Paralympics 2026: Goldener Auftakt durch Anna-Lena Forster

Im Hundertstel-Krimi zu Gold: Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat bei den Paralympischen Winterspielen in der Abfahrt für einen goldenen Auftakt gesorgt.

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster beschert dem deutschen Team bei den Paralympics einen goldenen Auftakt und sichert sich nach einem Hundertstelkrimi den Sieg in der Abfahrt. 07.03.2026 | 2:50 min

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat am ersten Tag der Paralympics die Abfahrt der sitzenden Startklasse gewonnen und bescherte dem Team D einen perfekten Auftakt.

Fünf Hundertstelsekunden Vorsprung für Anna-Lena Forster

Forster setzte sich auf der aufgrund des Tauwetters schon leicht ramponierten Piste im Tofane Alpine Skiing Centre in 1:25,79 Minuten mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor ihrer spanischen Weltcup-Konkurrentin Audrey Pascual Seco durch. Die Chinesin Sitong Liu (+5,48) komplettierte das Podium.

Das macht mich unheimlich stolz. „ Anna-Lena Forster über ihr fünftes Paralympics-Gold

"Das war ein richtiger Krimi", sagte Forster und erklärte angesichts einiger Patzer: "Das Ergebnis ist perfekt. Das Rennen selber war sehr wild. Heute Morgen war ich super nervös, ich konnte nicht gut schlafen."

Weltmeisterin und Mitfavoritin Barbara van Bergen stürzte als erste Starterin und landete im Fangnetz, konnte aber anschließend langsam in den Zielbereich fahren. Peking-Siegerin Momoka Muraoka verzichtete auf einen Start, die Japanerin war erst kürzlich nach einem Schlüsselbeinbruch ins Renngeschehen zurückgekehrt.

Erstes Abfahrts-Gold für erfolgreiche Forster

Für die 30-jährige Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt, in Peking hatte sie Silber geholt. Insgesamt triumphierte sie bereits fünf Mal bei Winterspielen, ihr Medaillenkonto steht mittlerweile bei zehn. Forster fehlen damit noch zwei Paralympicssiege, um mit der früheren Monoski-Dominatorin Anna Schaffelhuber gleichzuziehen.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

In Norditalien ist das Aushängeschild der Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) noch im Super-G, der Super-Kombination, dem Riesenslalom und in ihrer Paradedisziplin Slalom am Start.

+++ Paralympics-Blog +++ : Biathletin Anja Wicker erwischt Traumstart: Bronze Nach der Eröffnung der erste Wettkampfttag der paralympischen Spiele in Italien. Die News im Paralympics-Blog.. Liveblog

Quelle: SID