Paralympics 2026: Goldener Auftakt durch Anna-Lena Forster

Paralympics:Goldener Auftakt: Forster triumphiert in der Abfahrt
Im Hundertstel-Krimi zu Gold: Fahnenträgerin Anna-Lena Forster hat bei den Paralympischen Winterspielen in der Abfahrt für einen goldenen Auftakt gesorgt.
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat am ersten Tag der Paralympics die Abfahrt der sitzenden Startklasse gewonnen und bescherte dem Team D einen perfekten Auftakt.
Fünf Hundertstelsekunden Vorsprung für Anna-Lena Forster
Forster setzte sich auf der aufgrund des Tauwetters schon leicht ramponierten Piste im Tofane Alpine Skiing Centre in 1:25,79 Minuten mit fünf Hundertsteln Vorsprung vor ihrer spanischen Weltcup-Konkurrentin Audrey Pascual Seco durch. Die Chinesin Sitong Liu (+5,48) komplettierte das Podium.
"Das war ein richtiger Krimi", sagte Forster und erklärte angesichts einiger Patzer: "Das Ergebnis ist perfekt. Das Rennen selber war sehr wild. Heute Morgen war ich super nervös, ich konnte nicht gut schlafen."
Weltmeisterin und Mitfavoritin Barbara van Bergen stürzte als erste Starterin und landete im Fangnetz, konnte aber anschließend langsam in den Zielbereich fahren. Peking-Siegerin Momoka Muraoka verzichtete auf einen Start, die Japanerin war erst kürzlich nach einem Schlüsselbeinbruch ins Renngeschehen zurückgekehrt.
Erstes Abfahrts-Gold für erfolgreiche Forster
Für die 30-jährige Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt, in Peking hatte sie Silber geholt. Insgesamt triumphierte sie bereits fünf Mal bei Winterspielen, ihr Medaillenkonto steht mittlerweile bei zehn. Forster fehlen damit noch zwei Paralympicssiege, um mit der früheren Monoski-Dominatorin Anna Schaffelhuber gleichzuziehen.
In Norditalien ist das Aushängeschild der Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) noch im Super-G, der Super-Kombination, dem Riesenslalom und in ihrer Paradedisziplin Slalom am Start.