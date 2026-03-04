Paralympics-Liveblog: Bronze - Anja Wicker erwischt Traumstart

Biathletin Anja Wicker hat gleich in ihrem ersten Rennen dieser Winterspiele eine Medaille geholt. Die Stuttgarterin gewann im 7,5-Kilometer-Sprint der sitzenden Startklasse Bronze. Andrea Eskau wurde Achte.

Gold ging an Oksana Masters. Die die US-Amerikanerin triumphierte nach fehlerfreier Schießleistung vor ihrer Teamkollegin Kendall Gretsch (0/+16,0 Sekunden).

Wicker hatte nach zwei Schießfehlern 1:11,1 Minuten Rückstand. Eskau, die schon zum neunten Mal an Paralympics teilnimmt, blieb zwar fehlerfrei, hatte aber läuferisch keine Chance (+2:35,7).