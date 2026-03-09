  3. Merkliste
Paralympics am Montag: Zeitplan und Medaillenchancen

Das bringt der Paralympics-Montag:Deutsche Ski-Stars auf Medaillen-Jagd

von Nele Ahlborn

|

Die Paralympics-Highlights aus deutscher Sicht: Das Eishockey Team spielt gegen die USA. Um Medaillen kämpfen die Skirennläuferinnen Anna-Lena Forster und Anna-Maria Rieder.

Anna-Maria Rieder auf den Ski auf der Piste.

Anna-Maria Rieder will bei den Paralymics Spaß haben und am liebsten noch eine Medaille mitnehmen.

Quelle: action press / FIS / Luc Bagouet

Noch bis zum 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

  • 09:30 Uhr: Ski Alpin, Super G All Classes (Forster, Rieder, Rothfuss, Rauen/Wilke)
  • 17:05 Uhr: Eishockey, Deutschland - USA (Vorrunde)

Anna-Lena Forster ist im alpinen Skisport in Aktion bei den Winter-Paralympics 2026.

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster beschert dem deutschen Team bei den Paralympics einen goldenen Auftakt und sichert sich nach einem Hundertstelkrimi den Sieg in der Abfahrt.

07.03.2026 | 2:50 min

Zwei deutsche Favoritinnen im Super G

Anna-Maria Rieder steht seit Kindertagen auf Ski. Vor vier Jahren in Peking hat sie gezeigt, was sie kann: Bronze im Slalom und Platz 4 in der Super-Kombination. im Super G zählt sie neben Ski-Star Anna-Lena Forster zu den Favoritinnen. Trainiert wird die 26-Jährige von ihren Eltern.

Anna-Lena Forster hat bei diesen Spielen schon zugegriffen und Gold in der Abfahrt gewonnen. Eine Medaille sollte auch im Super G drin sein.

Anna-Maria Rieder: Die Oberammergauerin ist eine der großen Medaillenanwärterinnen bei den Paralympics 2026.

Ein inspirierender Blick auf Anna Maria Rieder: Para-Ski-Talent, Kämpferin, Medaillenhoffnung. Eine Geschichte voller Energie, Leidenschaft und außergewöhnlicher Stärke.

21.02.2026 | 15:04 min

60 Jahre und kein Ende in Sicht

Für die deutsche Eishockey-Mannschaft geht es heute gegen die USA. Mit dabei ist Jörg Wedde, mit 60 Jahren der älteste Teilnehmer im Team D. Wenn er auf sein Alter angesprochen wird, nimmt er das mit Humor:

Ich habe schon diverse Male gesagt, dass ich in Sportler-Rente gehe. Aber dann kamen immer wieder Anrufe, die mich zum Weitermachen überredeten. Jetzt spiele ich eben so lange, bis sie mich wegschicken.

Jörg Wedde

Vor 20 Jahren war er schonmal bei Paralympics dabei, damals belegt das deutsche Team Rang vier. In diesem Jahr ging der Auftakt mit dem 0:12 gegen China gründlich daneben - und auch im Spiel gegen die USA sind die Deutschen krasse Außenseiter.

Die Wettkämpfe

Ski Alpin

  • ab 09:30 Uhr: Frauen/Männer, Super G

Rollstuhl Curling
  • 09:35 Uhr: Mixed Team Korea - Großbritannien, Schweden - USA, Kanada - Lettland, Slowakei - Italien
  • 14:35 Uhr: Mixed Doubles Lettland - Japan, Italien - Großbritannien. USA - China, Korea - Estland
  • 18:35 Uhr: Mixed Team Norwegen - China, Korea - Slowakei, Großbritannien - Schweden, USA - Lettland

Eishockey
  • 10:05 Uhr: Vorrunde Gruppe A China - Italien
  • 13:35 Uhr: Vorrunde Gruppe B Tschechien - Slowakei
  • 17:05 Uhr: Vorrunde Gruppe A Deutschland - USA
  • 20:35 Uhr: Vorrunde Gruppe B Japan - Kanada

Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
