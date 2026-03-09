Paralympics am Montag: Zeitplan und Medaillenchancen

Das bringt der Paralympics-Montag:Deutsche Ski-Stars auf Medaillen-Jagd
von Nele Ahlborn
Die Paralympics-Highlights aus deutscher Sicht: Das Eishockey Team spielt gegen die USA. Um Medaillen kämpfen die Skirennläuferinnen Anna-Lena Forster und Anna-Maria Rieder.
Noch bis zum 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.
Deutsche Medaillenchancen
- 09:30 Uhr: Ski Alpin, Super G All Classes (Forster, Rieder, Rothfuss, Rauen/Wilke)
- 17:05 Uhr: Eishockey, Deutschland - USA (Vorrunde)
Zwei deutsche Favoritinnen im Super G
Anna-Maria Rieder steht seit Kindertagen auf Ski. Vor vier Jahren in Peking hat sie gezeigt, was sie kann: Bronze im Slalom und Platz 4 in der Super-Kombination. im Super G zählt sie neben Ski-Star Anna-Lena Forster zu den Favoritinnen. Trainiert wird die 26-Jährige von ihren Eltern.
Anna-Lena Forster hat bei diesen Spielen schon zugegriffen und Gold in der Abfahrt gewonnen. Eine Medaille sollte auch im Super G drin sein.
60 Jahre und kein Ende in Sicht
Für die deutsche Eishockey-Mannschaft geht es heute gegen die USA. Mit dabei ist Jörg Wedde, mit 60 Jahren der älteste Teilnehmer im Team D. Wenn er auf sein Alter angesprochen wird, nimmt er das mit Humor:
Vor 20 Jahren war er schonmal bei Paralympics dabei, damals belegt das deutsche Team Rang vier. In diesem Jahr ging der Auftakt mit dem 0:12 gegen China gründlich daneben - und auch im Spiel gegen die USA sind die Deutschen krasse Außenseiter.
Die Wettkämpfe
Ski Alpin
- ab 09:30 Uhr: Frauen/Männer, Super G
Rollstuhl Curling
- 09:35 Uhr: Mixed Team Korea - Großbritannien, Schweden - USA, Kanada - Lettland, Slowakei - Italien
- 14:35 Uhr: Mixed Doubles Lettland - Japan, Italien - Großbritannien. USA - China, Korea - Estland
- 18:35 Uhr: Mixed Team Norwegen - China, Korea - Slowakei, Großbritannien - Schweden, USA - Lettland
Eishockey
- 10:05 Uhr: Vorrunde Gruppe A China - Italien
- 13:35 Uhr: Vorrunde Gruppe B Tschechien - Slowakei
- 17:05 Uhr: Vorrunde Gruppe A Deutschland - USA
- 20:35 Uhr: Vorrunde Gruppe B Japan - Kanada