Paralympics-Liveblog: Erste Goldmedaille für Russland

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat nach ihrem goldenen Auftakt eine weitere Medaille überraschend verpasst. Die deutsche Fahnenträgerin schied nach ihrem Abfahrtssieg in Cortina d'Ampezzo im Super-G der sitzenden Startklasse aus.

Gold holte Audrey Pascual Seco. Die Spanierin siegte in 1:17,82 Minuten vor Momoka Muraoka aus Japan (+6,32 Sekunden) und Liu Sitong aus China (+7,09). In der Abfahrt am ersten Tag der Wettbewerbe hatte Forster ihre Weltcup-Rivalin Pascual Seco noch um fünf Hundertstel geschlagen. Am Dienstag hat Forster in der Super-Kombination bereits die Chance auf Wiedergutmachung.