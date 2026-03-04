  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Paralympics-Liveblog: Erste Goldmedaille für Russland

Liveblog

+++ Paralympics-Blog +++:Erste Goldmedaille für Russland

|

Nach der Eröffnung der zweite Wettkampfttag der paralympischen Spiele in Italien. Die News im Paralympics-Blog.

Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Wichtige Meldungen

Anna-Lena Forster scheidet im Super-G aus

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat nach ihrem goldenen Auftakt eine weitere Medaille überraschend verpasst. Die deutsche Fahnenträgerin schied nach ihrem Abfahrtssieg in Cortina d'Ampezzo im Super-G der sitzenden Startklasse aus.

Gold holte Audrey Pascual Seco. Die Spanierin siegte in 1:17,82 Minuten vor Momoka Muraoka aus Japan (+6,32 Sekunden) und Liu Sitong aus China (+7,09). In der Abfahrt am ersten Tag der Wettbewerbe hatte Forster ihre Weltcup-Rivalin Pascual Seco noch um fünf Hundertstel geschlagen. Am Dienstag hat Forster in der Super-Kombination bereits die Chance auf Wiedergutmachung.

Erste Goldmedaille für Russland

Die alpine Skirennfahrerin Warwara Worontschichina hat Russland die erste paralympische Goldmedaille unter eigener Flagge seit den Heimspielen von Sotschi vor zwölf Jahren beschert. Die 23-Jährige aus Ostsibirien setzte sich im Super-G der stehenden Startklasse durch. Worontschichina schlug in 1:15,60 Minuten die hochkarätige Konkurrenz deutlich. Die Französin Aurelie Richard (+1,96 Sekunden) wurde Zweite. Der schwedischen Dominatorin Ebba Arsjö, die seit Ende 2022 im Super-G ungeschlagen war, blieb nur Bronze (+2,04). Andrea Rothfuss (Mitteltal) fuhr auf einen starken vierten Platz (+3,35), Anna-Maria Rieder (Murnau) wurde Elfte (+8,68).

Für die Paralympics hatte das Duo zwei der sechs russischen Wildcards erhalten. Erstmals seit Sotschi 2014 ist Russland wieder unter eigener Flagge dabei. Anschließend war das Land aufgrund des Dopingskandals ausgeschlossen, dann wegen des Angriffskrieges in der Ukraine.

Paralympics 2026: Highlights vom 8. März - Tag 2

So lief der zweite Paralympics-Tag: Die Highlights kompakt zusammengefasst unter anderem mit dem nächsten Medaillenregen im Para Biathlon, mit Para Snowboard und Rollstuhlcurling.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Anna-Lena Forster: "Mir war so übel"

"Krass einfach": Anna-Lena Forster hat ihre erste Medaille in der Abfahrt geholt und den Medal Walk genossen. Im Interview spricht sie über Gold, die Ruhe vor dem Start und mentale Stärke.

Videoplayer

Andrea Eskau: "Ein ganzes Rennen umsonst"

Para-Biathletin Andrea Eskau nimmt zu Beginn des Einzelwettbewerbs eine Wende auf der Strecke nicht ordnungsgemäß. Die 54-Jährige wird disqualifiziert - allerdings erst im Ziel darüber informiert. Ihre Reaktion nach dem Rennen.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Wicker: "Die Trainer sind ganz hektisch nebenher gerannt"

Zweites Rennen, zweite Medaille: Biathletin Anja Wicker hat nach Bronze am Vortag im Sprint Silber im Einzel gewonnen und Gold nur um 12,8 Sekunden Gold verpasst. Das Interview nach dem Wettkampf.

Videoplayer

Recktenwald rennt ohne Schießfehler zu Bronze

Bronze für Biathletin Johanna Recktenwald: In der Klasse der Sehbehinderten blieb sie ohne Schießfehler und lief mit Guide Emily Weiss auf den dritten Rang. Der Sieg ging an die Chinesin Yue Wang vor der Tschechien Simona Bubenickova.

Leonie Walter, die am Samstag im Sprint Bronze gewonnen hatte, kam nach zwei Fehlern und damit Strafminuten auf Platz fünf. Linn Kazmaier belegte mit einem Fehler direkt dahinter Rang sechs.

Biathlon: Marco Maier gewinnt Bronze

Biathlet Marco Maier hat in der stehenden Klasse seine zweite Bronzemedaille bei diesen Spielen gewonnen. Nach dem Bronzeerfolg im Sprint am Vortag belegte der 26-Jährige, der wegen verkürzter Finger an der linken Hand nur mit einem Stock startet, im Einzel mit einem Fehler in vier Schießeinlagen erneut den dritten Platz.

Gold ging wie tags zuvor an den Chinesen Jiayun Cai. Silber sicherte sich der Kanadier Mark Arendz.

Frühes Aus für Para Snowboardcrosser Schmiedt

Für den deutschen Snowboard-Pionier Christian Schmiedt war früh Schluss. Der 37-Jährige schied im Snowboardcross bereits im Viertelfinale aus.

Der WM-Vierte, der als Neunter der Qualifikation ins Rennen gegangen war, hatte nach erheblichen Problemen am Start keine Chance mehr auf einen der ersten beiden Plätze in seinem Lauf. Schmiedt war der einzige deutsche Starter.

Quelle: dpa

Biathletin Anja Wicker holt Silber

Biathletin Anja Wicker hat auch in ihrem zweiten Wettkampf eine Medaille gewonnen und nur um 12,8 Sekunden Gold verpasst. Im schießlastigen Einzelrennen sicherte sich die 34-Jährige beim Sieg der Südkoreanerin Yunji Kim die Silbermedaille. Bronze ging an die US-Amerikanern Kendall Gretsch. 

Bei vier Schießeinlagen unterlief Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, ein Fehler, der eine Strafminute nach sich zog. "Ich bin super happy mit meinem Ergebnis", sagte Wicker. Die achtmalige Paralympicssiegerin Andrea Eskau wurde aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Wende disqualifiziert.

Quelle: dpa

Das wird am Sonntag bei den Paralympics wichtig

Das wird am Sonntag bei den Paralympics wichtig

Christian Schmiedt will im Para Snowboard auf das Treppchen fahren. Und die deutschen Biathleten nach dreimal Bronze zum Auftakt nachlegen. Die Highlights des Tages im Überblick.

Zum Beitrag

Paralympics 2026: Dreimal Bronze für deutsche Biathleten

Die deutschen Biathleten haben bei den Paralympischen Winterspielen einen bronzenen Auftakt hingelegt. Anja Wicker, Marco Maier und Leonie Walter sprinten in ihren jeweiligen Startklassen über 7,5 km auf Rang drei.

Videoplayer

Erstes deutsches Gold: Siegerehrung mit Anna‑Lena Forster

Anna-Lena Forster beschert Team D einen Traumstart in die Paralympischen Winterspiele und gewinnt den Gold-Krimi in der Abfahrt. Die Siegerehrung mit Bergpanorama und Kaiserwetter in Cortina d'Ampezzo.

Videoplayer

Para Biathlon: Der Erfolg trägt kurze Hosen

Die Para Biathleten Leonie Walter und Marco Maier gewinnen zum Auftakt der Paralympics in Italien Bronze. Maier verrät im Interview, was eine Nähmaschine mit dem Erfolg zu tun hat.

Videoplayer

Gonschinska: "Ein Start nach Maß"

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportbunds Idriss Gonschinska spricht im Interview über den ersten Wettkampftag, die Ziele des DBS und über politisch aufgeladene Spiele.

Videoplayer

Paralympics 2026: Highlights vom 7. März - Tag 1

So lief der erste Paralympics-Tag: Die Highlights kompakt zusammengefasst unter anderem mit den ersten Medaillen für Deutschland in der Abfahrt und im Biathlon.

Videoplayer

Krachende Niederlage für deutsche Eishockey-Cracks

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat mächtig Lehrgeld zahlen müssen. Das Team war gegen China, Dritter von Peking 2022, in allen Belangen chancenlos, kam nur fünf Mal zum Torschuss und verlor 0:12 (0:5, 0:3, 0:4). Deutschland ist nach Turin 2006 erst zum zweiten Mal dabei.

Nächster Gegner ist am Montag (17.05 Uhr) Rekord-Paralympicssieger USA, am Dienstag (10.05 Uhr) steht das Gruppenfinale gegen Gastgeber Italien an. 

Die beiden besten Mannschaften der zwei Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein. Die anderen Teams spielen in einer Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht. Deutschlands ausgegebenes Ziel ist der fünfte Platz.

Leonie Walter gewinnt nächste Biathlon-Medaille für Team D

Biathletin Leonie Walter hat Bronze im Sprint der Sehbehinderten-Klasse gewonnen. Die 22-Jährige, die mit Guide Christian Krasman unterwegs war, blieb im Rennen über 7,5 Kilometer fehlerfrei und musste sich nur der Chinesin Wang Yue (0 Fehler) und Carina Edlingerova aus Tschechien (0/+28,0 Sekunden) geschlagen geben.

Walter, die in der Vorbereitung Probleme mit der Schulter hatte, hatte 39,7 Sekunden Rückstand. Zuvor hatten schon Anja Wicker und Marco Maier Bronze fürs Biathlon-Team geholt. 

Johanna Recktenwald (0/1:25,3 Minuten) belegte bei den Sehbehinderten Rang fünf, Linn Kazmaier (0/+3:05,8) wurde Siebte.

Quelle: Martin Schutt/dpa

Marco Maier beschert deutschen Biathleten zweite Medaille

Marco Maier hat die zweite Medaille fürs deutsche Biathlon-Team geholt. Im Sprint über 7,5 Kilometer der stehenden Klasse gewann er mit hauchdünnem Vorsprung Bronze.

Maier, der wegen der warmen Temperaturen in kurzer Hose gestartet war, musste sich nach fehlerfreier Schießleistung den Chinesen Cai Jiayun (0) und Liu Xiaobin (0/+21,8 Sekunden) geschlagen geben. Maier hatte 28,8 Sekunden Rückstand zur Spitze, aber nur 0,2 Sekunden Vorsprung vor Rang vier.

Quelle: Martin Schutt/dpa

Anna-Lena Forster: "Es war ne wilde Fahrt"

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster gewinnt die erste Medaille fürs deutsche Team bei diesen Paralympischen Winterspielen. Nach ihrem Gold-Triumph spricht sie im Interview.

Videoplayer
Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportParalympics

News zu den Paralympics

Paralympics Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Paralympics-Livestreams

Mehr zu den Paralympics 2026

Paralympics kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport