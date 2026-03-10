Paralympics 2026: Drei Medaillen am 4. Wettkampftag für Team D

Drei Mal Silber in Langlauf und Alpin:Medaillenreicher Wettkampftag für Team D
Erfolgreicher Wettkampftag für Team D bei den Paralympics: Im Langlauf gibt es zwei Mal Silber, in der alpinen Super-Kombi ebenfalls Silber. Ein Drama erlebt Leonie Walter.
Langläufer Sebastian Marburger hat sich bei den Paralympischen Winterspielen einen Traum erfüllt. Der 28-Jährige holte im Klassik-Sprint der stehenden Klasse Silber. Für Marburger, der angeschlagen ins Rennen gegangen war, war es bei seiner Paralympics-Premiere die erste Medaille.
Den erfolgreichen Wettkampftag in der Loipe komplettierte in der Klasse der Sehbehinderten Linn Kazmaier mit Silber. Ein Drama erlebte Leonie Walter. Sie war eigentlich als Zweite ins Ziel gekommen, wurde aber nachträglich wegen eines Verstoßes gegen die Technikregel am Anstieg auf den letzten Platz im Finale gesetzt. Dadurch rückte Kazmaier auf Platz zwei nach.
Sebastian Marburger musste sich in Tesero bei frühlingshaften Bedingungen nur Raman Swirydsenka aus Belarus um 2,7 Sekunden geschlagen geben. Benjamin Daviet aus Frankreich wurde Dritter. Marburger war in den Tagen vor dem Rennen wegen eines Infekts der oberen Atemwege stark beeinträchtigt gewesen.
"Ich bin einfach mega happy. Ich habe nicht geglaubt, dass es so gut aufgeht. Es war schon sehr grenzwertig. Deswegen überlege ich, ob das sinnvoll ist, morgen an den Start zu gehen. Ich muss erst mal schauen, wie das Rennen angeschlagen hat", sagte Marburger mit Blick auf die 10 Kilometer am Mittwoch.
Kazmaier profitierte von der Strafe gegen ihre Teamkollegin Walter. Das 19-jährige Toptalent Kazmaier ("Das ist mega") gewann damit ihre insgesamt sechste Para-Medaille. Gold ging an die Russin Anastasija Bagijan. Die Chinesin Jihong Cong rückte auf Rang drei.
Kathrin Marchand verpasste bei ihrer Winter-Premiere dagegen im Klassik-Sprint hauchdünn als Vierte das Podium.
In der sitzenden Klasse wurde zudem Andrea Eskau Vierte. Anja Wicker, bei diesen Paralympics schon mit Silber und Bronze im Biathlon dekoriert, wurde Sechste. Die überragende US-Amerikanerin Oksana Masters holte sich ihren elften Paralympics-Sieg.
Deutsches Kombi-Silber durch Anna-Lena Forster
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster verpasste ihre zweite Goldmedaille bei diesen Paralympics knapp. Die deutsche Fahnenträgerin musste sich in Cortina d'Ampezzo in der Super-Kombination der sitzenden Startklasse der Spanierin Audrey Pascual Seco geschlagen geben und gewann Silber.
Die Vorentscheidung fiel im ersten Teil, dem Super-G. Dort kassierte Forster bereits einen Rückstand von 2,82 Sekunden auf Seco. Im zweiten Durchgang, ihrer Paradedisziplin Slalom, war die 30-Jährige war schneller, den Rückstand auf Seco konnte sie aber nicht mehr ganz aufholen. 0,46 Sekunden lag Forster letztlich zurück. Bronze ging an die Chinesin Sitong Liu.
"Ich hätte im Super-G mehr Gas geben können, aber das war nicht drin", sagte Forster, die noch im Einzel-Super-G am Montag ausgeschieden war.
Insgesamt kommt Forster nun auf elf Medaillen bei Winterspielen. In der stehenden Klasse kam Andrea Rothfuss nach ihrem starken vierten Platz im Super-G auf Rang sechs. Anna-Maria Rieder wurde Elfte.