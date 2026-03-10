Paralympics 2026: Oksana Masters - ein Weltstar mit einer Mission

Oksana Masters wurde im Schatten von Tschernobyl geboren, misshandelt und ist nun der vielleicht größte Star der Para-Sport-Szene. Das ist ihre außergewöhnliche Geschichte.

Oksana Masters: Der heutige Weltstar des Para-Sports hat eine harte Vergangenheit. Quelle: dpa

Oksana Masters mag es, im Rampenlicht zu stehen. Ihre insgesamt zehnte Goldmedaille bei Paralympics feierte sie im Zielraum von Lago di Tesero mit der US-amerikanischen Flagge um die Schultern im Rollstuhl. Dann begann der gewohnte Interview-Marathon für den vielleicht größten Welt-Star der Para-Sportszene. Die 36-Jährige verbindet wie keine Zweite sportlichen Erfolg mit einer unglaublichen Lebensstory - und dem Willen, all das der gesamten Welt zu erzählen.

"Davon können wir in Deutschland nur träumen"

"Oksana Masters hat eine weltweite Reichweite und zumindest in den USA einen regelrechten Hype entfacht", sagt der deutsche Nordisch-Bundestrainer Ralf Rombach anerkennend:

Sie ist eine Ausnahmeerscheinung im Para-Sport. „ Nordisch-Bundestrainer Ralf Rombach über Oksana Masters

Rombach weiter: "Es ist beeindruckend, wie sie leistungsmäßig immer wieder abliefert und wie nachhaltig erfolgreich sie unseren Sport verkauft. Davon können wir in Deutschland nur träumen."

An Tag zwei der Paralympischen Winterspiele in Norditalien holt Oksana Masters im Biathlon-Sprint die Goldmedaille. 08.03.2026 | 75:37 min

Oksana Masters ist in den USA so bekannt, dass sie sogar in eine Super-Bowl-Werbekampagne eingebunden wurde. Weit über 100.000 Menschen folgen in den sozialen Medien der Para-Influencerin, die es nach Medienberichten zur Millionärin gebracht hat.

Der Tschernobyl-GAU und seine Folgen für Oksana

Dabei hat ihr Leben mehr als düster begonnen. Masters kam 1989 als Oksana Bondartschuk im ukrainischen Teil der Sowjetunion zur Welt, nur wenige Autostunden von Tschernobyl entfernt.

Dort hatte es drei Jahre zuvor einen Super-GAU im Atomkraftwerk gegeben und es wird vermutet, dass die radioaktive Strahlung auch für die körperlichen Fehlbildungen von Oksana Masters verantwortlich ist. Das Mädchen wurde mit nur einer Niere und einer schweren Hemimelie geboren - in ihren verkürzten Beinen fehlten die tragenden Knochen.

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportverbandes, Idriss Gonschinska, hat im Interview mit Lena Kesting die Solidarität mit den ukrainischen Athleten unterstrichen. 03.03.2026 | 4:19 min

Rettung durch Adoption für misshandelte Oksana

Die überforderten Eltern gaben das Kind mit Behinderung in ein Waisenhaus, wo Oksana zu wenig zu Essen bekam und nach eigenen Angaben körperlich und sexuell misshandelt wurde. Im Alter von sieben Jahren wurde das extrem untergewichtige Mädchen von der US-Amerikanerin Gay Masters adoptiert. In den Vereinigten Staaten mussten Oksana im Alter von 9 und 14 beide Beine amputiert werden.

Doch das Mädchen gab nicht auf und fand ihre Erfüllung im Sport. 2012 war sie in London erstmals bei den Paralympics im Rudern dabei. Rückenprobleme zwangen sie später zum Wechsel in den Radsport, wo sie mit dem Handbike seitdem viermal Gold gewann. Im Winter hat sie im Sitzschlitten inzwischen sechsmal Gold im Biathlon und Skilanglauf gewonnen. Allein 2022 in Peking holte sie sieben Medaillen bei den gleichen Paralympics - ein Rekord für die USA.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Die Mission von Oksana Masters

Die sportliche Leistung der 2020 zur Laureus-Weltsportlerin des Jahres mit Behinderung gewählten Frau ist einzigartig. Fast noch wichtiger ist jedoch, dass Masters den Para-Sport für eine breite, weltweite Öffentlichkeit geöffnet hat.

Mit 14 verliert Brenna Huckaby ein Bein. Sie gibt nicht auf und kämpft sich im Para-Snowboard an die Weltspitze. Die ZDF-Doku "Paralympische Heldinnen" porträtiert ihren Weg. 22.02.2026 | 43:44 min

Im Kampf gegen "Body Shaming" posierte Masters 2012 nackt in der jährlichen Body Issue-Ausgabe des ESPN-Magazins. Die Liebe zu ihrem Verlobten Aaron Pike, der in Italien als Para-Langläufer und Biathlet genau wie sie um Paralympics-Gold kämpft, ist seit zehn Jahren regelmäßig Thema in der Yellow Press. Masters berichtet seit Jahren regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen von ihrem täglichen Leben und wie sie immer neue Hindernisse bewältigt. Die Saison 2024/2025 etwa verpasste sie wegen einer Knocheninfektion im Bein. Dazu kam eine Gehirnerschütterung.

Doch Masters kam zurück und hat bei den Winter-Paralympics in Italien wieder Gold gewonnen. Ein weiteres Kapitel in der Mission ihres Lebens, das einst im Schatten von Tschernobyl so düster begonnen hat:

Ich will den Menschen beweisen, was trotz aller Probleme und Rückschläge im Leben möglich ist. „ Para-Star Oksana Masters

+++ Paralympics-Blog +++ : Forster in der Super-Kombi auf Silberkurs Die News im Paralympics-Blog. Liveblog

Alles zu den Winterspielen : Paralympics 2026 Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.