Paralympics 2026: Oksana Masters - ein Weltstar mit einer Mission

10x Paralympics-Gold und eine Mission:Oksana Masters - eine außergewöhnliche Lebensgeschichte
von Lars Becker
Oksana Masters wurde im Schatten von Tschernobyl geboren, misshandelt und ist nun der vielleicht größte Star der Para-Sport-Szene. Das ist ihre außergewöhnliche Geschichte.
Oksana Masters mag es, im Rampenlicht zu stehen. Ihre insgesamt zehnte Goldmedaille bei Paralympics feierte sie im Zielraum von Lago di Tesero mit der US-amerikanischen Flagge um die Schultern im Rollstuhl. Dann begann der gewohnte Interview-Marathon für den vielleicht größten Welt-Star der Para-Sportszene. Die 36-Jährige verbindet wie keine Zweite sportlichen Erfolg mit einer unglaublichen Lebensstory - und dem Willen, all das der gesamten Welt zu erzählen.
"Davon können wir in Deutschland nur träumen"
"Oksana Masters hat eine weltweite Reichweite und zumindest in den USA einen regelrechten Hype entfacht", sagt der deutsche Nordisch-Bundestrainer Ralf Rombach anerkennend:
Rombach weiter: "Es ist beeindruckend, wie sie leistungsmäßig immer wieder abliefert und wie nachhaltig erfolgreich sie unseren Sport verkauft. Davon können wir in Deutschland nur träumen."
Oksana Masters ist in den USA so bekannt, dass sie sogar in eine Super-Bowl-Werbekampagne eingebunden wurde. Weit über 100.000 Menschen folgen in den sozialen Medien der Para-Influencerin, die es nach Medienberichten zur Millionärin gebracht hat.
Der Tschernobyl-GAU und seine Folgen für Oksana
Dabei hat ihr Leben mehr als düster begonnen. Masters kam 1989 als Oksana Bondartschuk im ukrainischen Teil der Sowjetunion zur Welt, nur wenige Autostunden von Tschernobyl entfernt.
Dort hatte es drei Jahre zuvor einen Super-GAU im Atomkraftwerk gegeben und es wird vermutet, dass die radioaktive Strahlung auch für die körperlichen Fehlbildungen von Oksana Masters verantwortlich ist. Das Mädchen wurde mit nur einer Niere und einer schweren Hemimelie geboren - in ihren verkürzten Beinen fehlten die tragenden Knochen.
Rettung durch Adoption für misshandelte Oksana
Die überforderten Eltern gaben das Kind mit Behinderung in ein Waisenhaus, wo Oksana zu wenig zu Essen bekam und nach eigenen Angaben körperlich und sexuell misshandelt wurde. Im Alter von sieben Jahren wurde das extrem untergewichtige Mädchen von der US-Amerikanerin Gay Masters adoptiert. In den Vereinigten Staaten mussten Oksana im Alter von 9 und 14 beide Beine amputiert werden.
Doch das Mädchen gab nicht auf und fand ihre Erfüllung im Sport. 2012 war sie in London erstmals bei den Paralympics im Rudern dabei. Rückenprobleme zwangen sie später zum Wechsel in den Radsport, wo sie mit dem Handbike seitdem viermal Gold gewann. Im Winter hat sie im Sitzschlitten inzwischen sechsmal Gold im Biathlon und Skilanglauf gewonnen. Allein 2022 in Peking holte sie sieben Medaillen bei den gleichen Paralympics - ein Rekord für die USA.
Die Mission von Oksana Masters
Die sportliche Leistung der 2020 zur Laureus-Weltsportlerin des Jahres mit Behinderung gewählten Frau ist einzigartig. Fast noch wichtiger ist jedoch, dass Masters den Para-Sport für eine breite, weltweite Öffentlichkeit geöffnet hat.
Im Kampf gegen "Body Shaming" posierte Masters 2012 nackt in der jährlichen Body Issue-Ausgabe des ESPN-Magazins. Die Liebe zu ihrem Verlobten Aaron Pike, der in Italien als Para-Langläufer und Biathlet genau wie sie um Paralympics-Gold kämpft, ist seit zehn Jahren regelmäßig Thema in der Yellow Press. Masters berichtet seit Jahren regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen von ihrem täglichen Leben und wie sie immer neue Hindernisse bewältigt. Die Saison 2024/2025 etwa verpasste sie wegen einer Knocheninfektion im Bein. Dazu kam eine Gehirnerschütterung.
Doch Masters kam zurück und hat bei den Winter-Paralympics in Italien wieder Gold gewonnen. Ein weiteres Kapitel in der Mission ihres Lebens, das einst im Schatten von Tschernobyl so düster begonnen hat: