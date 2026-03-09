Nach den sechs Medaillen der Biathleten will das deutschen Team nun auch im Langlauf glänzen. Medaillenchancen gibt es bei den Alpinen mit Anna-Lena Forster und Anna-Maria Rieder.

Das dürfen Sie am Paralympics-Dienstag nicht verpassen

Anja Wicker hat im Para Biathlon bereits Silber gewonnen. Quelle: dpa

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo in 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Drittes Rennen, dritte Medaille?

Im Biathlon kann Anja Wicker schon mehr als zufrieden sein: einmal Bronze im Sprint über 7,5 Kilometer und dann noch die Silbermedaille über 12,5 Kilometer. Jetzt kann es im Langlauf gerne so weitergehen. Weltmeisterin darf sich die 33-Jährige Stuttgarterin über die 10 Kilometer schon nennen.

Gold in der Abfahrt, raus im Super G

Für Ski-Star Anna-Lena Forster sind diese Paralympics eine Achterbahnfahrt. Nach dem Gold-Erfolg in der Abfahrt ist sie beim Super-G auf der Tofana-Piste nicht ins Ziel gekommen.

Ich war überrascht über den weiten Sprung. Wenn ich nicht so weit gesprungen wäre, hätte die Linie gut gepasst. Mit dem weiten Sprung hatte ich keine Chance mehr, das nächste Tor noch zu kriegen „ Anna-Lena Forster

In der Super-Kombination hat Forster nun die Chance auf die nächste Medaille.

Eishockey-Cracks kämpfen um Platz drei

Bescheidene Ziele hegt das Eishockey-Team. Nach dem 0:12 gegen China und dem 0:13 gegen die USA sollen gegen Italien im letzten Vorrundenspiel (Beginn 10.05 Uhr) die ersten Tore fallen.

Gut möglich, dass diese dann sogar für einen Sieg Sieg reichen, denn die Italiener hatte es gegen China und die USA ähnlich heftig erwischt wie die Deutschen.

Sowohl für Italien, als auch Deutschland geht es um Platz drei.

