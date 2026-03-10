  3. Merkliste
Das Wichtigste am Mittwoch bei den Paralympics

vor 13 Minuten
Mehrere Tote bei Brand in Linienbus in der Schweiz

Deutsche Langläufer wieder im Blickpunkt:Das bringt der Paralympics-Mittwoch

von Nele Ahlborn

Nach zwei Langlauf-Medaillen am Dienstag wollen die deutschen Athleten beim 10-Kilometer-Rennen an die gute Leistung anknüpfen. Besonders motiviert dürfte dabei Leonie Walter sein.

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Langläuferin Leonie Walter bei den Paralympics in Aktion

Diesmal soll alles klappen: Leonie Walter.

Quelle: Martin Schutt/dpa

Deutsche Medaillenchancen

Nach dem Drama geht es weiter

Sie hatte schon ihre Silbermedaille gefeiert, dann die Sanktion. In der Klasse der Sehbeeinträchtigten unternimmt Langläuferin Leonie Walter am Mittwoch mit ihrem Guide Christian Krasman den nächsten Anlauf zur Medaille. Im Rennen am Dienstag hatte Krasman gegen eine Technikregel am Anstieg verstoßen, weswegen das Duo auf den letzten Platz versetzt wurde.

Alle Wettkämpfe

Tagesübersicht
Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
