Nach zwei Langlauf-Medaillen am Dienstag wollen die deutschen Athleten beim 10-Kilometer-Rennen an die gute Leistung anknüpfen. Besonders motiviert dürfte dabei Leonie Walter sein.

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Diesmal soll alles klappen: Leonie Walter. Quelle: Martin Schutt/dpa

Deutsche Medaillenchancen

Nach dem Drama geht es weiter

Sie hatte schon ihre Silbermedaille gefeiert, dann die Sanktion. In der Klasse der Sehbeeinträchtigten unternimmt Langläuferin Leonie Walter am Mittwoch mit ihrem Guide Christian Krasman den nächsten Anlauf zur Medaille. Im Rennen am Dienstag hatte Krasman gegen eine Technikregel am Anstieg verstoßen, weswegen das Duo auf den letzten Platz versetzt wurde.

Alle Wettkämpfe

