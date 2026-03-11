Die Bold-Brüder bei Paralympics: Augenersatz und Streitpartner

Jakob Bold ist für Theo Bold mehr als ein großer Bruder - zusammen starten sie bei den Paralympics. Was sie verbindet, worüber sie streiten und warum sie nicht zusammen wohnen.

Skilanglauf ist für Theo Bold (r.) und Jakob Bold mittlerweile der Haupt-Lebensinhalt. (Archivbild) Quelle: action press

Am Mittwoch feiert Theo Bold bei den Winter-Paralympics in Italien Geburtstag, dann ist er mit 20 auch kein Teenager mehr. Ob das etwas an seinem speziellen Verhältnis zu seinem dann nur noch ein Jahr älteren Bruder Jakob Bold (21) ändert?

Nein, denn die Bold-Brüder sind ein verschworenes Team, das zumindest im Sport nur zusammen funktioniert.

Nur zehn Prozent Sehkraft

Theo Bold besitzt seit seiner Geburt wegen einer Erkrankung nur etwa zehn Prozent Sehkraft. Dass er sich zu einem der besten Para-Skilangläufer und -Biathleten der Welt entwickeln konnte, hat er auch seinem Guide Jakob zu verdanken.

Mein großer Bruder ist quasi mein Augenersatz. „ Theo Bold, Para-Skilangläufer

Theos vorneweg laufender großer Bruder erzählt ihm im Wettkampf all das, was er selbst auf den schneebedeckten Loipen nicht sehen kann. Und führt ihn am Skistock rasante Abfahrten hinunter.

Derlei "Paare" zwischen Guide und Sportler mit Behinderung sind in der Klasse der visuell Beeinträchtigten Bedingung für den Start. Dass aber zwei Geschwister gemeinsam laufen, ist eine Besonderheit. Und wie die beiden Bold-Brüder unisono meinen, auch ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

"Ich bin mit Theo all die Jahre als Kind aufgewachsen. Wir haben ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis", erzählt Jakob: "Ich weiß genau, was er denkt, fühlt und wo seine Schwächen und Stärken sind." Woraufhin Theo verbal reingrätscht: "Und ich weiß, wo Deine Grenzen sind."

Wie bei den Bold-Brüdern alles begann

Worauf er anspielt: Der große Bruder musste sich erst an seine Leistungsstärke in der Loipe heranarbeiten. Zwar waren beide durch gemeinsame Skiurlaube mit der Familie mit dem Sport vertraut, aber Skilanglauf war trotz Sehbehinderung zuerst nur die große sportliche Leidenschaft von Theo Bold. 2020 im Corona-Lockdown hatte auch Jakob mehr Zeit und begann sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Inzwischen ist der Skilanglauf bei beiden der Haupt-Lebensinhalt. "Wir trainieren an sechs Tagen zehnmal die Woche", berichtet Jakob. Und das neben dem Studium in Freiburg - der ältere Bold studiert Medizin, der jüngere Wirtschaftsinformatik.

Prüfungsstress bei Theo

Am Montag vor Beginn der Paralympics musste Theo noch eine Prüfung absolvieren: "Das Lernen fällt uns meist schwerer als das Training. Und bei der Prüfung hatte ich sowieso schon andere Dinge im Kopf."

Natürlich die ersten Paralympics, die mit Platz elf im Biathlon-Sprint sehr gut begonnen haben. Vor allem wenn man bedenkt, dass es der erste Winter ist, in dem die Bold-Brüder neben dem Skilanglauf auch im Biathlon antreten.

Zukunft, Streitpotenzial und keine gemeinsame Wohnung

"Die beiden haben großes Potenzial und gehören zu unseren Hoffnungsträgern für die Zukunft", sagt Bundestrainer Ralf Rombach. Die Bold-Brüder sind sich einig, dass sie zumindest bis zu den nächsten Winter-Paralympics 2030 in Frankreich ihre gemeinsame Karriere fortsetzen wollen.

Auch wenn natürlich trotz aller brüderlichen Verbundenheit längst nicht immer alles eitel Sonnenschein in ihrer sportlichen Beziehung ist. "Nach Rennen bin ich oft mächtig neben der Spur und sauer auf Jakob. Dann haue ich die Stöcke in die Ecke", berichtet Theo Bold über Streitmomente.

Aber nach den Vorwürfen folgt meist schnell die Versöhnung. "Das Gute ist ja, dass man sich als Brüder alles offen ins Gesicht sagen kann. Und dann finden wir wieder zusammen."

Bruderliebe hat ihre Grenzen

Allerdings hat die Bruderliebe wegen all der Zeit, die die beiden miteinander verbringen, auch Grenzen. "Wir sind durch den Sport schon sehr viel zusammen, deshalb versuchen wir unser Privatleben weitgehend zu trennen. Jeder hat seine eigenen Freunde, und wir wohnen auch nicht zusammen."

Theos Geburtstag wird natürlich trotzdem gefeiert - auf der Strecke, beim klassischen 10-km-Langlauf der Paralympics.

