Kathrin Marchand haute alles rein, die ersehnte Medaille war zum Greifen nah, doch dann spielte der Körper nicht mehr mit. Das Drama um die Skilangläuferin war bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo der tragische Höhepunkt eines gebrauchten deutschen Tages, den Leonie Walter mit ihrer Bronzemedaille in Tesero immerhin ein bisschen aufhellte.