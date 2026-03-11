  3. Merkliste
Paralympics: Tortur im Skilanglauf:Marchand erleidet Schwächeanfall, Walter trotzt Wärme

von Sylvia Warnke

|
Kathrin Marchand beim Para-Langlauf, von Betreuern umringt

Die Wärme und der tiefe Schnee bringen Langläuferinnen und Langläufer bei den Paralympics an ihre Grenzen. Kathrin Marchand muss aufgeben, Leonie Walter trotzt den Bedingungen.

Kathrin Marchand haute alles rein, die ersehnte Medaille war zum Greifen nah, doch dann spielte der Körper nicht mehr mit. Das Drama um die Skilangläuferin war bei den Paralympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo der tragische Höhepunkt eines gebrauchten deutschen Tages, den Leonie Walter mit ihrer Bronzemedaille in Tesero immerhin ein bisschen aufhellte.

Die 22-Jährige sorgte nach ihrem aberkannten Silber am Vortag über die Mitteldistanz über 10 km für das elfte Edelmetall des Deutschen Behindertensportverbands (DBS). Mehr kam nicht hinzu, nachdem Marchand sowie Sebastian Marburger geschwächt aufgeben mussten und Anja Wicker wenige Sekunden fehlten. (SID)

