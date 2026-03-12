Verfolgung im Para Biathlon:Das bringt der Paralympics-Freitag
von Nele Ahlborn
Mit bereits sechs gewonnenen Biathlon-Medaillen, wollen die deutschen Athleten heute in der Verfolgung wieder angreifen.
Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.
Deutsche Medaillenchancen
- ab 09:00 Uhr: Para Ski Alpin, Männer, Riesenslalom (Glötzner, Rauen/Wilke, Gensert)
- ab 10:00 Uhr: Para Biathlon, Frauen/Männer, Sprint Verfolgung (Wicker, Maier, Walter, Kazmaier, Recktenwald, Messinger)
Top-Medaillenchancen im Para Biathlon
Bis jetzt kann das Team D beim den vergangenen Biathlon-Wettbewerben bereits sechs Medaillen verbuchen - heute soll es bei der Verfolgung so erfolgreich weitergehen. Am Dienstag verfehlte Anja Wicker eine Medaille im Langlauf um wenige Sekunden, nach einem Ruhetag ist sie heute wieder beim Biathlon am Start. Neben ihr zählen Marco Maier, Leonie Walter, Linn Kazmeier, Johanna Recktenwald und Nico Messinger zu Medaillenanwärtern.
+++ Paralympics-Blog +++:Erster Sieg im Eishockey seit 20 Jahren
Alle Wettkämpfe
Para Ski Alpin
Para Biathlon
- ab 09:45 Uhr: Frauen, Sprint Verfolgung, Qualifikation
- ab 10:00 Uhr: Männer, Sprint Verfolgung, Qualifikation
- ab 12:30 Uhr: Frauen, Sprint Verfolgung, Finale
- ab 12:45 Uhr: Männer, Sprint Verfolgung, Finale
Para Snowboard
Rollstuhl Curling
- 10:05 Uhr: Mixed Team, Halbfinale - Sheet B
- 10:05 Uhr: Mixed Team, Halbfinale - Sheet D
- 18:35 Uhr: Mixed Team, Finale
Para Eishockey