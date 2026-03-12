Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Top-Medaillenchancen im Para Biathlon

Bis jetzt kann das Team D beim den vergangenen Biathlon-Wettbewerben bereits sechs Medaillen verbuchen - heute soll es bei der Verfolgung so erfolgreich weitergehen. Am Dienstag verfehlte Anja Wicker eine Medaille im Langlauf um wenige Sekunden, nach einem Ruhetag ist sie heute wieder beim Biathlon am Start. Neben ihr zählen Marco Maier, Leonie Walter, Linn Kazmeier, Johanna Recktenwald und Nico Messinger zu Medaillenanwärtern.