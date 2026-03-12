  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Paralympics 2026: Die Entscheidungen am Freitag

Verfolgung im Para Biathlon:Das bringt der Paralympics-Freitag

von Nele Ahlborn

|

Mit bereits sechs gewonnenen Biathlon-Medaillen, wollen die deutschen Athleten heute in der Verfolgung wieder angreifen.

Leonie Walter und Linn Kazmaier beim Para Langlauf.

Leonie Walter (l) und Linn Kazmaier (r) beim Para Langlauf.

Quelle: dpa

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Top-Medaillenchancen im Para Biathlon

Bis jetzt kann das Team D beim den vergangenen Biathlon-Wettbewerben bereits sechs Medaillen verbuchen - heute soll es bei der Verfolgung so erfolgreich weitergehen. Am Dienstag verfehlte Anja Wicker eine Medaille im Langlauf um wenige Sekunden, nach einem Ruhetag ist sie heute wieder beim Biathlon am Start. Neben ihr zählen Marco Maier, Leonie Walter, Linn Kazmeier, Johanna Recktenwald und Nico Messinger zu Medaillenanwärtern.

Alle Wettkämpfe

Para Ski Alpin


Para Biathlon

Para Snowboard

Rollstuhl Curling

Para Eishockey

Alles zu den Winterspielen
:Paralympics 2026

Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.
Tagesübersicht
Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportParalympics

News zu den Paralympics

Paralympics Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Paralympics-Livestreams

Mehr zu den Paralympics 2026

Paralympics kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport