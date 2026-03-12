Paralympics 2026: Anna-Lena Forster triumphiert im Riesenslalom

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat ihre zweite Goldmedaille in Norditalien geholt. Die 30-Jährige triumphierte in der sitzenden Startklasse im Riesenslalom.

Anna-Lena Forster feiert nach ihrem Sieg im Riesenslalom der Frauen. Quelle: Imago

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat ihre zweite Goldmedaille bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien gewonnen. Nach ihrem Auftakt-Triumph in der Abfahrt setzte sich die 30-Jährige im Riesenslalom der sitzenden Startklasse nach zwei Läufen in 2:30,64 Minuten durch und feierte ihren insgesamt sechsten Paralympics-Sieg.

Forster brachte ihre Halbzeitführung ins Ziel und entthronte die japanische Weltmeisterin Momoka Muraoka, die sich mit einem Rückstand von 1,28 Sekunden mit Silber begnügen musste. Die Chinesin Liu Sitong (+4,15) wurde Dritte. Die Spanierin Audrey Pascual Seco, Abfahrts-Zweite und Goldmedaillengewinnerin im Super-G und der Super-Kombination, schied nach Zwischenbestzeit im ersten Lauf durch einen Sturz aus.

Für Forster ist es das erste Paralympics-Gold im Riesenslalom, insgesamt gewann die deutsche Fahnenträgerin zwölf Medaillen bei Winterspielen. In Cortina d'Ampezzo hatte Forster in der Super-Kombination Silber geholt, im Super-G war sie ausgeschieden. Forster ist für die Goldausbeute des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) in Norditalien weiter allein verantwortlich, insgesamt kommt das Team D auf zwölf Medaillen.

Andrea Rothfuss fuhr in der stehenden Klasse wie im Super-G auf einen starken vierten Platz. Der 36-Jährigen aus Mitteltal fehlten 69 Hundertstel zu Bronze und ihrer 15. Medaille bei Winterspielen. Der Sieg ging abermals an die überragende Schwedin Ebba Arsjö, die ihre dritte Goldmedaille in Cortina einsammelte. In Peking hatte die Dominatorin bereits zweimal triumphiert. Anna-Maria Rieder kam auf den siebten Rang (+9,64).

Im Monoski kommt es bei mehr 100 km/h auf Fahrkönnen, Kraft und auch das Feder-Dämpfer-System an. So funktioniert die Technik in der paralympischen Alpin-Disziplin. 10.03.2026 | 1:14 min

Maya Fügenschuh zeigte ein solides Debüt in der Klasse der Sehbehinderten. Mit Guide Johanna Holzmann, die vor vier Jahren in Peking bei Olympia im Skicross gestartet war, landete die 17-Jährige in ihrem ersten Rennen bei Paralympics nach der Disqualifikation einer Konkurrentin letztlich auf Platz neun. Ihr Rückstand auf die siegreiche Österreicherin Veronika Aigner betrug 36,45 Sekunden.

Anna-Lena Forster beschert Team D einen Traumstart in die Paralympics und gewinnt den Gold-Krimi in der Abfahrt. Die Siegerehrung mit Bergpanorama und Kaiserwetter in Cortina d'Ampezzo. 07.03.2026 | 8:51 min

Am Samstag stehen die letzten Entscheidungen in der Frauen-Konkurrenz an, dann geht es für Forster in ihrer Paradedisziplin Slalom nach den Siegen in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 um den Gold-Hattrick.

Einblick in die Welt von Anna Lena Forster: Para Ski Star, Ausnahmetalent und inspirierende Persönlichkeit. Emotional, nahbar und voller sportlicher Tiefe. 14.03.2026 | 15:02 min

