Paralympics-Liveblog: Forster im Riesenslalom auf Goldkurs

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster greift nach ihrer zweiten Goldmedaille in Norditalien. Die 30-Jährige setzte im ersten Lauf der sitzenden Startklasse im Riesenslalom von Cortina d'Ampezzo in 1:15,12 Minuten die Bestzeit. In der stehenden Klasse besitzt auch Andrea Rothfuss Medaillenchancen.

Forsters größte Konkurrentin ist Peking-Siegerin und Weltmeisterin Momoka Muraoka, die Japanerin liegt nur 0,54 Sekunden zurück. Auch die Chinesin Liu Sitong (+1,26) ist auf Rang drei in Schlagdistanz. Die Spanierin Audrey Pascual Seco, Abfahrts-Zweite und Goldmedaillengewinnerin im Super-G und der Super-Kombination, schied nach Zwischenbestzeit durch einen Sturz aus.