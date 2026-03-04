  3. Merkliste
Paralympics-Liveblog: Forster im Riesenslalom auf Goldkurs

+++ Paralympics-Blog +++:Forster im Riesenslalom auf Goldkurs

Die News im Paralympics-Blog.

Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Forster im Riesenslalom auf Goldkurs

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster greift nach ihrer zweiten Goldmedaille in Norditalien. Die 30-Jährige setzte im ersten Lauf der sitzenden Startklasse im Riesenslalom von Cortina d'Ampezzo in 1:15,12 Minuten die Bestzeit. In der stehenden Klasse besitzt auch Andrea Rothfuss Medaillenchancen.

Forsters größte Konkurrentin ist Peking-Siegerin und Weltmeisterin Momoka Muraoka, die Japanerin liegt nur 0,54 Sekunden zurück. Auch die Chinesin Liu Sitong (+1,26) ist auf Rang drei in Schlagdistanz. Die Spanierin Audrey Pascual Seco, Abfahrts-Zweite und Goldmedaillengewinnerin im Super-G und der Super-Kombination, schied nach Zwischenbestzeit durch einen Sturz aus. 

Skiläufer in kurzen Hosen und T-Shirt: Frühsommerliche Temperaturen sorgen für ungewohnte Bilder bei den Winter-Paralympics. Was muss sich in Zeiten des Klimawandels ändern?

Anna-Lena Forster hat mit Gold in der Abfahrt und Silber in der Super-Kombi schon zwei paralympische Medaillen gewonnen. Im Riesenslalom will sie den nächsten Erfolg feiern.

Paralympics kompakt: Das Wichtigste vom 5. Wettkampftag

Paralympics kompakt: Medaille, Schwächeanfall, Ausstieg - die Highlights des 5. Wettkampftags.

Curling: Chinesisches Duo gewinnt Gold im Mixed

Chinas Rollstuhlcurler haben die Paralympics-Premiere im Mixed Doubles gewonnen. Das Duo Wang Meng und Yang Jinqiao setzte sich im Finale gegen die Weltranglistenersten Baek Hyejin/Lee Yongsuk (Südkorea) mit 9:7 durch. Die Entscheidung fiel im Extra End.

Die Mixed-Doubles-Variante war zu den Spielen in Norditalien neu ins Programm aufgenommen worden. In Cortina werden zudem Medaillen im Mixed-Team-Wettbewerb ausgespielt. Deutsche haben sich im Rollstuhlcurling nicht qualifiziert.

Ukraine beklagt "systematischen Druck" durch das IPC

Das Team der Ukraine beklagt Repressalien durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) und das Organisationskomitee. In einem offenen Brief spricht das ukrainische Paralympische Komitee von "systematischem Druck" und zählt vier Beispiele für die Vorwürfe auf.

So habe Oleksandra Kononowa nach ihrem Sieg im Biathlon-Sprint bei der Siegerehrung ihre Ohrringe in den Landesfarben blau und gelb sowie der Aufschrift "Stop War" herausnehmen müssen. Ein Vertreter des IPC habe rüde versucht, sie ihr wegzunehmen, schrieb der Verband. Das IPC erklärte dazu, Kononowa sei höflich darum gebeten worden und habe zugestimmt.

Oleksandra Kononowa aus der Ukraine während der Siegerehrung bei den Paralympics.

Quelle: dpa

Marchand erleidet Schwächeanfall, Walter trotzt Wärme

Die Wärme und der tiefe Schnee bringen Langläuferinnen und Langläufer bei den Paralympics an ihre Grenzen. Kathrin Marchand muss aufgeben, Leonie Walter trotzt den Bedingungen.

Rothfuss: "Es schließt sich ein Kreis für mich"

Andrea Rothfuss spricht über ihre Leistungen nach einer gesundheiltlich schweren Zeit. Es werden ihre letzten Paralympics sein.

Die Bold-Brüder: Augenersatz und Streitpartner

Die Bold-Brüder: Augenersatz und Streitpartner

Jakob Bold ist für Theo Bold mehr als ein großer Bruder - zusammen starten sie bei den Paralympics. Was sie verbindet, worüber sie streiten und warum sie nicht zusammen wohnen.

Am Tag nach der Disqualifikation: Walter holt Bronze

Langläuferin Leonie Maria Walter hat eine starke Reaktion auf ihre Disqualifikation gezeigt und ihre zweite Medaille gewonnen. Die 22-Jährige kam gemeinsam mit Guide Christian Krasman über die Mitteldistanz der Sehbehinderten auf Rang drei und holte nach dem Biathlon-Sprint zum zweiten Mal in Norditalien Bronze.

Gold ging wie schon im Langlauf-Sprint souverän an Anastasija Bagijan, die damit die insgesamt bereits vierte Goldmedaille für Russland holte.

Quelle: action press | Diego Barbieri diebarbieri@liber

Marchand muss Rennen abbrechen

Für Langläuferin Kathrin Marchand ist der Traum von einer Medaille geplatzt. Die frühere Ruderin lag im Rennen der stehenden Klasse über die Mitteldistanz lange Zeit auf Kurs Bronze. Doch dann erlitt sie nach ersten Informationen einen Schwindelanfall, musste sich an den Streckenrand setzen und gab das Rennen schließlich auf.

Marchand stand erst im Vorwinter erstmals auf Langlaufskiern. Mit einigen Podestplätzen im Weltcup qualifizierte sie sich im Eiltempo für die Spiele, wo sie bei ihrer Premiere im Sprint als Vierte um 1,9 Sekunden die Bronzemedaille verpasst hatte.

Skilanglauf: Wicker verpasst Bronze um 1,5 Sekunden

Anja Wicker hat ihre dritte Medaille knapp verpasst. Nach Silber und Bronze im Biathlon kam die 34-Jährige im Langlauf der sitzenden Klasse auf Rang vier. Auf der Mitteldistanz über 10 Kilometer waren die US-Amerikanerin Oksana Masters, die Südkoreanerin Yunji Kim und Kendall Gretsch aus den USA noch stärker. Letztlich fehlten 1,5 Sekunden zu Bronze.

Bis zur Rennhalbzeit lag Wicker noch auf Medaillenkurs, musste auf der tiefer werdenden Strecke aber Gretsch noch knapp vorbeiziehen lassen. Nach ganz vorne hatte die mit einem kaudalen Regressionssyndrom geborene Stuttgarterin einen Rückstand von 57,5 Sekunden.

Halgren feiert Silber mit Gitarrensolo

Patrick Halgren ist ein ziemlich wilder Kerl. Der US-Amerikaner legte nach seiner Silbermedaille im Super-G ein Gitarrensolo mit seiner Krücke hin. Sich selbst bezeichnet Halgren als den "Rockstar" der Paralympischen Winterspiele.

Im Jahr 2013 verlor Halgren nach einem Motorradunfall beinahe sein Leben. Letztendlich musste "nur" sein linkes Bein amputiert werden. Drei Jahre später war auch Zwillingsbruder Lukas Sven in einen Motorradunfall verwickelt, er überlebte es nicht. "Das alles ist für ihn", sagte Halgren nach seiner Silbermedaille.

 

Quelle: action press | FIS/Alexandra Blum

Monoski: Mit Hightech den Berg hinunter

Im Monoski kommt es bei mehr 100 km/h auf Fahrkönnen, Kraft und auch das Feder-Dämpfer-System an. So funktioniert die Technik in der paralympischen Alpin-Disziplin.

Das bringt der Paralympics-Mittwoch

Das bringt der Paralympics-Mittwoch

Nach zwei Langlauf-Medaillen am Dienstag wollen die deutschen Athleten beim 10-Kilometer-Rennen an die gute Leistung anknüpfen. Besonders motiviert dürfte dabei Leonie Walter sein.

Medaillenreicher Wettkampftag für Team D

Medaillenreicher Wettkampftag für Team D

Erfolgreicher Wettkampftag für Team D bei den Paralympics: Im Langlauf gibt es zwei Mal Silber, in der alpinen Super-Kombi ebenfalls Silber. Ein Drama erlebt Leonie Walter.

Behindertensport beklagt ungerechte Förderung

Behindertensport beklagt ungerechte Förderung

Wird der deutsche deutsche Behindertensport mangelhaft gefördert? Athleten und Verband beklagen "deutliche Defizite".

Das Wichtigste vom Dienstag

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Ski Alpin, Skilanglauf, Eishockey und Rollstuhlcurling.

Videoplayer
Gold für Russland - stiller Protest auf Siegerpodest

Die deutsche Langläuferin Linn Kazmaier und ihr Guide Florian Baumann haben sich bei der Siegerehrung vom russischen Sieger-Duo Anastasija Bagijan/Sergej Sinjakin demonstrativ abgewendet. Kazmaier senkte den Blick, als die russische Flagge gehisst und die Hymne gespielt wurde.

Beim Abschlussfoto auf dem Podest hielten die beiden Deutschen deutlichen Abstand zum russischen Duo und den drittplatzierten Chinesen. 

"Auf der sportlichen Seite war sie heute die Stärkste und da kann man ihr auf der sportlichen Seite Respekt zollen", sagte Kazmaier: "Aber vier Jahre keine Dopingkontrollen und dann auch der politische Hintergrund - da kann man Sport und Politik nicht trennen."

Quelle: Martin Schutt/dpa

Langlauf: Silber für Marburger und Kazmaier - Walter zurückgesetzt

Sebastian Marburger hat im Klassik-Sprint der stehenden Klasse Silber geholt, ebenso wie Linn Kazmaier in der Klasse der Sehbehinderten. Leonie Walter, die eigentlich Zweite geworden war, wurde kurz nach dem Rennen nach einem Technik-Verstoß auf Rang vier zurückgesetzt.

Marburger musste sich nur Raman Swirydsenka aus Belarus um 2,7 Sekunden geschlagen geben. Kazmaier profitierte von der Strafe gegen ihre Teamkollegin Walter. Gold ging an die Russin Anastasija Bagijan. Die Chinesin Jihong Cong rückte auf Rang drei.

Kathrin Marchand verpasste hauchdünn das Podium. Die 35-Jährige, die als Ruderin bereits zweimal bei Olympischen Spielen und einmal bei den Sommer-Paralympics am Start gewesen war, lief im Klassik-Sprint beim Sieg der Norwegerin Vilde Nilsen mit nur 1,9 Sekunden Rückstand auf einen beachtlichen vierten Rang.

In der sitzenden Klasse wurde zudem Andrea Eskau Vierte. Anja Wicker wurde Sechste. Die überragende Amerikanerin Oksana Masters holte sich ihren elften Paralympics-Sieg.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
