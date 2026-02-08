Grünen-Chef Banaszak vergleicht ICE-Einsätze mit NS-Methoden

Grünen-Chef übt scharfe Kritik:Banaszak vergleicht ICE-Einsätze mit NS-Methoden
Grünen-Chef Felix Banaszak kritisiert das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE scharf. Er spricht von "Entmenschlichung" und sieht Parallelen zur frühen NS-Zeit.
Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak fühlt sich beim Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen illegale Migranten an die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland erinnert. "Was wir derzeit in den USA erleben, ist eine Form der Entmenschlichung - getragen von ICE-Kommandeuren, auch von offiziellen Stellen, die bewusst von 'Aliens' sprechen", sagte Banaszak im Podcast "Ronzheimer" mit dem stellvertretenden "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer.
Dabei bezog sich der Grünen-Ko-Chef auf die paramilitärischen nationalsozialistischen Organisationen.
ICE = Gestapo?
Massive Proteste gegen US-Einwanderungsbehörde
Beim Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE würden Menschen "aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen, und wer sich ihnen in den Weg stellt, wird halt erschossen", führte Banaszak aus. Aus seiner Sicht können die USA jedoch wieder auf den demokratischen Weg zurückkehren.
Zuletzt hatte es vor allem in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota massive Proteste gegen die Razzien gegeben, bei denen Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzbehörde CBP teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Am Rande der Proteste wurden zwei US-Bürger getötet, der Krankenpfleger Alex Pretti und die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good.
Grünen-Chef kritisiert AfD scharf
Im Zuge seiner Überlegungen kritisierte der Grünen-Chef auch die AfD für das Befürworten der ICE-Methoden und - sieht Parallelen zum Nationalsozialismus.
Deswegen sei er "so ein bisschen irritiert davon, dass man so eine entspannte Haltung dazu hat, dass eine schleichende Übertragung von Macht an eine Partei erfolgt, die in einer Traditionslinie mit den Nationalsozialisten steht", sagte Banaszak.
Banaszak: AfD und NSDAP sind nicht das Gleiche
Besonders die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland bereiten dem Grünen-Chef deshalb Sorgen. "Wachen wir am Ende dieses Jahres in einem Land auf, in dem jemand, der in der Traditionslinie der Nationalsozialisten steht - so weit gehe ich - vielleicht in Deutschland Ministerpräsident eines Bundeslandes ist?" Über den historischen Vergleich sagte Banaszak: "Jetzt muss man nicht sagen, dass AfD und NSDAP das Gleiche sind, denn das sind sie nicht."
