Grünen-Chef Banaszak vergleicht ICE-Einsätze mit NS-Methoden

Grünen-Chef Felix Banaszak kritisiert das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE scharf. Er spricht von "Entmenschlichung" und sieht Parallelen zur frühen NS-Zeit.

Felix Banaszak warnt vor autoritären Tendenzen in den USA. Quelle: dpa

Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak fühlt sich beim Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen illegale Migranten an die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland erinnert. "Was wir derzeit in den USA erleben, ist eine Form der Entmenschlichung - getragen von ICE-Kommandeuren, auch von offiziellen Stellen, die bewusst von 'Aliens' sprechen", sagte Banaszak im Podcast "Ronzheimer" mit dem stellvertretenden "Bild"-Chefredakteur Paul Ronzheimer.

Das weckt in mir Erinnerungen daran, wie SA und SS bereits in den Jahren vor der formalen Machtübertragung an Adolf Hitler hier aufgetreten sind. „ Felix Banaszak, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Dabei bezog sich der Grünen-Ko-Chef auf die paramilitärischen nationalsozialistischen Organisationen.

ICE = Gestapo? Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Massive Proteste gegen US-Einwanderungsbehörde

Beim Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE würden Menschen "aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen, und wer sich ihnen in den Weg stellt, wird halt erschossen", führte Banaszak aus. Aus seiner Sicht können die USA jedoch wieder auf den demokratischen Weg zurückkehren.

Ich glaube, wir sind in den USA zumindest glücklicherweise an dem Punkt, wo vielleicht Entscheidungen noch umkehrbar sind. „ Felix Banaszak, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Zuletzt hatte es vor allem in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota massive Proteste gegen die Razzien gegeben, bei denen Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde ICE und der Grenzschutzbehörde CBP teilweise mit brutaler Gewalt vorgehen. Am Rande der Proteste wurden zwei US-Bürger getötet, der Krankenpfleger Alex Pretti und die unbewaffnete Autofahrerin Renee Good.

In den USA wurde in vielen Städten gegen den US-Präsidenten und ICE demonstriert. In Minneapolis trat Rockstar Bruce Springsteen mit seinem Protestsong auf. 31.01.2026 | 1:43 min

Grünen-Chef kritisiert AfD scharf

Im Zuge seiner Überlegungen kritisierte der Grünen-Chef auch die AfD für das Befürworten der ICE-Methoden und - sieht Parallelen zum Nationalsozialismus.

Die AfD sagt: Super, daran wollen wir uns orientieren - also an den ICE-Agenten, die auf offener Straße Leute erschießen. „ Felix Banaszak, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Deswegen sei er "so ein bisschen irritiert davon, dass man so eine entspannte Haltung dazu hat, dass eine schleichende Übertragung von Macht an eine Partei erfolgt, die in einer Traditionslinie mit den Nationalsozialisten steht", sagte Banaszak.

Banaszak: AfD und NSDAP sind nicht das Gleiche

Besonders die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland bereiten dem Grünen-Chef deshalb Sorgen. "Wachen wir am Ende dieses Jahres in einem Land auf, in dem jemand, der in der Traditionslinie der Nationalsozialisten steht - so weit gehe ich - vielleicht in Deutschland Ministerpräsident eines Bundeslandes ist?" Über den historischen Vergleich sagte Banaszak: "Jetzt muss man nicht sagen, dass AfD und NSDAP das Gleiche sind, denn das sind sie nicht."





Und trotzdem kann man sich fragen: Begehen wir vielleicht den gleichen Fehler wieder? „ Felix Banaszak, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen

Bei den Grammy-Verleihungen in Los Angeles haben Künstler wie Latino-Rapstar Bad Bunny die Bühne für politische Statements genutzt – unter anderem gegen die Einwanderungsbehörde ICE. 02.02.2026 | 1:39 min



