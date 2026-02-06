Milliarden Euro zweckentfremdet?:Bundeshaushalt: Grüne loten Verfassungsbeschwerde aus
Die Grünen haben angekündigt, eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bundeshaushalt 2025 einzulegen. Gelder eines Sondertopfes seien zweckentfremdet worden, so die Oppositionspartei.
Die Grünen im Bundestag wollen eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bundeshaushalt von 2025 organisieren. Union und SPD hätten darin Milliarden Euro zweckentfremdet und gegen das Grundgesetz verstoßen, sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch in Berlin.
Milliarden, die eigentlich in Infrastruktur und Klimaschutz hätten fließen sollen, seien "im Konsum und in fossiler Vergangenheit" gelandet. Das werde in zwei von der Fraktion in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten bestätigt.
Grüne: Sondertopf für Wahlgeschenke missbraucht
Die Kritik der Grünen bezieht sich vor allem auf die Verwendung des kreditfinanzierten Sondertopfes für Infrastruktur und Klimaschutz. Sie werfen der Bundesregierung vor, den Kreditspielraum nicht für zusätzliche Infrastrukturprojekte genutzt zu haben, sondern auf Umwegen für "Wahlgeschenke" wie die Mütterrente.
Außerdem werde die Investitionsquote im Haushalt verfälschend berechnet, erklärte Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer.
- Haltelinie, Kostenstreit, Mütterrente: Was verspricht das Rentenpaket der Koalition?
Grüne: Druck auf Regierung verstärken
Man werde nun Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe ausloten und vorantreiben, kündigten die Grünen-Politiker an. Eine solche Beschwerde können Bürger einreichen, die sich in ihren Grundrechten verletzt sehen.
Man werde "auf die Zivilgesellschaft zugehen, um so den Druck auf die Bundesregierung zu verstärken", sagte Schäfer. Die Verfassungsbeschwerde ist aus Sicht der Grünen die einzig sinnvolle Maßnahme gegen den Haushalt - denn für die Alternative, eine Normenkontrolle, fehlen ihnen im Bundestag die nötigen Stimmen.
Mehr zum Bundeshaushalt
524,5 Milliarden Euro im Kernhaushalt:Bundestag beschließt Haushalt 2026mit Video3:15
- Interview
Lars Klingbeil zum Haushalt 2026:"Nicht verhaken, sondern Haken auflösen"von Petra Mertensmit Video6:42
- FAQ
Debatte im Bundestag:Haushalt 2026: So plant Klingbeil das kommende Jahrvon Johannes Liebermit Video1:47
Kritik an Etat-Entwurf:Dröge: Klingbeil trickst beim Haushaltmit Video5:05
- Interview
Veronika Grimm zu Zahnarzt, Rente & Co.:Expertin: Wirtschaftsrat-Vorschläge werden "skandalisiert"mit Video6:12
Dutzende Gesetze auf Tagesordnung:Wehrdienst, Rente und Steuerentlastungen passieren Bundesratmit Video0:37