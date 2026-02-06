  3. Merkliste
Bundeshaushalt: Grüne loten Verfassungsbeschwerde aus

Die Grünen haben angekündigt, eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bundeshaushalt 2025 einzulegen. Gelder eines Sondertopfes seien zweckentfremdet worden, so die Oppositionspartei.

Die Grünen planen eine Verfassungsbeschwerde gegen den Haushalt von 2025. Fraktions-Vize Audretsch sagte, Milliarden Euro seien zweckentfremdet worden. Dies verstoße gegen das Grundgesetz.

06.02.2026 | 0:22 min

Die Grünen im Bundestag wollen eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bundeshaushalt von 2025 organisieren. Union und SPD hätten darin Milliarden Euro zweckentfremdet und gegen das Grundgesetz verstoßen, sagte Fraktionsvize Andreas Audretsch in Berlin.

Milliarden, die eigentlich in Infrastruktur und Klimaschutz hätten fließen sollen, seien "im Konsum und in fossiler Vergangenheit" gelandet. Das werde in zwei von der Fraktion in Auftrag gegebenen Rechtsgutachten bestätigt.

Lars Klingbeil und Friedrich Merz in der 26. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude.

Auch der Haushalt für 2026 stand von Beginn an in der kritik.

23.09.2025 | 1:55 min

Grüne: Sondertopf für Wahlgeschenke missbraucht

Die Kritik der Grünen bezieht sich vor allem auf die Verwendung des kreditfinanzierten Sondertopfes für Infrastruktur und Klimaschutz. Sie werfen der Bundesregierung vor, den Kreditspielraum nicht für zusätzliche Infrastrukturprojekte genutzt zu haben, sondern auf Umwegen für "Wahlgeschenke" wie die Mütterrente.

Außerdem werde die Investitionsquote im Haushalt verfälschend berechnet, erklärte Grünen-Haushälter Sebastian Schäfer.

"Umstritten, teuer, ungerecht – wie ist die Rente noch zu retten?"

Bei der Haushaltsdebatte war vor allem die Rente ein wichtiges Thema. Im November wurde bei "maybrit illner" diskutiert.

06.11.2025 | 63:30 min

Grüne: Druck auf Regierung verstärken

Man werde nun Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe ausloten und vorantreiben, kündigten die Grünen-Politiker an. Eine solche Beschwerde können Bürger einreichen, die sich in ihren Grundrechten verletzt sehen.

Man werde "auf die Zivilgesellschaft zugehen, um so den Druck auf die Bundesregierung zu verstärken", sagte Schäfer. Die Verfassungsbeschwerde ist aus Sicht der Grünen die einzig sinnvolle Maßnahme gegen den Haushalt - denn für die Alternative, eine Normenkontrolle, fehlen ihnen im Bundestag die nötigen Stimmen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbei bei "maybrit illner" moderiert von Shakuntala Banerjee

Finanzminister Klingbeil zeigte sich bei "maybrit illner" optimistisch, das Problem der für 2028 und 2029 im Bundeshaushalt drohenden hohen Milliarden-Defizite lösen zu können.

29.01.2026 | 1:04 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDF heute Xpress im Beitrag "Grüne planen Verfassungsbeschwerde" am 06.02.2026 um 8:30 Uhr.
