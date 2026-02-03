Minneapolis: US-Bundesbeamte sollen künftig Bodycams tragen

Alle US-Bundesbeamte sollen bei ihren Einsätzen in Minneapolis künftig Bodycams tragen. Mit dem Schritt folgt die Trump-Regierung einer Forderung der Demokraten im Haushaltsstreit.

US-Bundesbeamte bei einem Einsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. (Symbolbild) Quelle: AP

US-Bundesbeamte sollen bei ihren umstrittenen Razzien in Minneapolis künftig Körperkameras tragen. Mit sofortiger Wirkung werde jeder im Einsatz befindliche Bundesbeamte in der Stadt im Norden der USA mit sogenannten Bodycams ausgestattet, teilte Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit.

Das betrifft etwa auch die Beamten der "Immigration and Customs Enforcement" (ICE).

Bodycams in Minneapolis werden mit sofortiger Wirkung Pflicht

Sobald die Mittel zur Verfügung stehen, solle das Körperkamera-Programm auf das ganze Land ausgeweitet werden, wie es weiter hieß. Das gelte für die Strafverfolgungsbehörden des Heimatschutzministeriums.

X-Post von Kristi Noem Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In den USA fordern die Demokraten nach zwei Todesfällen strengere Regeln für Beamte der Einwanderungsbehörde ICE. Das Gesetzespaket sieht ein Vermummungsverbot und das Tragen von Bodycams vor. 29.01.2026 | 0:28 min

Weißes Haus erfüllt Forderung der Demokraten im Haushaltsstreit

Die US-Regierung kommt damit einer Forderung der Demokraten in der Opposition nach. Nach dem Tod von zwei US-Bürgern durch Schüsse von Bundesbeamten in Minneapolis hatten sie im Parlament ein Haushaltspaket blockiert, das auch die Finanzierung des Heimatschutzministeriums beinhaltet. Sie forderten Körperkameras, um die Einsätze transparenter zu machen.

Der Haushaltsstreit führte dazu, dass seit Samstag die Anschlussfinanzierung für mehrere Ministerien und Behörden fehlt. Ein sogenannter Shutdown, ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte, trat ein.

US-Präsident Donald Trump will verhindern, dass der Shutdown länger dauert. Er rief Demokraten und Republikaner zur Zusammenarbeit auf - kurz vor der Ankündigung der Heimatschutzministerin. Mit einer Abstimmung wurde bislang nicht vor Dienstag gerechnet.

Wegen des Streits zwischen Republikanern und Demokraten um die Einwanderungsbehörde ICE gibt es wieder eine teilweise Haushaltssperre. 02.02.2026 | 0:16 min

Der ehemalige Präsident Joe Biden hatte 2022 verfügt, dass Bundesbeamte zur Strafverfolgung Bodycams tragen - als Teil eines Erlasses, der auch andere Reformen im Polizeibereich enthielt. Präsident Trump hob diese Direktive nach Beginn seiner zweiten Amtszeit wieder auf.

Quelle: dpa, AP