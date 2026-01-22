Die Grünen und das Mercosur-Abkommen

Die Grünen im Europaparlament stimmen de facto dafür, das Freihandels-Abkommen Mercosur auf Eis zu legen, auch mit Rechten. Die Empörung ist riesig – auch in den eigenen Reihen.

Das größte Handelsabkommen der EU steht vor einer langen Hängepartie. Nach dem Votum des EU-Parlaments muss nun der Europäische Gerichtshof den Pakt mit Südamerika überprüfen. 21.01.2026 | 2:15 min

Mit großer Spannung hatte man die Rede des Kanzlers beim Weltwirtschaftsforum in Davos erwartet: Wie würde Friedrich Merz - wie würde der Regierungschef der größten EU-Nation - auf Donald Trump reagieren?

Wie würde er sein Land und die Europäische Union positionieren mit der traditionellen Schutzmacht USA, mit Trump, der das transatlantische Verhältnis nachhaltig beschädigt, manche sagen gar: zerstört?

Bundeskanzler Merz hat in seiner Rede in Davos von einer "neuen Welt der Großmächte" gesprochen. Diese Welt sei kein kuscheliger Ort, man könne sie aber gestalten. 22.01.2026 | 22:01 min

Merz weicht sogar vom Redemanuskript ab

Merz hält sich fast komplett an sein Redemanuskript. Nur an wenigen Stellen weicht er davon ab. Zum Beispiel, als es um das Handelsabkommen Mercosur geht.

Das nämlich war gerade am Wochenende, nach jahrelangen Verhandlungen, von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichnet worden.

Dieser Durchbruch sorgte parteiübergreifend für Aufatmen: Ein Schritt hin zu weniger Abhängigkeit von den USA - er kam angesichts des aggressiven Auftretens des Strafzoll-Fans Trumps gegenüber Europa zum Beispiel in der Grönland-Frage gerade zur rechten Zeit.

Kurz nach der Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens entscheidet das EU-Parlament mit knapper Mehrheit, den Vertrag vom Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen. 21.01.2026 | 1:07 min

Kommt Mercosur erst in zwei Jahren?

So wichtig findet auch Merz dieses Freihandelsabkommen zwischen EU auf der einen Seite und Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay auf der anderen, dass er es erwähnt.

Dieses Abkommen wird sicherlich vorübergehend umgesetzt werden. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

"Vorübergehend" - Das sagt er deshalb, weil das Europaparlament am Mittwoch mit knapper Mehrheit beschlossen hat, erstmal den Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen, ob Mercosur auch mit EU-Verträgen vereinbar ist. Diese Prüfung könnte bis zu zwei Jahre dauern. Wertvolle Zeit.

In Straßburg haben Tausende Landwirte gegen das Mercosur-Abkommen protestiert. Sie fürchten Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika. Die Entscheidung des EU-Parlaments steht noch aus. 20.01.2026 | 0:29 min

Grünen-Spitze stellt sich gegen Parteifreunde

Diese Entscheidung haben auch acht EU-Abgeordnete der Grünen mitzuverantworten, der Großteil ihrer Fraktion. Die Kritik ist massiv. Und zwar aus den eigenen Reihen und von ganz oben. Grünen-Chef Felix Banaszak sagt im Deutschlandfunk:

In der aktuellen Zeit (...) sendet es nicht das Signal der europäischen Entschlossenheit und Stärke, das ich mir auch gewünscht hätte. „ Felix Banaszak, Grünen-Vorsitzender

Ebenso wie seine Co-Parteichefin Franziska Brantner fordert er, Mercosur schon vorübergehend inkrafttreten zu lassen. Das Abkommen sei besser als sein Ruf, sagt Brantner, beim Klimaschutz und mit Blick auf den Regenwald sei in den Verhandlungen viel erreicht worden.

Nach jahrzehntelangen Gesprächen ist das Mercosur-Abkommen nun unterzeichnet worden. Die EU und die Mercosur-Staaten ebnen den Weg für einen weitreichenden Freihandelsraum. 17.01.2026 | 2:37 min

Trittin attackiert die eigenen Leute

Mit dieser Einschätzung und ihrer Empfehlung stellt sich das Führungsduo klar gegen die Brüsseler Parteifreunde. Sehr viel deutlicher wird ein Vorgänger von Brantner und Banaszak: Ex-Grünen-Chef Jürgen Trittin schreibt auf X.

"Ohne Kompass: Acht deutsche Grüne und drei deutsche Linke haben dazu beigetragen, dass rechte Bauernlobby und Anti-Europäer mit zehn Stimmen Mehrheit einen Schritt zu mehr Souveränität der EU blockieren konnten", so Trittin.

Über die US-Übernahmepläne für Grönland, inwiefern Donald Trumps Säbelrasseln die Zukunft der Nato bedroht sowie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Weltwirtschaftsgipfel. 22.01.2026 | 45:59 min

Die Grünen und die Brandmauer

Damit zielt Trittin auf den zweiten Grund, warum sich die Grünen große Empörung eingehandelt haben: Sie haben unter anderem gemeinsam mit Abgeordneten von Rechtsaußen gestimmt.

Das ist einmal problematisch, da die demokratischen Parteien regelmäßig die Brandmauer nach rechts beschwören. Zum anderen aber sprach Anna Cavazzini, EU-Abgeordnete der Grünen, von einer "Grenzüberschreitung", als CDU- und CSU-Abgeordnete im November mit Stimmen von ganz rechts für eine Reform eines Entwaldungsgesetzes stimmten.

Auch Cavazzini hat sich am Mittwoch gegen Mercosur ausgesprochen.

Nach fast 15 Jahren in der Regierung liegen die Grünen in den Umfragen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Jahr deutlich hinter CDU-Herausforderer Manuel Hagel. 13.12.2025 | 1:45 min

Ein Problem für Wahlkämpfer Özdemir

Sind die Grünen also an den eigenen moralischen Maßstäben gescheitert? Und torpedieren sie das Vorhaben, die EU unabhängiger zu machen von der EU? So jedenfalls schauen nun Einige auf die Grünen.

Für Grünen-Politiker Cem Özdemir ist das ein besonderes Problem. Er möchte am 8. März die Landtagswahlen in Baden-Württemberg gewinnen und den Grünen Winfried Kretschmann als Ministerpräsidenten beerben. Seiner Ansicht nach hätten "noch immer zu viele den Ernst der Lage nicht verstanden", so Özdemir.