Korruption: Weltweiter Anstieg - Deutschland besser als 2024

Die Korruption steigt weltweit, besagt der Index von Transparency International. Dies geschehe in Demokratien mit erstarkenden Tendenzen von Rechts. Deutschland verbessert sich.

Korruption nimmt laut der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International weltweit zu. Deutschland ist in einem jährlichen Korruptionsranking von Transparency 2025 nach oben auf Platz zehn geklettert. Damit sei es im Vergleich zum Vorjahr zwar um fünf Ränge aufgestiegen, dies erkläre sich in erster Linie aber aus dem Abstieg anderer Länder wie Australien, Irland oder Uruguay.

Weltweit nimmt Korruption nach Einschätzung von Transparency mit dem Erstarken von Rechtsnationalen und Populisten zu, wie die Organisation in Berlin mitteilte.

Korruption in Deutschland sinkt - Trend jedoch negativ

Der sogenannte Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) basiert auf Einschätzungen zur Korruption im öffentlichen Sektor, die von Experten aus internationalen Institutionen und Forschungsgruppen abgegeben werden. Die Skala reicht von 0 Punkten - als sehr korrupt wahrgenommen - bis zu 100 Punkten für völlige Korruptionsfreiheit. Er umfasst 182 Staaten und Gebiete.

Auf der Skala erreicht Deutschland 77 Punkte - 2024 kam Deutschland noch auf 75 Punkte. Dies sei jedoch kein Grund, sich zurückzulehnen.

"Für Deutschland muss sogar ein weiterer Abwärtstrend befürchtet werden. Unter dem Schlagwort vom 'Bürokratieabbau' werden hier teilweise zentrale Kontrollmechanismen gegen Korruption abgebaut", warnte Alexandra Herzog, Vorsitzende von Transparency International Deutschland.

Wir fordern von der Bundesregierung ein entschiedenes Vorgehen gegen Korruption. „ Margarete Bause, stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland

Deutliche Rückschritte seien in Demokratien zu verzeichnen. "In Ländern, in denen Rechtsextreme und populistische Parteien an die Macht gekommen sind, werden Schutzmechanismen gegen Korruption meist massiv abgebaut", sagte Alexandra Herzog.

Dänemark mit geringster Korruption, USA schlechter

Dänemark behauptet von allen Ländern mit 89 Punkten zum achten Mal in Folge im weltweiten Ranking den Spitzenplatz. Es folgen Finnland und Singapur. Die letzten Plätze belegen Südsudan und Somalia. Die USA fallen auf die bisher niedrigste Punktzahl (64 Punkte, Rang 29). Großbritannien liegt nach Korruptionsskandalen nur noch auf Rang 20. Der globale Durchschnitt habe dieses Jahr den tiefsten Wert seit über zehn Jahren erreicht (42 Punkte).

Quelle: dpa, KNA