China ermittelt gegen General der eigenen Armee

Erneut stehen Korruptionsvorwürfe gegen Militärs der chinesischen Armee im Raum. Schon seit Jahren wird Präsident Xi Jinping vorgeworfen, so unliebsame Gegner loszuwerden.

Die Kommunistische Partei ermittelt gegen General Zhang Youxia wegen Korruption. Kritiker werfen der chinesischen Führung vor, politische Gegner loswerden zu wollen. 24.01.2026 | 0:38 min

Chinas Parteiführung hat eine formale Disziplinaruntersuchung gegen einen der ranghöchsten Militärgeneräle des Landes eingeleitet.

Zhang Youxia, Vize-Vorsitzender der mächtigen Zentralen Militärkommission, steht im Verdacht, schwerwiegende Gesetzesverstöße begangen zu haben, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking mitteilte. Diese Formulierung wird in China üblicherweise genutzt, um Korruption zu umschreiben.

Ermittlungen gegen Mitglieder der Militärkommission

Der 75-Jährige ist der ranghöchste General des Landes sowie eines der 24 Mitglieder des mächtigen Politbüros der in China herrschenden Kommunistischen Partei.

Zhang befindet sich formell nur eine Hierarchiestufe unter dem Vorsitzenden des höchsten militärischen Führungsorgans, nämlich Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auch gegen Liu Zhenli, Stabschef der Zentralen Militärkommission, wird ermittelt. Gerüchte über Ermittlungen gegen die beiden waren diese Woche aufgekommen, als die beiden nicht an einem Treffen unter Xis Vorsitz teilnahmen und Zhang Youxia sich von Zhang Shengmin vertreten ließ.

Xi Jinping tauscht regelmäßig Militärs aus

Damit weitet sich die politische Säuberungswelle innerhalb der chinesischen Militärführung offenbar weiter aus. Etliche hochrangige Offiziere wurden während der letzten Jahre wegen Bestechung und anderer Vergehen ihrer Ämter enthoben und teilweise mit langjährigen Gefängnisstrafen belegt.

Bereits seit 2023 ließ Xi Jinping immer wieder Militärs austauschen. Mehrfach traf es die Verteidigungsminister, die in China eher eine repräsentative Position bekleiden. Xi hat Korruption als "die größte Bedrohung" für China bezeichnet. Kritiker werfen dem chinesischen Präsidenten allerdings vor, seine Kampagne gegen Korruption zu nutzen, um unliebsame Gegner loszuwerden.

China will Taiwan

Xi will die Armee modernisieren, um sie kampfbereit zu machen. Bis 2049 will Peking das unabhängig regierte Taiwan mit Festlandchina "wiedervereint" haben - wenn nötig, unter Einsatz des Militärs, weshalb Sorge vor einer Invasion besteht.

Quelle: dpa, AFP