China ermittelt gegen General der eigenen Armee

Korruptionsvorwürfe:China ermittelt gegen ranghohen General der eigenen Armee

|

Erneut stehen Korruptionsvorwürfe gegen Militärs der chinesischen Armee im Raum. Schon seit Jahren wird Präsident Xi Jinping vorgeworfen, so unliebsame Gegner loszuwerden.

Zhang Youxia

Die Kommunistische Partei ermittelt gegen General Zhang Youxia wegen Korruption. Kritiker werfen der chinesischen Führung vor, politische Gegner loswerden zu wollen.

24.01.2026 | 0:38 min

Chinas Parteiführung hat eine formale Disziplinaruntersuchung gegen einen der ranghöchsten Militärgeneräle des Landes eingeleitet.

Zhang Youxia, Vize-Vorsitzender der mächtigen Zentralen Militärkommission, steht im Verdacht, schwerwiegende Gesetzesverstöße begangen zu haben, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Peking mitteilte. Diese Formulierung wird in China üblicherweise genutzt, um Korruption zu umschreiben.

Chinesische Arbeiterinnen nähen in einer Fabrik

China hat sich zu einem bedeutenden Weltwirtschaftsfaktor entwickelt. Als Produktionsstätte, Rohstofflieferant und Riesenmarkt. Vor allem bei den Seltenen Erden spielt es seine Macht gerne aus.

21.01.2026 | 22:44 min

Ermittlungen gegen Mitglieder der Militärkommission

Der 75-Jährige ist der ranghöchste General des Landes sowie eines der 24 Mitglieder des mächtigen Politbüros der in China herrschenden Kommunistischen Partei.

Zhang befindet sich formell nur eine Hierarchiestufe unter dem Vorsitzenden des höchsten militärischen Führungsorgans, nämlich Staats- und Parteichef Xi Jinping. Auch gegen Liu Zhenli, Stabschef der Zentralen Militärkommission, wird ermittelt. Gerüchte über Ermittlungen gegen die beiden waren diese Woche aufgekommen, als die beiden nicht an einem Treffen unter Xis Vorsitz teilnahmen und Zhang Youxia sich von Zhang Shengmin vertreten ließ.

Die chinesische Nationalflagge in Peking, China

Bei den Seltenen Erden ist China international Marktführer - 90 Prozent aller Metalle werden dort erzeugt. China nutzt seine Marktmacht, um immer schärfere Exportbeschränkungen zu verkünden.

26.10.2025 | 3:47 min

Xi Jinping tauscht regelmäßig Militärs aus

Damit weitet sich die politische Säuberungswelle innerhalb der chinesischen Militärführung offenbar weiter aus. Etliche hochrangige Offiziere wurden während der letzten Jahre wegen Bestechung und anderer Vergehen ihrer Ämter enthoben und teilweise mit langjährigen Gefängnisstrafen belegt.

Bereits seit 2023 ließ Xi Jinping immer wieder Militärs austauschen. Mehrfach traf es die Verteidigungsminister, die in China eher eine repräsentative Position bekleiden. Xi hat Korruption als "die größte Bedrohung" für China bezeichnet. Kritiker werfen dem chinesischen Präsidenten allerdings vor, seine Kampagne gegen Korruption zu nutzen, um unliebsame Gegner loszuwerden.

der chinesische Präsident Xi Jinping vor einer Karte von China und Taiwan

China hat eine großangelegte Militärübung um Taiwan begonnen. Dabei geht es nicht nur um die Insel, sondern auch um die USA und Japan. ZDFheute live erklärt den aktuellen Konflikt.

29.12.2025 | 22:02 min

China will Taiwan

Xi will die Armee modernisieren, um sie kampfbereit zu machen. Bis 2049 will Peking das unabhängig regierte Taiwan mit Festlandchina "wiedervereint" haben - wenn nötig, unter Einsatz des Militärs, weshalb Sorge vor einer Invasion besteht.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute im Beitrag "Ermittlungen gegen hohen General in China" am 24.01.2026 um 16:51 Uhr.
