Chinas Handelsbilanz 2025 auf Rekordwert - trotz Zollstreit

Trotz globaler Konflikte und dem Handelsstreit mit den USA ist Chinas Außenhandel 2025 deutlich gewachsen. Ob das Land den Trend auch 2026 fortführen kann, bleibt abzuwarten.

Trotz Handelsstreitigkeiten erreichte China im vergangenen Jahr einen Handelsüberschuss von 1,2 Billionen Dollar. Die Exporte stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent. 14.01.2026 | 0:30 min

Der Außenhandel von China hat trotz des Zollkonflikts mit den USA und globaler Handelsstreitigkeiten im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss erreicht. Nach Daten des chinesischen Zolls stiegen die Exporte 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5 Prozent auf einen Gesamtwert von rund 3,8 Billionen US-Dollar (derzeit rund 3,26 Billionen Euro) an.

Die Importe betrugen unverändert rund 2,6 Billionen Dollar, womit der Handelsüberschuss auf einen Rekordwert von knapp 1,2 Billionen Dollar stieg.

Die Bilanz macht auch die Schieflage in der chinesischen Wirtschaft deutlich, die viel produziert und in den Weltmarkt exportiert, jedoch wegen der schwachen Nachfrage im Inland wenig aus dem Ausland einführt. So übertraf China den Handelsüberschuss aus dem Jahr 2024 erneut, der damals bereits bei knapp einer Billion US-Dollar lag.

China ist international auf dem Vormarsch in Technologie, Wirtschaft und Politik. Doch wie denken die Chinesinnen und Chinesen selbst über ihr Land? Die Doku "The Chinese Dream: 24h junges China" ist im ZDF-Streamingportal verfügbar. 07.01.2026 | 2:34 min

Prognosen für Dezember deutlich übertroffen

Die parallel für Dezember veröffentlichten Daten schlugen zudem die Prognosen der Analysten deutlich. Demnach stiegen die Exporte um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Die Einfuhren legten um 5,7 Prozent zu.

Die Erwartungen hatten vorab vor allem bei den Importen mit 0,9 Prozent Zuwachs deutlich darunter gelegen. Die Frage ist, ob China auch 2026 den Trend fortführen kann. Der Vize-Minister der Zollbehörde, Wang Jun, sagte in Peking:

In Bezug auf die Lage des Außenhandels in diesem Jahr fehlt dem globalen Handelswachstum allgemein gesagt Dynamik, und das äußere Umfeld für die Entwicklung des chinesischen Außenhandels bleibt schwierig und komplex. „ Wang Jun, Vize-Minister chinesische Zollbehörde

Er verwies auf ein schwaches globales Wirtschaftswachstum, politische Unsicherheiten und eine geopolitische Spaltung.

Chinas Exporte in die USA brechen 2025 ein

Das Handelsjahr 2025 war geprägt vom Zollstreit zwischen den USA und China - den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Mit einem Minus von 20 Prozent brachen Chinas Exporte in die Vereinigten Staaten deutlich ein. Die Importe sanken um 14,6 Prozent.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping hatten sich im Oktober in Südkorea getroffen. 30.10.2025 | 2:28 min

Trotz zwischenzeitlich gesenkter Raten blieben die US-Zölle für Waren aus China hoch. Hinzu kam, dass in der Volksrepublik in vielen Branchen ein Überangebot herrschte, das der heimische Markt nicht aufnehmen konnte. Die Unternehmen suchten deshalb Absatzmärkte im Ausland. Viele Waren flossen in andere Weltregionen.

Deutschland als wichtiger Partner

Die Ausfuhren der Volksrepublik nach Deutschland legten 2025 um 10,5 Prozent auf rund 118,3 Milliarden Dollar zu. Die Importe aus der Bundesrepublik sanken dagegen um 2,1 Prozent auf 92,8 Milliarden Dollar. Seit Oktober ist China wieder Deutschlands Handelspartner Nummer eins und löste damit die USA ab.

Besonders stark legten die Ausfuhren der exportgetrieben Volkswirtschaft 2025 nach Afrika (25,8 Prozent) und in den Raum der südostasiatischen Asean-Staaten (13,4 Prozent) zu.

Tesla hat zum zweiten Mal in Folge weniger Autos ausgeliefert als im Vorjahr. Ein Grund dürften die fehlenden Förderungen der US-Regierung beim Kauf eines Teslas sein, die im September ausliefen. 02.01.2026 | 0:43 min

EU beklagt teils aggressiven Wettbewerb

In der EU, wo Chinas Exporte 2025 um 8,4 Prozent zulegten, die Importe jedoch um 0,4 Prozent sanken, und in anderen Ländern wächst nicht nur wegen Chinas schwacher Nachfrage der Unmut. EU-Firmen beklagen den aggressiven Wettbewerb in Branchen wie der Autoindustrie und erschwerte Marktbedingungen für ihr Geschäft in China.

In den Fokus rückte jüngst auch wieder Chinas Währung, die nach Meinung mancher Analysten stark unterbewerte ist. Dadurch sind chinesische Waren im Ausland günstig. Kritiker sprechen allerdings von einer indirekten Subvention für Chinas Unternehmen.

Abhängigkeit von Rohstoffen aus China

2025 hatten zudem Exportkontrollen auf sieben Seltene Erden und Chips des Herstellers Nexperia, die in der Industrie dringend benötigt werden, Unsicherheit und mitunter kurzzeitige Produktionsstillstände in Europa verursacht. Pekings Vorgehen offenbarte, wie angreifbar Lieferketten deutscher und europäischer Firmen waren. Die Bundesrepublik und andere Länder wollen deshalb unabhängiger von Chinas Rohstoffen werden.

EU-Industriekommissar Séjourné will Europas Abhängigkeit von China reduzieren. Dazu soll künftig mehr in Europa gefördert und recycelt werden. 03.12.2025 | 1:16 min

Jüngst gab es allerdings positive Signale in den Handelsbeziehungen zwischen China und der EU. Brüssel öffnete den Weg für Hersteller von in China produzierten E-Autos, Mindestpreise festzusetzen, statt Zollaufschläge in Kauf zu nehmen. Chinas Handelsministerium hatte die Maßnahme begrüßt.

Quelle: dpa