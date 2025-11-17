Grüne kritisieren China-Reise von Bundesfinanzminister Klingbeil

Finanzminister Lars Klingbeil reist nach Peking, um sich unter anderem für einen fairen Wettbewerb einzusetzen. Die Grünen sehen das nach Wadephuls abgesagtem Besuch kritisch.

Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil reist zu finanzpolitischen Gesprächen nach Peking. Quelle: dpa

Die Grünen haben die China-Reise von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) kritisiert. "Wenn der Außenminister seine Reise wegen fehlender ernsthafter Gesprächsangebote absagen muss, während der Finanzminister gleichzeitig wie geplant einreist, wirkt das außenpolitisch schlicht planlos", sagte Grünen-Chefin Franziska Brantner den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag.

Die Bundesregierung sendet ein völlig widersprüchliches Signal nach Peking. „ Franziska Brantner, Grünen-Chefin

Eine Regierung könne international nur glaubwürdig auftreten, wenn ihre Signale zusammenpassten, betonte Brantner.

“Es war ungeschickt und vielleicht auch ein Fehler”, sagt China-Experte Prof. Eberhard Sandschneider zur verschobenen China-Reise von Außenminister Johann Wadephul. 27.10.2025 | 3:24 min

Wadephul musste China-Reise verschieben

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte im Oktober eine geplante Reise nach China verschoben. Das Auswärtige Amt erklärte zur Begründung, die chinesische Seite habe die Termine Wadephuls nicht bestätigen können. Der Besuch soll aber nachgeholt werden.

Grünen-Chefin Brantner sagte nun mit Blick auf die China-Reise von Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil, gerade angesichts von Chinas Rolle im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und neuer Handelsbeschränkungen brauche Deutschland eine "klare, abgestimmte China-Strategie". Sie fügte hinzu:

Nach der Moskau-Connection brauchen wir nicht noch eine Peking-Connection. „ Franziska Brantner, Grünen-Chefin

Klingbeil müsse mit den chinesischen Verantwortlichen über Drohungen mit dem Stopp von Lieferungen von Chips oder seltener Erden sprechen, sagte Brantner den RND-Zeitungen weiter. "Ich erwarte von Herrn Klingbeil, dass er in Peking auf einen fairen Wettbewerb pocht."

Die Importe aus China übersteigen die Exporte um rund 87 Milliarden Euro. ZDF-Wirtschaftsexpertin Stephanie Barrett erklärt die Gründe für die hohen Einfuhren nach Deutschland. 04.11.2025 | 1:38 min

Klingbeil: China spielt im Ukraine-Krieg entscheidende Rolle

Klingbeil nimmt am Montag am deutsch-chinesischen Finanzdialog in Peking teil. "Wir suchen den Dialog mit China, um trotz wachsender internationaler Spannungen Lösungen für drängende Probleme zu finden", erklärte der Finanzminister am Sonntag vor seiner Abreise.

Er fand dabei auch mahnende Worte: "Der Zugang zu kritischen Rohstoffen und der Abbau chinesischer Überkapazitäten in Sektoren wie Stahl und Elektromobilität sind für Wirtschaft und Arbeitsplätze in Deutschland von hoher Bedeutung. Wir scheuen keinen Wettbewerb, aber er muss fair sein."

"Die Abhängigkeit von China ist grundsätzlich ein Problem, die von Taiwan wird mehr und mehr zum Problem, zitiert Frank Bethmann an der Börse eine Bitcom-Studie. 15.10.2025 | 1:24 min

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg erklärte Klingbeil, China spiele eine "entscheidende Rolle, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden". Am Mittwoch wird Klingbeil nach Shanghai weiterreisen und sich dort mit Vertretern deutscher Unternehmen austauschen, die in China aktiv sind. Am Donnerstag soll es nach Singapur weitergehen.