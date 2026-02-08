USA-Einreise: Diese Regeln könnten ab morgen gelten

Bei der Einreise in die USA könnten bereits ab Montag weitaus mehr Informationen verlangt werden als bisher. Vor allem Aktivitäten in Social Media würden unter die Lupe genommen.

Touristen, die in die USA einreisen, müssen sich möglicherweise ab sofort auf verstärkte Kontrollen bei der Einreise einstellen. Diese gelten dann auch für Einreisende aus Deutschland. 08.02.2026 | 0:28 min

Womöglich bereits ab Montag treten verschärfte US-Einreiseregeln in Kraft. Sie sorgen in Deutschland für Verunsicherung. Ein Überblick:

Einreise in die USA: Was ist geplant?

Deutsche und Bürger einer Reihe weiterer Staaten müssen für Reisen in die USA künftig ihre Online-Aktivitäten über fünf Jahre offenlegen. Das sieht eine Anordnung des US-Heimatschutzministeriums vor, die im Dezember veröffentlicht worden war. Demnach sind Touristen verpflichtet, "ihre sozialen Medien der vergangenen fünf Jahre vorzulegen". Gemeint sind offenbar Nutzerkonten bei Plattformen wie X, Facebook oder Instagram, wie sie bereits bei Visa-Bewerbungen abgefragt werden.

Was wird noch verlangt?

Auch deutlich umfangreichere persönliche Daten werden künftig abgefragt. Dazu gehören alle Telefonnummern des Reisenden der vergangenen fünf Jahre sowie die E-Mail-Adressen der vergangenen zehn Jahre. Darüber hinaus werden detaillierte Angaben zu Familienmitgliedern verlangt. Dazu zählen Geburtsdaten, Anschriften sowie Telefonnummern.

USA-Urlaub geplant? Neue Vorschläge der US-Regierung sorgen für Verunsicherung bei einigen Reisenden - etwa wegen möglicher Social-Media-Abfragen. 11.01.2026 | 1:07 min

Wo müssen die Angaben gemacht werden?

Touristen müssen die Informationen eingeben, wenn sie die elektronische Einreisegenehmigung Esta beantragen. Damit können deutsche Staatsbürger ohne Visum für bis zu 90 Tage am Stück in die USA einreisen. Voraussetzung ist nach den Vorgaben des "Visa Waiver"-Programms ein elektronischer Reisepass, der für die gesamte Dauer des Aufenthalts gültig ist. Einmal beantragt, ist die Esta-Genehmigung für zwei Jahre gültig. In diesem Zeitraum sind mehrfache Einreisen möglich. Die US-Behörden empfehlen, den Antrag mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt zu stellen.

Was will die US-Regierung mit den Daten?

Die Regierung von Präsident Donald Trump begründet die verschärften Auflagen mit dem Schutz der USA "vor ausländischen Terroristen und anderen Bedrohungen der nationalen Sicherheit". Sie hatte aus diesem Grund bereits die Visa-Auflagen für Studierende oder Facharbeiter verschärft.

Wann tritt die Neuregelung in Kraft?

Womöglich bereits am Montag. In der Anordnung des US-Heimatschutzministeriums vom 10. Dezember war von einer 60-tägigen Einspruchsfrist die Rede, die am Sonntag ausläuft. Sofern die Neuregelung bis dahin nicht juristisch angefochten wird - etwa von Datenschützern - tritt sie in Kraft.

Wegen ihres Engagements gegen Hass im Netz dürfen ein früherer EU-Kommissar und zwei deutsche HateAid-Leiterinnen nicht in die USA einreisen. Europas Reaktionen sind scharf. 24.12.2025 | 1:52 min

Wozu raten Datenschützer?

Ein Sprecher der Bundesdatenschutzbeauftragten Louisa Specht-Riemenschneider sagte der Nachrichtenagentur AFP, sie habe die Anpassung des Esta-Programms "besorgt zur Kenntnis genommen". Bundesbürgerinnen und Bundesbürger müssten "für sich individuell sorgfältig abwägen, ob sie für die Einreise bereit sind, US-Behörden Daten in diesem Umfang zu geben." Mit mehr Informationen werde zudem die Auswertung komplexer. "Das kann zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit im Esta-Prozess führen", warnte der Sprecher.

Welche Kritik gibt es noch?

Die oppositionellen US-Demokraten sowie Wissenschaftler werfen der Trump-Regierung vor, mit der Durchleuchtung der Online-Aktivitäten Andersdenkende aus den USA fernhalten zu wollen. Bereits jetzt schaut sich die US-Regierung Onlinekonten ausländischer Studenten daraufhin an, welche Haltung sie etwa zu Israel haben.

Fans mit Tickets für die Fußball-WM 2026 sollen bei Terminen für US-Visa bevorzugt behandelt werden. Die USA sind im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber. 18.11.2025 | 0:21 min

Was kostet der Esta-Antrag?

Der Preis hat sich kürzlich fast verdoppelt, wie der ADAC betont. Seit dem Herbst müssen Touristen für die Esta-Registrierung 40 Dollar (fast 34 Euro) zahlen statt wie bisher nur 21 Dollar. Familien treffe dies besonders hart, erklärte der ADAC. Denn auch Minderjährige müssen den vollen Preis entrichten. "Eine fünfköpfige Familie zahlt damit künftig allein für die Einreise in die USA bereits 170 Euro!", betonte der Automobilclub.

Wer ist noch von der Verschärfung betroffen?

Sie trifft Fußballfans, die im Sommer zur Weltmeisterschaft in die Vereinigten Staaten reisen wollen. Die USA richten die WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli gemeinsam mit Kanada und Mexiko aus. Die Neuregelung trifft neben Deutschen auch Bürger anderer EU-Staaten und Großbritanniens sowie Staatsangehörige aus Israel, Australien, Japan oder Südkorea. All diese Länder sind enge Verbündete der USA.

Quelle: AFP