130.000 Haushalte betroffen:San Francisco: Lage normalisiert sich nach Stromausfall
Kurz vor Weihnachten versanken Teile von San Francisco in Dunkelheit: Ein massiver Stromausfall legte die US-Metropole lahm - inzwischen funktioniert die Versorgung wieder.
In der Westküstenmetropole San Francisco in den USA ist für längere Zeit der Strom ausgefallen. Wie der Stromversorger Pacific Gas & Electric am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130.000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten.
Rettungskräfte und Mitarbeiter der Stadt waren im Einsatz, um den Ausfall zu beheben.
Bürgermeister: Brand in Umspannwerk
Weite Teile der Stadt mit rund 800.000 Einwohnern versanken am letzten Wochenende vor Weihnachten zunächst in Dunkelheit. Mittlerweile sei die Versorgung weitgehend wiederhergestellt, berichtete Bürgermeister Daniel Lurie im Onlinedienst X.
Verursacht wurde der Ausfall Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk. Lurie rief die Bewohner der Stadt in einem Video im Onlinedienst X auf, nach Möglichkeit in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Ampelanlagen funktionierten zeitweise nicht, der öffentliche Nahverkehr war ebenfalls beeinträchtigt.
