  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

San Francisco: Lage normalisiert sich nach Stromausfall

130.000 Haushalte betroffen:San Francisco: Lage normalisiert sich nach Stromausfall

|

Kurz vor Weihnachten versanken Teile von San Francisco in Dunkelheit: Ein massiver Stromausfall legte die US-Metropole lahm - inzwischen funktioniert die Versorgung wieder.

San Francisco liegt im Dunklen

Stundenlanger Blackout in San Francisco: Nach einem Brand in einem Umspannwerk waren rund 130.000 Haushalte ohne Strom. Der Nahverkehr fiel aus, selbstfahrende Robotaxis blieben liegen.

21.12.2025 | 0:28 min

In der Westküstenmetropole San Francisco in den USA ist für längere Zeit der Strom ausgefallen. Wie der Stromversorger Pacific Gas & Electric am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130.000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten.

Rettungskräfte und Mitarbeiter der Stadt waren im Einsatz, um den Ausfall zu beheben.

X-Post von Pacific Gas & Electric

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Bürgermeister: Brand in Umspannwerk

Weite Teile der Stadt mit rund 800.000 Einwohnern versanken am letzten Wochenende vor Weihnachten zunächst in Dunkelheit. Mittlerweile sei die Versorgung weitgehend wiederhergestellt, berichtete Bürgermeister Daniel Lurie im Onlinedienst X.

X-Post von Bürgermeister Daniel Lurie

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Verursacht wurde der Ausfall Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk. Lurie rief die Bewohner der Stadt in einem Video im Onlinedienst X auf, nach Möglichkeit in ihren Häusern zu bleiben. Mehrere Ampelanlagen funktionierten zeitweise nicht, der öffentliche Nahverkehr war ebenfalls beeinträchtigt.

Quelle: AFP
Thema
USA

Weitere Nachrichten aus den USA

  1. SGS Gabriel - Sievers

    Nachrichten | heute journal:„Wir werden auch mit Putin reden müssen...“

    Video6:57
  2. Autos warten an einer Kreuzung in San Francisco, an der aufgrund von Stromausfällen keine Ampeln funktionieren.

    130.000 Haushalte betroffen:San Francisco: Lage normalisiert sich nach Stromausfall

    mit Video0:28
  3. Donald Trump, Melania Knauss (heute Trump), Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell im Mar-A-Lago im Jahr 2000.

    Vorwürfe der Manipulation:Ministerium verteidigt Löschen von Epstein-Dateien

    mit Video0:17
  4. San Francisco liegt im Dunklen

    Nachrichten | heute:Blackout in San Francisco

    Video0:28
  5. Der ZDF-Korrespondent David Sauer berichtet live aus Miami, Florida

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Die Positionen liegen zu weit auseinander"

    Video1:28
  6. Kreml-Unterhändler Kirill Dmitrijew begrüßt in St. Petersburg den Sondergesandten des damaligen US-Präsidenten, Steve Witkoff, zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten. (Archiv)

    Treffen zu Ukraine-Krieg in Florida:Gespräche mit USA "konstruktiv", doch Moskau dämpft Hoffnung

    mit Video0:20
  7. Standbild David Sauer aus Miami

    ZDF-Korrespondent in Miami:„Inhaltlich haben wir bisher relativ wenig gehört“

    Video0:53
  8. Männer, gekleidet wie der ehemalige US-Präsident Abraham Lincoln, öffnen einen Sarg, in den die Menschen während einer „Beerdigung“ für den Penny am Lincoln Memorial am 20. Dezember 2025 Pennys werfen können, um ihre Ehrerbietung zu erweisen.

    Washington:Trauerfeier für den US-Penny

    Video0:46