Manuel Neuer: Wie geht es beim Torwart des FC Bayern weiter?

Warum es kein WM-Comeback in der Nationalelf geben dürfte und wieso der Torwart des FC Bayern weiter mit der Entscheidung wartet, ob er seine Karriere fortsetzt oder beendet.

Manuel Neuer: Seine berufliche Zukunft ist offen. Quelle: Witters

Torwart Manuel Neuer verfügt über die Erfahrung schon seit zwei Wochen, nun machte sie auch Vincent Kompany. Das 40. Lebensjahr vollendete der Trainer des FC Bayern München am Freitag, und siehe da: "Ich fühle mich jung", stellte er erfreut fest und lobte den anderen 40-Jährigen.

"Manu braucht nur ein Wort oder einen Satz zu sagen, das bringt sofort Ordnung in die Mannschaft", sagte Kompany über seinen Kapitän. Dieser habe zudem "eine Beweglichkeit, die für andere nicht möglich ist". Schon gar nicht mit 40.

Manuel Neuer überzeugt in der Champions League gegen Real mit Top-Leistung. Sollte der Keeper nicht doch mit zur WM fahren? ZDF-Expertin Friederike Kromp schätzt die Lage ein. 09.04.2026 | 1:57 min

Pavlovic wünscht sich Neuer im WM-Tor

Neuers Lächeln hatte bereits am Dienstag nach seiner Champions-League-Gala viel darüber erzählt, wie sehr ihm die Aussagen des Kollegen Aleksandar Pavlovic schmeicheln. Der Nationalspieler würde sich "auf jeden Fall" wünschen, dass Neuer am 14. Juni beim ersten WM-Spiel gegen Curaçao im deutschen Tor steht.

Als Neuer das nach seiner herausragenden Leistung beim 2:1-Sieg des FC Bayern bei Real Madrid im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zugetragen wurde, schnellten seine Mundwinkel hoch. Doch man brauche das Thema nicht aufmachen, wiegelte er ab, "ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich hier auf den FC Bayern".

Luis Diaz kurz vor der Pause, Harry Kane kurz danach und ein überragender Manuel Neuer: Bayern München gewinnt bei Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1. 08.04.2026 | 2:59 min

Bayern fehlt ein Tor zum Ligarekord

Am Samstag wird durch das Abendspiel der Münchner beim FC St. Pauli (18:30 Uhr/erste Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio" ab 22:30 Uhr online, ab 23 Uhr im TV) abgelenkt von einer Debatte, die einfach nicht enden will. Schließlich geht es für die Münchner um einen Rekord: Ein Tor fehlt den Bayern, um ihre Bestmarke aus der Saison 1971/72 von 101 Toren einzustellen. Mit mindestens zwei Toren wäre die aktuelle Mannschaft alleiniger Rekordhalter.

Am nächsten Mittwoch dann im Rückspiel gegen Real könnte Neuer wieder sehr gefordert sein. Und ähnlich reflexhaft, wie seine Hände noch immer zum Ball schnellen, könnte wieder ein Chor aus Experten, Medien, Fans und Pavlovic sein WM-Comeback fordern.

Als Nagelsmann Tapalovic streichen ließ

Doch damit Neuer ins DFB-Tor zurückkehrt, müsste fast so viel zusammenkommen wie eine Sonnen- und Mondfinsternis gleichzeitig, was zumindest auf diesem Planeten unmöglich ist. Zusammenkommen müssten vor allem Bundestrainer Julian Nagelsmann und Neuer.

Zwar hatten sie sich für die EM 2024 zusammengerauft, nachdem Nagelsmann als Bayern-Coach Neuers langjährigen Torwarttrainer und Freund Toni Tapalovic Anfang 2023 aus dem Stab streichen ließ. Aber die Narben blieben.

Zwölf Gruppen mit je vier Teams : Fußball-WM 2026: Der Spielplan Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem Eröffnungsspiel Mexiko - Südafrika. Das Finale steigt am 19. Juli.

Neuer: "Herz rausgerissen"

"Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe", hatte Neuer damals in der Süddeutschen Zeitung gesagt. In einem SZ-Kommentar hieß es nun nach Neuers Gala bei Real: "Der Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann ist wirklich gut, dennoch sollte der Bundestrainer jetzt mal den Bayern-Torwart fragen, ob er nicht Lust und Zeit hätte, im Sommer eine WM zu spielen."

ZDF-Expertin Friederike Kromp sagte dazu jüngst: "Wir kennen alle den Rücktritt vom Rücktritt. Aber da müsste man ihn wahrscheinlich schon davon überzeugen", so Kromp.

Der Ball ist klar auf DFB-Seite, auf Julian Nagelsmanns Seite. „ ZDF-Expertin Friederike Kromp

Kromp weiter: "Man müsste da jetzt schon ins Gespräch nochmal gehen, und vermutlich auch ein paar Argumente sammeln. Aber ich fürchte, die Tür scheint zu zu sein, wenn man beide Seiten ein bisschen verfolgt."

Nach der Bekanntgabe der Spielorte der Fußball-WM 2026 äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview bei ZDF-Reporterin Amelie Stiefvatter. 06.12.2025 | 2:13 min

Wer schon vor gut zwei Monaten, als Marc-André ter Stegens WM-Aus so gut wie klar war, bei Neuers Berateragentur anfragte, ob der Torwart definitiv nicht für ein Comeback in der Nationalelf zur Verfügung stehe, selbst dann nicht, wenn Nagelsmann ihn darum bitten würde, bekam diese Antwort:

Manuel hat eine Entscheidung getroffen und ändert diese normalerweise nicht. „ Neuers Beraterfirma

Neuers "Schnupfen in der Wade"

Zudem spürt sogar Neuer, dass sein Körper inzwischen mehr Regeneration benötigt, wenngleich er seine jüngsten Faserrisse als eine Art "Schnupfen in der Wade" abtat.

Dennoch wäre ein erholsamer Sommer statt einer strapaziösen WM wohl zuträglich für die kommende Saison beim FC Bayern. Oder kommt es gar zum Karriereende? Neuers Vertrag in München läuft derzeit noch bis zum Saisonende. Er und der Verein hätten "alle Zeit der Welt", sagte Neuer.

Was Neuer für seine Entscheidung auch wichtig ist

Es gehe bei seiner Entscheidung auch darum, wie es mit dem Team und Trainer aussieht. "Das sind alles Sachen, die für mich auch wichtig sind", sagte Neuer.

Das hieß wohl: Bleiben Kompany und die Leistungsträger und damit die Titelchancen international groß, erhöht das die Chancen auf Neuers Verbleib. Seine Entscheidung verkünden dürfte er aber kaum, bevor Bayerns aktuelle Titelentscheidungen gefallen sind.

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