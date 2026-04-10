Remis in turbulenter Partie zwsichen FCA und Hoffenheim

Der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim haben sich zum Auftakt des 29. Spieltags eine intensive Begegnung geliefert. Beim 2:2 hatte der Schiedsrichter alle Hände voll zu tun.

Zehn gelbe Karte verteilte der Schiedsrichter beim Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim. Quelle: dpa

Vier Tore, zehn gelbe Karten, ein verschossener Strafstoß: Bei der Bundesliga-Partie zwischen Augsburg und Hoffenheim zum Auftakt des 29. Spieltags am Freitagabend war einiges los. Die turbulente Begegnung endete leistungsgerecht 2:2 unentschieden.

Alexis Claude-Maurice brachte den FCA in der 11. Minute in Führung. Michael Gregoritsch legte nur zwei Minuten später nach. Bei beiden Gegentreffern sah die TSG-Abwehr schlecht aus. Hoffenheim wehrte sich jedoch: Robin Hranac (35.) traf zum Anschluss, Bazoumana Touré (42.) gelang unter gütiger Mithilfe von FCA-Torwart Finn Dahmen der Ausgleich.

Wir hatten keinen guten Start, haben aber sehr gut reagiert. Wir müssen defintiv eine Reaktion zeigen und wieder mal ein Spiel gewinnen. „ Leon Avdullahu, TSG Hoffenheim

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Der FCA blieb auch im fünften Spiel in Folge sieglos, weil Claude-Maurice einen Foulelfmeter über das Tor schoss (85.), hat aber einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung zum Relegationsplatz. Die TSG steht dagegen am nächsten Spieltag gegen Borussia Dortmund unter Druck, soll es mit der Königsklasse doch noch klappen.

Gouweleeuw vertritt Schlotterbeck in der FCA-Abwehr

Beim FCA vertrat Kapitän Jeffrey Gouweleeuw in der Abwehrzentrale den gelbgesperrten Keven Schlotterbeck. Für den 34-Jährigen war es nach einer Innenbandverletzung am Knie der erste Einsatz seit fünf Monaten. TSG-Trainer Christian Ilzer nahm nach zuletzt zwei Niederlagen drei Wechsel in seiner Startelf vor.

Die jüngsten Enttäuschungen hätten "natürlich etwas im Kopf bewirkt", hatte der TSG-Trainer vor dem Spiel eingeräumt: "Aber das gilt es jetzt für uns gut aufzufangen."

Gut? Davon war zunächst nichts zu sehen - im Gegenteil. Die schläfrigen Hoffenheimer ließen den FCA gewähren, der die Möglichkeiten dankend annahm. Nationaltorwart Oliver Baumann war zweimal chancenlos.

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Nach dem 0:2 wacht Hoffenheim erst auf

Erst nach dem 0:2-Rückstand wachte die TSG auf. Der FCA verlegte sich früh auf Konter. Anton Kade verpasste es, bei zwei guten Gelegenheiten, schon früh alles klar zu machen. Dies sollte sich rächen, als Hranac nach einer Ecke freistehend per Kopf traf. Diesmal waren die Augsburger nicht bei der Sache.

Auch Dahmen machte keine gute Figur, als er einen Schuss von Touré aus spitzem Winkel passieren ließ. Im Gegenzug hätte Gregoritsch die Partie bei einem Lattentreffer fast wieder gedreht.

Spielfluss in Häfte zwei leidet unter Hektik

Unmittelbar nach dem Wechsel war es Tim Lemperle, der beinahe für die TSG getroffen hätte. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die zunehmend hektischer wurde. Der Spielfluss litt dadurch deutlich, Chancen gab es dennoch auf beiden Seiten. Der eingewechselte Bernardo verursachte durch ein Foul an Kade den Strafstoß.

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Quelle: dpa, SID