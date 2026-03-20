Wichtiger Erfolg für RB Leipzig im Kampf um die Champions-League-Qualifikation: Gegen den direkten Konkurrenten TSG Hoffenheim gewinnen die Sachsen mit 5:0 (4:0).

Leipzig fertigt Hoffenheim schon vor der Pause ab

Die Leipziger Christoph Baumgartner, Brajan Gruda und Yan Diomande (von links nach rechts) jubeln über einen großen Schritt Richtung Champions League. Quelle: AFP

RB Leipzig hat im Rennen um die Qualifikation für die Champions League einen ganz wichtigen Dreier eingefahren und ist zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz geklettert. Gegen die TSG Hoffenheim feierte das Team von Trainer Ole Werner einen eindrucksvollen 5:0 (4:0)-Erfolg.

Partie in Leipzig zur Pause entschieden

Zum Auftakt des 27. Spieltags in der Fußball-Bundesliga erzielten Christoph Baumgartner(21., 30.) und Brajan Gruda (17., 44.) jeweils einen Doppelpack für Leipzig. Das 5:0 in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch Yan Diomande zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

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Insofern waren die Gäste mit dem Pausenstand sogar noch gut bedient. Den fünften Leipziger Treffer zum Endstand besorgte schließlich Benjamin Henrichs in der 78. Minute.

Leipzig überholt Hoffenheim in der Tabelle

Durch den klaren Sieg zog RB nach Punkten mit Hoffenheim gleich und durch die bessere Tordifferenz auch gleich noch am VfB Stuttgart vorbei auf Platz drei. Hoffenheim kassierte die höchste Saisonniederlage und stürzte auf Platz fünf ab.

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TSG-Trainer Christian Ilzer wird in der anstehenden Länderspielpause viel justieren müssen. Von den letzten fünf Ligaspielen konnten die Kraichgauer nur eines gewinnen - gegen Schlusslicht Heidenheim.

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Quelle: ZDF, dpa