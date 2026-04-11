FC St. Pauli will gegen Bayern präsent sein und Chancen nutzen

Alle schwärmen nach dem Sieg bei Real Madrid vom FC Bayern - auch St. Pauli-Trainer Blessin. Er hofft trotzdem, dass die Bayern im Spiel gegen Pauli ein kleines Fenster öffnen.

Alexander Blessin hofft auf die Chance gegen die Bayern. Quelle: dpa

Vor jeder Saison bietet der FC St. Pauli in seinem Fan-Shop eine neue Trikot-Kollektion an - ein braun-weißes Shirt hat er aber seit 24 Jahren im Angebot. "Weltpokalsiegerbesieger 2002" steht drauf und erinnert an den bis heute letzten Sieg der Kiezkicker gegen Bayern München im Februar 2002.

Bayern: Im Flow bleiben oder Kräfte sparen?

Vor der seitdem achten Neuauflage dieses Duells - inklusive DFB-Pokal - an diesem Samstag kursieren zwei gegensätzliche Prognosen. Die eine sieht die Bayern nach dem glänzenden 2:1-Sieg in Madrid in einem Flow, der sie die Kiezkicker als Sättigungsbeilage in ihrem Real-Sandwich mal eben mitverspeisen lässt.

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Die andere Prognose besagt, dass es keinen besseren Zeitpunkt für den krassen Außenseiter geben kann, auf die Bayern zu treffen als zwischen zwei Champions-League-Spielen gegen Real Madrid. Die Bayern würden sicher durchrotieren und auch die "Ersatz"-Spieler kein großes Risiko eingehen, um Mittwoch beim Rückspiel gegen Real fit zu sein.

Beide Trainer setzen auf Intensität

"Von zehn Spielen gewinnen sie im Normalfall zehn", dämpfte St. Pauli-Trainer Alexander Blessin im Vorfeld der Bundesligapartie gegen die Bayern (18:30 Uhr / erste Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio" ab 22:30 Uhr online und 23 Uhr im TV) diese Hoffnung. Der Fokus werde diesmal zwar sicher auf dem Real Madrid-Spiel liegen. "Aber die wollen diesen Run fortführen und dieses Gefühl der Unschlagbarkeit haben."

Sie kommen mit breiter Brust - und dann ist es auch egal, ob sie vier oder fünf Spieler austauschen. Da ist genügend Qualität. „ St. Pauli-Trainer Alexander Blessin über Gegner FC Bayern

Gegen die individuelle Qualität der Bayern kann der FC St. Pauli neben der Unterstützung der Fans nur auf seine mannschaftliche Geschlossenheit und seine intensive Spielweise setzen. Aber auch Bayern-Trainer Vincent Kompany schaut bei der Wahl seiner Startelf genau darauf, wer frisch genug ist, um "gegen Pauli mit genauso viel Energie aufzutreten wie gegen Real Madrid - egal welche Wechsel wir machen, wenn wir welche machen". Dabei könne der Konkurrenzkampf im Team sogar noch ein "Extra-Feuer" entfachen.

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Hoffnung für St. Pauli: Dreimal nur knapp verloren

Mit zwei Treffern am Millerntor würden die Bayern schon am 28. Spieltag den eigenen Torrekord für die Bundesliga knacken, der bei 101 Toren liegt. "Wir müssen nicht über den Torrekord sprechen, sondern über drei Punkte", bremst Kompany die Erwartungen und hebt die kompakte Abwehr des Gegners hervor.

Wenn Sie die letzten Spiele gegen Pauli sehen, war es für uns immer sehr schwer. „ Bayern-Trainer Vincent Kompany

Im Rückblick auf die letzten drei Spiele, deren Ausgang jeweils lange offen war, sehen auch die Braun-Weißen einen Hoffnungsschimmer. Im Hinspiel stand es bis in die Nachspielzeit 1:1, bevor Nicolas Jackson und Luis Diaz dann doch noch trafen. "Es gibt vielleicht ein kurzes Fenster, wo wir die Möglichkeit haben, etwas zu holen", hofft Blessin:

Wenn es dann am Samstag so sein sollte, dann müssen wir da sein und zustechen. „ Pauli-Trainer Blessin

Kompakte Abwehr - flauer Sturm

Aber gerade bei der Effektivität im letzten Drittel liegt die größte Schwäche des Tabellensechszehnten, der mit 25 Treffern noch vier weniger als Schlusslicht Heidenheim erzielt hat. Blessin setzt auf den Mut, in 1:1-Situationen zu gehen, um hohe Ballgewinne zu haben. Dabei fehlt ihm allerdings ausgerechnet sein "aggressive Leader" Jackson Irvine aufgrund einer Gelbsperre.

"Wie Jacko die Mannschaft führt, hat man gesehen, als er gefehlt hat", sagte Blessin. "Das muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Nicht jeder bei uns ist ein Lautsprecher, wir müssen uns gegenseitig helfen."

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Unabhängig davon, welchen Einfluss die Champions League auf das Spiel am Millerntor hat: der Auftritt der Münchner in Madrid hat Blessins Vorfreude noch gesteigert. "Das ist momentan eine der besten Mannschaften auf der Welt. Sich damit zu messen, ist etwas Schönes", sagte er. "Auf der anderen Seite hat man wenig zu verlieren, der Erwartungsdruck ist nicht so hoch, aber wir wollen trotzdem alles reinschmeißen."

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