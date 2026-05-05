Champions League: Ein guter Tag für Manuel Neuer, um zu glänzen

Nach seinem kuriosen Rekord beim Hinspiel-Spektakel in Paris könnte Bayerns Torwart Manuel Neuer im Rückspiel eine Hauptrolle zukommen. Zudem wird der 40-Jährige wohl verlängern.

FC-Bayern Torwart Manuel Neuer beim CL-Halbfinal-Hinspiel Quelle: ddp

Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain hatte Bayern Münchens Torwart Manuel Neuer einen kuriosen Rekord aufgestellt. Nicht eine Parade stand in seiner Statistik nach der 4:5-Niederlage. Doch der Annahme, dass Neuer keinen guten Tag erwischt habe, widersprach ZDF-Experte René Adler.

"Er konnte wirklich an keinem Tor was machen, weil es einfach herausragend gut geschossen war", sagte der frühere Bundesliga-Torwart. Der 41-Jährige fühlte mit seinem ehemaligen Nationalelfkollegen Neuer, der nur einmal in seiner Karriere mehr Gegentore kassiert hatte: bei der 0:6-Niederlage des DFB-Teams 2020 in Spanien.

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Neuer könnte eine Hauptrolle im Rückspiel zukommen

Für das Rückspiel des FC Bayern München gegen PSG am Mittwoch ist es keine allzu gewagte These, dass die offensiven Mannschaften wieder einige Male auf die Tore schießen werden und Neuer seine Handschuhe diesmal vermutlich gut gebrauchen kann. Adler hält eine Hauptrolle für Neuer sogar für wahrscheinlich. "Da wird er auch wieder der Mann sein, der diese entscheidenden Situationen kriegt", sagte er.

Gegen den Titelverteidiger wäre es für Neuer ein guter Tag, um zu glänzen. Ähnlich wie beim 2:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid, als der 40-Jährige mit herausragenden Paraden einen wesentlichen Teil der Basis für den Einzug ins Halbfinale gelegt hatte.

Auch deshalb war es zu verkraften, dass ihm in der ersten Minute des Rückspiels ein kapitaler Fehlpass vor dem 0:1 unterlief. Später trug er mit einem Reflex zum Weiterkommen bei.

Letzter gehaltener Elfmeter des Bayern-Torwarts ist lange her

Die Wahrscheinlichkeit, beim zweiten Treffen mit Paris eine wichtige Rolle zu spielen, ist für Neuer auch deshalb recht hoch, weil es zu einem Elfmeterschießen kommen könnte. Sein letzter gehaltener Elfmeter liegt mehr als zwei Jahre zurück; das war am 27. Januar 2024 gegen den damaligen Augsburger Sven Michel.

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Ihr letztes Elfmeterschießen in der Champions League verloren die Bayern und Neuer allerdings. Das war 2012 im "Finale dahoam" gegen Chelsea (3:4). Auch ihr letztes Elfmeterschießen in allen Wettbewerben ging 2021 im DFB-Pokal bei Zweitligist Holstein Kiel (5:6) schief.

Bayern-Keeper zeigt neuerdings ungewohnte Passschwäche

Um die Nerven-Lotterie vom Punkt zu vermeiden und den angestrebten Finaleinzug zu erreichen, wäre es auch hilfreich, wenn Neuer seine Passquote verbessern würde. Zuletzt zeigte er bei weiten Schlägen und Zuspielen eher ungewohnte Defizite. In Paris kamen nur 42 Prozent seiner 38 Versuche bei einem Mitspieler an.

Das Halbfinale-Aus wäre wohl nicht gleichbedeutend mit Neuers letztem Spiel in der Champions League. Allein die Tatsache, dass im Hintergrund Verhandlungen mit ihm und seinem Berater Thomas Kroth über die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags laufen, zeigt Neuers Absicht, zu bleiben.

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Freund: "Gute Gespräche" über Neuers Verbleib

Von "guten Gesprächen" berichtete Sportdirektor Christoph Freund gerade erst wieder, "es wird sich nicht mehr endlos ziehen." Er verwies auf die freundschaftliche Atmosphäre zwischen Neuer, seinem langjährigen Vertreter Sven Ulreich, inzwischen auch 37 Jahre alt, und der 22-jährigen Nummer eins der Zukunft Jonas Urbig.

Das ist für den Klub eine super Situation. Manu ist jetzt im fortgeschrittenen Alter und gibt seine Erfahrungen weiter, ist selber noch in einer super Verfassung, macht richtig gute Spiele. Und Jonas Urbig profitiert extrem davon. „ Christoph Freund, Sportdirektor FC Bayern

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Neuer soll Urbig weiter heranführen

Neuers lange Ära sei "noch nicht zu Ende". Wenn den Übergang "alle gemeinsam hinbekommen, auf Sicht gesehen, auf die nächsten Jahre, dann wäre das ein großer Erfolg für den FC Bayern. Und auch für einen Manuel Neuer und einen Sven Ulreich, die da mithelfen könnten."

Das Torwart-Trio soll also zusammenbleiben und Urbig sukzessive immer mehr Spielanteile bekommen. Aber erst einmal geht’s gegen Paris - mit Neuer im Tor, vermutlich in einer Hauptrolle.

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