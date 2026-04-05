In der Nachspielzeit dreht der FC Bayern die Partie gegen den SC Freiburg. Danach feiern die Spieler mit den mitgereisten Fans - und Gnabry in einer ganz besonderen Hose.

Gute Laune bei den Bayern: Gnabry feiert in Goretzka-Hose

Mit dem 2:2 nach 0:2-Rückstand hätte Bayern in Freiburg gut leben können, doch die Münchner wollen mehr: Lennart Karl trifft in der Nachspielzeit gegen den am Ende konsternierten SC noch zum 3:2. 06.04.2026 | 13:13 min

Eine Hose und viele Fragen: Der Jubel des FC Bayern München über den spektakulären Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg fiel mitunter skurril aus.

Serge Gnabry schlüpfte nach dem 3:2 bei den Badenern in der Fußball-Bundesliga am Samstag plötzlich in eine spezielle Hose, die Doppeltorschütze Tom Bischof ihm gebracht hatte. Darauf zu sehen: das Gesicht von Teamkollege Leon Goretzka - und zwar in mehrfacher Ausführung.

Bayern Spieler Serge Gnabry trägt nach dem Spiel gegen SC Freiburg am 04.04.2026 eine Hose mit dem Gesicht des Bayern Spielers Leon Goretzka. Quelle: dpa

Trainer Kompany überfragt

Josip Stanisic hielt zudem ein großes Poster in den Händen, auf dem Goretzka mit freiem Oberkörper zu sehen war. Was das Ganze sollte? Da war selbst Trainer Vincent Kompany überfragt.

"Vielleicht ist mein Deutsch nicht so gut", sagte der Belgier, als er auf der Pressekonferenz auf die Hose angesprochen wurde. Er habe das Gefühl, die Frage nicht verstanden zu haben. Kompanys Ratlosigkeit und sein Schmunzeln sorgten für Erheiterung.

Immer wieder Social-Media-Kult um Goretzka

Licht ins Dunkel konnte Joshua Kimmich bringen: Die Hose gehörte offenbar einem Fan. Über den Verbleib des ungewöhnlichen Kleidungsstück sagte er:

Ich glaube, die wurde wieder abgegeben. „

Auch der 31-jährige Goretzka selbst musste über die kuriose Aktion seiner Mannschaftskameraden lachen, die nach der Aufholjagd und dem späten Siegtreffer gegen Freiburg ausgelassen feierten und jubelten.

In der Vergangenheit hat sich ein regelrechter Social-Media-Kult um Leon Goretzka entwickelt, zuletzt durch einen Fan, der wann immer Goretzka aus dem Mannschaftsbus ausstieg oder sonst wo zu sehen war, seinen Namen brüllte und damit viral ging.

Der Nationalspieler, dessen Vertrag ausläuft, wird den Rekordmeister im Sommer nach insgesamt acht Jahren verlassen.

Bischof erzielt erste beide Treffer für Bayern

Freudestrahlend ging auch Doppeltorschütze Tom Bischof aus dem Spiel. "Brutal" fühle sich dieser Erfolg an, meinte der 20-Jährige. Mit zwei platzierten Schüssen hatte er zum 1:2 (81.) und zum 2:2 (90.+2) getroffen. Tief in der Nachspielzeit legte Lennart Karl noch das 3:2 nach (90.+9).

Das sei das "perfekteste Spiel" als Vorbereitung auf Real gewesen, erklärte Bischof. "Das schweißt uns brutal zusammen." Bei allem Respekt vor Freiburg müsse man gegen das spanische Starensemble dann aber "noch eine Schippe drauflegen", sagte der deutsche U21-Kapitän. "Drei, vier vielleicht sogar."

Nächster Halt Madrid - aber mit Kane?

Beim Champions-League-Kracher in Madrid, so hoffen die Bayern, soll auch Top-Stürmer Harry Kane wieder auf dem Platz stehen. Joshua Kimmich glaubt jedenfalls fest an den Einsatz des englischen Starstürmers.

Der wird da auch mit dem Rollstuhl spielen. Ich erwarte, dass er am Dienstag fit auf dem Platz steht. „ Joshua Kimmich über den möglichen Einsatz des verletzten Harry Kane gegen Real.

Trainer Vincent Kompany äußerte sich ähnlich. "Vom Gefühl her wird er es schaffen", meinte der Belgier.

Etwas zurückhaltender blickte Max Eberl auf die Situation Kanes, der das Spiel im Breisgau aufgrund von Sprunggelenk-Problemen verpasst hatte. "Die Physios arbeiten daran. Er ist ständig auf dem Gelände und lässt sich pflegen. Wir glauben daran, dass es funktioniert", sagte der Sportvorstand.

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Sehen Sie die Zusammenfassung des Spiels Freiburg - Bayern ab 25:57 min. 04.04.2026 | 86:32 min

Quelle: dpa; SID