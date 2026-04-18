FC Bayern: Serge Gnabry länger verletzt - WM-Einsatz in Gefahr?

Am Sonntag kann der FC Bayern die Meisterschaft perfekt machen. Doch am Vorabend gibt er eine schwere Verletzung von Serge Gnabry bekannt - die könnte auch Folgen für die WM haben.

Serge Gnabry von Bayern München droht bei der Fußball-WM im Sommer auszufallen. Quelle: ddp

Der FC Bayern muss in der Endphase der Saison auf Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der 30 Jahre alte Offensivspieler zog sich "einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel" zu, wie der Rekordmeister am Samstagabend mitteilte.

FC Bayern über Gnabry-Verletzung: Ausfall für "längere Zeit"

Die schwere Verletzung von Gnabry dürfte die Vorfreude der Münchner auf eine mögliche Krönung als Deutscher Meister am Sonntag dämpfen - dafür benötigen die Münchner nur noch einen Punkt im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart.

Man müsse "für längere Zeit" auf Gnabry verzichten, hieß es in der Mitteilung der Bayern. Wann genau und wie der 59-malige Auswahlspieler die Verletzung erlitten hat, wurde zunächst nicht bekannt.

Der FC Bayern hat einen neuen Saison-Rekord für erzielte Treffer in der Bundesliga aufgestellt. Nach dem 5:0 beim FC St. Pauli kommen die Münchner auf 105 Tore. 13.04.2026 | 13:15 min

WM beginnt für DFB-Team am 14. Juni

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte der Ausfall mit Blick auf die am 11. Juni startende Fußball-WM Sorgen bereiten. Das DFB-Team startet am 14. Juni gegen Curaçao ins Turnier. Weitere Gegner sind am 20. Juni die Elfenbeinküste und am 25. Juni Ecuador.

Am 12. Mai wird Nagelsmann seinen WM-Kader öffentlich vorstellen. Der endgültige Kader muss am 1. Juni 2026 der FIFA gemeldet werden.

Quelle: dpa