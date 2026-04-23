Nach dem Innenraumsturm der Bayern-Fans gegen Real Madrid drohte ein Ausschluss im Halbfinale der Champions League. Die UEFA verzichtete darauf.

Der zu überschwängliche Jubel nach dem Sieg im Champions-League-Viertelfinale wäre den Bayern-Fans fast zum Verhängnis geworden.

Trotz des Innenraumsturms einiger Anhänger im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid kann der FC Bayern im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain auf eine volle Münchner Arena setzen.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) beließ es bei einer Geldstrafe für den deutschen Rekordmeister, nachdem im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Madrilenen (4:3) in der Vorwoche beim Sturm mehrerer Fans in den Innenraum unter anderem zwei Fotografen verletzt worden waren.

Bayern zu Geldstrafe verurteilt

Insgesamt müssen die Bayern 89.625 Euro Strafe zahlen, wie die UEFA mitteilte. Für die "Zuschauerunruhen" werden 40.000 Euro fällig, 30.000 Euro müssen für die Übermittlung einer aus Sicht der UEFA "für eine Sportveranstaltung ungeeigneten Botschaft" gezahlt werden.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Dazu kommen Sanktionen für das Blockieren öffentlicher Durchgänge (14.000 Euro) sowie das Werfen von Gegenständen (5.625 Euro).

Die Münchner hatten sich bereits im Vorfeld optimistisch gezeigt, dass die UEFA-Sanktion glimpflich ausfallen könnte. Die Sorge vor einem teilweisen Ausschluss von Zuschauern beim Halbfinal-Rückspiel am 6. Mai sei "nicht groß", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Südkurve schon einmal auffällig geworden

"Wir gehen davon aus, dass wir mit einem vollen Stadion gegen Paris ein Fußballfest feiern können." Das Hinspiel gegen Paris findet am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/) im Prinzenpark statt.

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Die Südkurve hatte im Verlauf des Wettbewerbs schon einmal Schlagzeilen gemacht. Nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik wurde sie von der UEFA teilweise gesperrt. Die Bayern entschieden sich daraufhin aus organisatorischen Gründen, die Plätze dort im Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise im Januar vollständig unbesetzt zu lassen.

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Quelle: SID