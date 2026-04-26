Eberl im sportstudio: Wie Bayern zur Wagenburg wurde

Zwischen Kabinenansprache, Kompany-Effekt und Umbruch: Sportvorstand Max Eberl erzählt im sportstudio, warum der FC Bayern gerade wieder an sich selbst wächst.

Sehen Sie hier die Sendung das aktuelle Sportstudio vom 25. April 2026. 25.04.2026 | 87:59 min

Der Nachmittag hätte vor dem Champions-League-Halbfinale gegen PSG leicht zum Symbol einer verpatzten Generalprobe werden können. 0:3 zur Halbzeit in Mainz - ein Rückstand, der selbst beim FC Bayern München Alarmstimmung auslöst.

Doch als Max Eberl gut fünf Stunden später im aktuellen sportstudio sitzt, erzählt er keine Geschichte des Scheiterns, sondern eine des Charakters. Mit einem Lächeln begegnet er der von Moderator Sven Voss zugespitzten Frage nach der "Krise der Bayern" und kontert mit trockenem Humor.

Ich habe die Mannschaft gebeten, noch mal den Turbo einzuschalten. „ Max Eberl, Sportvorstand FC Bayern

Das sagt er wohl wissend, dass es am Ende der Trainer war, der in der Kabine die richtigen Worte fand. Was folgt, ist für Eberl mehr als nur ein spektakuläres 4:3: ein "Sieg der Moral", ein Beweis für den Zusammenhalt einer Mannschaft, die sich auch von scheinbar aussichtslosen Situationen nicht beeindrucken lässt.

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Ein Spiel als Spiegel der eigenen Prinzipien

Eberl beschreibt ein Team, das sich über Monate hinweg einen bestimmten Geist erarbeitet hat. Rückstände, wie schon zuvor in Freiburg, seien kein Signal zum Aufgeben, sondern eher ein Auslöser. "Die Mannschaft steht zusammen", sagt er, und meint damit mehr als nur den Moment. Es ist das Selbstverständnis, jedes Spiel gewinnen zu wollen.

Gerade mit Blick auf den Showdown in Paris am kommenden Dienstagabend wirkt dieser Nachmittag in Mainz wie ein psychologischer Vorteil. Was Eberl betont, ist jedoch kein Zufall: "Unser Spiel lebt von Intensität" - genau die habe in der ersten Halbzeit gefehlt. Für ihn ist das auch eine Antwort auf die Erzählung von der "langweiligen" Liga: Dominanz entsteht nur, wenn Prinzipien konsequent gelebt werden.

Eberl: Musiala nach Ausfall robuster

Entscheidend wird der Blick in die Kabine. Lauter, direkter als sonst - und doch Ausdruck einer funktionierenden "Symbiose" zwischen Trainer und Mannschaft. Beide Seiten spüren, wann Impulse nötig sind.

Dass darüber hinaus individuelle Klasse den Unterschied macht, zeigt das Comeback von Jamal Musiala. Eberl beschreibt einen langen Weg zurück - und einen Spieler, der nun robuster wirkt und dem Spiel wieder diese besonderen Momente gibt.

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Die Handschrift des Trainers

Im Zentrum aber steht der Mann an der Seitenlinie: Vincent Kompany. Seine Verpflichtung war alles andere als selbstverständlich. Nach mehreren Absagen - Eberl nennt die Namen von Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und Oliver Glasner - galt der Belgier zunächst als überraschende Lösung. Eine, die intern durchaus mit Fragezeichen versehen war.

Doch genau darin lag für Eberl die Chance. Kompany brachte eine klare Idee von Fußball mit, einen Stil, der sich auf den Kader übertragen ließ. Daten, Analysen, Gespräche - alles deutete für ihn in dieselbe Richtung.

Heute beschreibt der frühere Gladbach-Sportchef die Entscheidung als Glücksfall. "Ein fantastischer Mensch, ein fantastischer Trainer", sagt er über Kompany - und meint damit nicht nur Ergebnisse, sondern Wirkung.

Der Coach habe es geschafft, eine neue Geschlossenheit zu formen, eine "Wagenburg", in der sich Spieler, Trainer und Verein stärker miteinander identifizieren. "Winnie ist da der entscheidende Faktor", betont Eberl, weil sich unter ihm alles dem Team unterordnet, unabhängig von Namen oder Status.

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Umbau mit klarer Idee

Auch deshalb verkraftet diese Mannschaft Umbrüche. Der Abschied von Thomas Müller etwa markiert eine Zäsur, sportlich wie emotional. Doch für Eberl ist Veränderung Teil des Prozesses: Neue Spieler müssen Verantwortung übernehmen, Hierarchien verschieben sich. Führung verteilt sich neu, Rollen entstehen, wo zuvor feste Strukturen waren.

So entsteht ein Team, das nicht nur Spiele drehen kann, sondern aus Rückschlägen lernt. Ein Team, das weniger von Einzelnen lebt als von einer Idee, die inzwischen alle tragen. Da kann es Max Eberl mit einem Lächeln verkraften, dass er am Ende das Torwandschießen gegen den Studiogast verliert.