Fußball: Vincent Kompany hat beim FC Bayern schon viel erreicht

Gegen Paris Saint-Germain wartet auf Vincent Kompany und den FC Bayern die ultimative Kraftprobe in der Champions League. Doch schon jetzt hat der Trainer viel erreicht.

Der Trainer und sein Kapitän: Vincent Kompany und Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Quelle: ddp

Es ist der bisherige Höhepunkt in Vincent Kompanys Karriere. Ein Halbfinale der Champions League hat der 40 Jahre alte Belgier als Trainer noch nicht erlebt. Doch ausgerechnet jetzt darf Kompany seine Mannschaft des FC Bayern wegen einer Gelbsperre während des Hinspiels bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Dienstag nicht coachen. Assistent Aaron Danks wird ihn vertreten.

Kompanys Mannschaft steht die ultimative Kraftprobe bevor, bei der sich im Rückspiel am Mittwoch in einer Woche in München entscheidet, ob sie zum Champions-League-Finale in Budapest am 30. Mai reisen darf. Die Basis dafür soll in Paris gelegt werden, auch ohne Kompany.

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Kimmich: "Die besten Teams in Europa"

Für Bayern-Kapitän Joshua Kimmich treffen die "beiden besten Teams in Europa" aufeinander. In der Ligaphase hatten die Bayern Anfang November zwar 2:1 bei PSG gewonnen und eine Halbzeit lang brilliert, ehe sie in Unterzahl in der zweiten Halbzeit nach dem Platzverweis gegen Luis Díaz wegen eines groben Foulspiels gegen Achraf Hakimi leidenschaftlich verteidigten.

Anders als im Herbst tritt die Pariser Mannschaft von Trainer Luis Enrique mittlerweile aber wieder als äußerst homogenes Gefüge auf, sogar als "beste Mannschaft der Welt", wie Münchens Torwart Manuel Neuer findet. Umso ärgerlicher aus Kompanys Sicht, dass er seine Mannschaft nicht wie gewohnt direkt unterstützen kann.

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Kompany: Autorität und Vorbild

Andererseits dürfte seine Ausstrahlung auf seine Belegschaft auch von der Loge aus wirken. Selbst wenn der Belgier während des Spiels auf dem mehrere Kilometer entfernten Eiffelturm stünde, würden sich seine Spieler ihm wohl nahe fühlen. Das liegt daran, dass Kompany ein Coaching mit Charisma betreibt.

Seine natürliche Autorität hat er sich nicht nur mit der eigenen Profikarriere auf höchstem Niveau aufgebaut, mit seiner Expertise als Trainer und als Beschützer seiner Spieler, die er nie öffentlich einzeln kritisiert. Die größte Wirkung auf seine Kicker entfaltet womöglich, dass Kompany als glaubwürdiges Vorbild auftritt.

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Klare Kante beim Thema Rassismus

In München hieß es lange, der Trainer äußere sich zwar wortreich, sage aber nichts. In seinem zweiten Amtsjahr hat Kompany deutlich an Profil gewonnen. Auch, weil er sich sehr wohl klar positioniert, wenn es seiner Meinung nach sein muss.

Wie im Februar, als er sich fast zwölf Minuten lang differenziert zum Thema Rassismus äußerte und dabei tat, was sich die wenigsten in der Branche trauen: auch dann eine klare Haltung zu vertreten, wenn man damit nicht nur das eigene Image pflegt, sondern auch etwas riskiert, weil man anderen wehtut.

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Kompany hatte erklärt, warum es gelte, gegen José Mourinhos Relativierungen einzuschreiten. Benfica Lissabons Trainer hatte die rassistischen Anfeindungen gegen den Real-Profi Vinícius Júnior auf dessen Torjubel zurückgeführt.

Auch wegen solcher Auftritte hat Kompany in seiner Münchner Amtszeit seit Juli 2024 schon ein beeindruckendes Werk vorzuweisen. Von allen im Verein wird er als "Glücksfall" bezeichnet, so auch von Sportvorstand Max Eberl am Samstag im ZDF-Sportstudio.

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Hainer: Kompany "wie ein Sechser im Lotto"

Kompany sei "wie ein Sechser im Lotto", sagte Präsident Herbert Hainer jüngst: "Wie er die Mannschaft führt, welch attraktiven Fußball wir spielen, was für eine Ruhe er ausstrahlt – das tut den Spielern gut, das tut uns als Verein gut."

Der Trainer trägt maßgeblich dazu bei, dass der FC Bayern sogar Sympathien bei Menschen weckt, die den Klub bisher durchweg ablehnten. Die sportliche Krönung könnte folgen, wenn es wirklich etwas werden sollte mit dem dritten Triple-Gewinn der Münchner nach 2013 und 2020. Doch schon jetzt hat Kompany beim FC Bayern viel erreicht. Manches davon ist sogar wichtiger als Titel und Trophäen, weil es über den Sport hinausreicht.

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