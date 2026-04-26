Spannende Bayern-Details: Eberl verrät: "Das war der Dosenöffner"

Sportvorstand Max Eberl erklärt im sportstudio, wie es bei den Bayern mit Neuer und Olise weitergeht und wer letztlich den Ausschlag für Trainer Kompany gab.

Max Eberl hat im sportstudio spannende Einblicke in den Maschinenraum der Bayern gegeben. Quelle: Witters

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Er hat in den letzten 20 Monaten einen fantastischen Job gemacht. Und er ist einfach ein großartiger Mensch", sagte Eberl am Samstagabend im sportstudio. Eberl gab zu, dass der Belgier im Sommer 2024 nicht die erste Wahl gewesen war.

"Natürlich hatten wir vorher Absagen bekommen. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Julian Nagelsmann ein Thema war, dass wir mit Ralf Rangnick gesprochen haben, dass wir mit Oliver Glasner gesprochen haben. Manche wollten auch Hansi Flick zurück", sagte Eberl.

Guardiola gab Auscchlag für Kompany

Den Ausschlag für Kompany habe auch ein Anruf des langjährigen Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge bei Ex-Coach Pep Guardiola gegeben. "Als die Frage kam, ob wir uns sicher sind, habe ich Kalle gesagt: Ihr seid so eng mit Pep, ruf den an. Frage ihn, was er von ihm hält. Das war dann der Dosenöffner. Dann haben wir Vincent verpflichtet", so Eberl.

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Neuer darf gerne bleiben

Eberl äußerte sich im sportstudio auch zur Zukunft von Torwart Manuel Neuer. Der Manager ließ erneut durchblicken, dass der Rekordmeister den Vertrag mit dem 40-Jährigen wohl noch einmal verlängern würde.

Manu spielt eine herausragende Saison. Er ist eine Legende des FC Bayern. Wenn er so spielt, wie er spielt, dann wüsste ich nicht, was im Weg steht, dass er ein Jahr dranhängt. „ Max Eberl

Neuer überlegt derzeit, ob er seine Karriere im Sommer beendet oder noch ein Jahr bei den Bayern weitermacht.

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Jackson wird FCB wieder verlassen

Stürmer Nicolas Jackson muss den FC Bayern nach dem Ende seiner Leihe nach dieser Saison dagegen wieder verlassen. Die Kaufoption für den 24-Jährigen werde nicht greifen, weil dieser die dafür nötige Zahl von Einsätzen nicht erreichen werde, sagte Eberl. Daher werde es auch darauf hinauslaufen, dass der deutsche Meister die Möglichkeit zu einer festen Verpflichtung des Angreifers nicht nutzen werde.

Die Bayern hatten den Senegalesen zu Saisonbeginn als möglichen Vertreter für Top-Torjäger Harry Kane vom FC Chelsea ausgeliehen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenig später verraten, dass Jackson bei mindestens 40 Spielen in der Startformation stehen müsste, damit eine Kaufpflicht greift. In diesem Fall hätten die Münchner angeblich 65 Millionen Euro Ablöse an Chelsea zahlen müssen. Bislang bringt Jackson es in dieser Saison auf 29 Einsätze für die Bayern, dabei wurde er 16 Mal eingewechselt.

Keine Zweifel bei Olise

Unbedingt halten wollen die Bayern laut Eberl dagegen Michael Olise. Trotz vieler Spekulationen um Angebote anderer Clubs für den Mittelfeldspieler sagte der Sportvorstand: "Es gibt für uns nicht eine Sekunde des Nachdenkens über irgendwas." Der 24 Jahre alte Olise ist einer der herausragenden Spieler im Team der Münchner, die nach dem vorzeitigen Gewinn des Meistertitels nun im DFB-Pokal und der Champions League das Triple anstreben.

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Quelle: SID, dpa