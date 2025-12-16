FIFA-Gala in Doha : Dembele und Bonmati sind Weltfußballer des Jahres 2025

Ohne Glanz und Glorie: Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain ist zum Weltfußballer 2025 gekürt worden. Bei den Frauen gewann Aitana Bonmatí die Trophäe bereits zum dritten Mal.