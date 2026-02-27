Champions League: Kein deutsches Duell im Achtelfinale

Champions-League-Auslosung:Kein deutsches Duell im Achtelfinale
Die deutschen Klubs gehen sich im Achtelfinale der Champions League aus dem Weg: Bayer Leverkusen hat den FC Arsenal zugelost bekommen, der FC Bayern spielt gegen Atalanta Bergamo.
Ivan Rakitic hat dem Achtelfinale der Champions League ein deutsches Duell erspart. Sein Griff in die Lostrommel ergab unter anderem die Partien FC Bayern - Atalanta Bergamo und FC Arsenal - Bayer Leverkusen.
Der Turnierbaum hatte für Bayer Leverkusen und den FC Bayern bei der Achtelfinal-Auslosung nur zwei Alternativen gelassen: Bayer Leverkusen gegen Bayern München oder FC Arsenal; Bayern München gegen Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen.
Die Bayern hatten sich als Tabellenzweiter der Ligaphase direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Leverkusen setzte sich in den Playoffs gegen Olympiakos Piräus durch.
Die Achtelfinal-Spiele
- Real Madrid - Manchester City
- FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
- Paris St.-Germain - FC Chelsea
- Newcastle United - FC Barcelona
- Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
- Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
- Atalanta Bergamo - Bayern München
Bayern würde im Viertelfinale Real oder ManCity drohen
Sollten sich die Bayern durchsetzen, ist ihnen im Viertelfinale ein Knaller gewiss: Der Sieger des Achtelfinales Real Madrid - Manchester City wäre der Gegner. Bayer Leverkusen würde im Viertelfinale auf den Gewinner aus FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon treffen.
Viertelfinale (7./8. und 14./15. April)
VF1: PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool
VF2: Real Madrid/Man City - Atalanta/Bayern
VF3: Newcastle/Barcelona - Atletico/Tottenham
VF4: Bodö/Sporting - Leverkusen/Arsenal
Halbfinale (28./29. April und 5./6. Mai)
Sieger VF1 - Sieger VF2
Sieger VF3 - Sieger VF4
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.