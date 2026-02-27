  3. Merkliste
Champions League: Kein deutsches Duell im Achtelfinale

|

Die deutschen Klubs gehen sich im Achtelfinale der Champions League aus dem Weg: Bayer Leverkusen hat den FC Arsenal zugelost bekommen, der FC Bayern spielt gegen Atalanta Bergamo.

Ivan Rakitic hält das Los mit der Aufschrift "Arsenal FC" in die Kamera.

Ivan Rakitic hat dem Achtelfinale der Champions League ein deutsches Duell erspart. Sein Griff in die Lostrommel ergab unter anderem die Partien FC Bayern - Atalanta Bergamo und FC Arsenal - Bayer Leverkusen.  

Der Turnierbaum hatte für Bayer Leverkusen und den FC Bayern bei der Achtelfinal-Auslosung nur zwei Alternativen gelassen: Bayer Leverkusen gegen Bayern München oder FC Arsenal; Bayern München gegen Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen.

Die Bayern hatten sich als Tabellenzweiter der Ligaphase direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Leverkusen setzte sich in den Playoffs gegen Olympiakos Piräus durch.

Harry Kane jubelt nach seinem Tor zum 1:2 am 28.01.2026 in Eindhoven.

Trotz wackliger erster Halbzeit hat der FC Bayern gegen Eindhoven den zweiten Platz in der Champions-League-Ligaphase gesichert. Das Tor des Tages erzielte Jamal Musiala.

28.01.2026 | 2:57 min

Die Achtelfinal-Spiele

  • Real Madrid - Manchester City
  • FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
  • Paris St.-Germain - FC Chelsea
  • Newcastle United - FC Barcelona
  • Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
  • Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
  • Atalanta Bergamo - Bayern München

Bayern würde im Viertelfinale Real oder ManCity drohen

Sollten sich die Bayern durchsetzen, ist ihnen im Viertelfinale ein Knaller gewiss: Der Sieger des Achtelfinales Real Madrid - Manchester City wäre der Gegner. Bayer Leverkusen würde im Viertelfinale auf den Gewinner aus FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon treffen.

Fußball: Jubel bei Bodö/Glimt nach dem Sieg bei Inter Mailand.

FK Bodö/Glimt hat Historisches geleistet: Mit dem 2:1 bei Inter Mailand ist der Klub der erste norwegische Verein, der in der K.o.-Endrunde der Champions League weitergekommen ist.

25.02.2026 | 2:45 min

Viertelfinale (7./8. und 14./15. April)

VF1: PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool
VF2: Real Madrid/Man City - Atalanta/Bayern
VF3: Newcastle/Barcelona - Atletico/Tottenham
VF4: Bodö/Sporting - Leverkusen/Arsenal

Halbfinale (28./29. April und 5./6. Mai)

Sieger VF1 - Sieger VF2
Sieger VF3 - Sieger VF4

Champions League, Paris Saint-Germain - Inter Mailand, Finale: Desire Doue (links verdeckt) von Paris erzielt das Tor zum 2:0 gegen Mailands Torwart Yann Sommer

Die Highlights des Champions-League-Finales 2025 Paris Saint-Germain - Inter Mailand. Mit dem Original-Kommentar von Oliver Schmidt.

31.05.2025 | 9:58 min
