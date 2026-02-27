Champions League: Kein deutsches Duell im Achtelfinale

Die deutschen Klubs gehen sich im Achtelfinale der Champions League aus dem Weg: Bayer Leverkusen hat den FC Arsenal zugelost bekommen, der FC Bayern spielt gegen Atalanta Bergamo.

Um 12 Uhr werden in Nyon die Achtelfinal-Duelle der Fußball-Champions-League ausgelost - welche Topklubs treffen aufeinander? Moderator: Janosch Bárhó. Experte: René Adler. 27.02.2026 | 41:27 min

Ivan Rakitic hat dem Achtelfinale der Champions League ein deutsches Duell erspart. Sein Griff in die Lostrommel ergab unter anderem die Partien FC Bayern - Atalanta Bergamo und FC Arsenal - Bayer Leverkusen.

Der Turnierbaum hatte für Bayer Leverkusen und den FC Bayern bei der Achtelfinal-Auslosung nur zwei Alternativen gelassen: Bayer Leverkusen gegen Bayern München oder FC Arsenal; Bayern München gegen Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen.

Die Bayern hatten sich als Tabellenzweiter der Ligaphase direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. Leverkusen setzte sich in den Playoffs gegen Olympiakos Piräus durch.

Trotz wackliger erster Halbzeit hat der FC Bayern gegen Eindhoven den zweiten Platz in der Champions-League-Ligaphase gesichert. Das Tor des Tages erzielte Jamal Musiala. 28.01.2026 | 2:57 min

Die Achtelfinal-Spiele

Real Madrid - Manchester City

FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon

Paris St.-Germain - FC Chelsea

Newcastle United - FC Barcelona

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur

Atalanta Bergamo - Bayern München

Bayern würde im Viertelfinale Real oder ManCity drohen

Sollten sich die Bayern durchsetzen, ist ihnen im Viertelfinale ein Knaller gewiss: Der Sieger des Achtelfinales Real Madrid - Manchester City wäre der Gegner. Bayer Leverkusen würde im Viertelfinale auf den Gewinner aus FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon treffen.

FK Bodö/Glimt hat Historisches geleistet: Mit dem 2:1 bei Inter Mailand ist der Klub der erste norwegische Verein, der in der K.o.-Endrunde der Champions League weitergekommen ist. 25.02.2026 | 2:45 min

So geht's im Viertel- und Halbfinale weiter Viertelfinale (7./8. und 14./15. April)



VF1: PSG/Chelsea - Galatasaray/Liverpool

VF2: Real Madrid/Man City - Atalanta/Bayern

VF3: Newcastle/Barcelona - Atletico/Tottenham

VF4: Bodö/Sporting - Leverkusen/Arsenal



Halbfinale (28./29. April und 5./6. Mai)



Sieger VF1 - Sieger VF2

Sieger VF3 - Sieger VF4

Quelle: ZDF