Champions League: Dortmunds denkwürdiges Debakel

Der BVB verspielt beim Drama in Bergamo das Achtelfinale. Die Pleite im Rückspiel der Playoffs produziert bei Schwarz-Gelb zwei tragische Helden - und unangenehme Aussichten.

Für Borussia Dortmund ist die Champions-League-Saison beendet. Der BVB unterlag Atalanta Bergamo im Playoff-Rückspiel mit 1:4, das 2:0 aus der ersten Partie war zu wenig. 25.02.2026 | 2:59 min

Am Ende gab es nur noch leere Blicke bei Borussia Dortmund. Während die Spieler von Atalanta Bergamo ihr Fußballwunder ausgelassen feierten, bekamen die Schwarz-Gelben ihre Gefühlswelt nicht in den Griff. Weit nach Spielschluss noch fand Emre Can keine Erklärung, wie sein Team das komfortable Hinspiel-Polster mit 1:4 noch aus der Hand geben konnte. "Es tut unheimlich weh", sagte der Kapitän und rang nach Worten.

Statt mit dem vierten Einzug ins Achtelfinale der Champions League in Folge einen Vereinsrekord aufzustellen, setzte Dortmund ungewollt alternative Marken: Erst zum zweiten Mal in der Klub-Geschichte verdaddelte der BVB im Europapokal einen Vorsprung von mindestens zwei Toren. Die Borussia verlängerte gegen "La Dea", die Göttin, zudem ihren Italien-Fluch: Aus den letzten zehn Gastspielen bei Teams der Serie A steht nur ein Sieg zu Buche.

BVB-Trainer Niko Kovac spricht nach der Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo bei ZDF-Reporter Markus Harm im Interview. 21.03.2025 | 2:32 min

Horrorbilanz in der Königsklasse

Vier Gegentore - das darf nicht passieren. „ Niko Kovac, BVB-Trainer

Trainer Niko Kovac war vor allem wegen der Art des Auftritts seiner Mannschaft angefressen. Dortmund lief von Beginn an der Musik hinterher und hätte sich über weitere Treffer nicht beschweren können. Erneut zeigte die Abwehr ihr zweites Gesicht: In der Bundesliga nahezu top, kassierte die Defensive im zehnten Spiel der Königsklasse die Gegentreffer 18 bis 21.

In jedem Auswärtsspiel der Champions League rappelte es zwei Mal im eigenen Kasten, in drei Partien sogar vier Mal. Eine Horrorbilanz, die Europas Topteams unwürdig ist. Die ambitionierten Westfalen büßen nicht nur Renommee ein, sondern auch die üppige UEFA-Prämie von 11 Mio. Euro. Die Pleite hat sogar das Potenzial, die gesamte BVB-Saison zu entwerten - trotz Rang zwei in der Bundesliga.

Ramy Bensebaini mit schwarzem Abend

"Kacktore" aufgrund von "individuellen Fehlern" bemängelte Can, der es kurzfristig in die Startelf geschafft hatte. Mit dem Finger auf Mitspieler wollte er nicht zeigen, aber der selbst indisponierte Kapitän hätte sich mehrere aussuchen können. 14 Torschüsse ließ das Abwehrkollektiv gegen den Siebten der Serie A zu, der seine jüngsten drei Königsklassen-Duelle alle verloren hatte.

Erster Kandidat für Fundamentalkritik: Innenverteidiger Ramy Bensebaini. Der Algerier erlebte einen rabenschwarzen Abend. Bensebaini holte sich früh Gelb und spielte danach unsicher und unglücklich. Er war an allen Gegentreffern beteiligt und verschuldete tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Elfmeter. Dass er dafür genauso vom Platz flog wie der meckernde Bankdrücker Nico Schlotterbeck, war noch das geringste Übel.

Borussia Dortmund will am Abend im Rückspiel der Playoffs in Bergamo den Einzug ins Achtelfinale der Champions League klar machen. BVB-Coach Kovac weiß, worauf es ankommen wird. 25.02.2026 | 1:37 min

Karim Adeymi lässt nur kurz hoffen

Game over statt Verlängerung für den BVB, der sich gegen Ende wieder ins Spiel gekämpft hatte. Und daran hatte Dortmunds zweiter tragischer Held noch größeren Anteil: Gregor Kobel. Statt auf Nummer sicher einen Ball einfach auf die Tribüne zu jagen, eröffnete der Keeper mit einem miesen Pass die finale Bergamo-Attacke. "Es tut mir Leid für die Jungs", sagte der Schweizer zerknirscht. Böse wollte ihm keiner sein, zuvor hatte er mit drei tollen Paraden Schlimmeres verhindert.

Trotz allem war ein Happy End möglich. Wieder einmal bäumte sich der BVB scheinbar rechtzeitig auf. Joker Karim Adeymi ließ Schwarz-Gelb per Traumtor auf die Extrazeit hoffen, nachdem Julian Brandt, Maximilian Beier und Stürmer Serhou Guirassy beste Chancen ausgelassen hatten. Aber auch offensiv galt: Pleiten, Pech und Pannen.

Schaffen es Leverkusen und Dortmund ins Achtelfinale? Die Rückspiele Bayer - Olympiakos und Atalanta Bergamo - BVB sowie weitere Partien im Champions-League-Magazin. 25.02.2026 | 60:37 min

Gregor Kobel und das Pfeifen im Walde

Über den nächsten Gegner durfte sich statt Can und Co. der frühere Schalker Sead Kolasinac freuen: "Bayern oder Arsenal? Egal. Beides Weltmannschaften!" Ausgerechnet gegen München muss sich der BVB nun in der Liga straffen und es ist gerade schwer vorstellbar, wie nach diesem Tiefschlag Kobels Kampfansage umsetzbar wäre: "Wir wollen Bayern einen geilen Fight liefern."

