BVB in der Krise: Kovac unter Druck nach Königsklasse

Im Showdown mit Spitzenreiter FC Bayern steht Borussia Dortmund extrem unter Druck. Der BVB braucht dringend einen Stimmungsaufheller - auch perspektivisch.

Vielleicht ist Borussia Dortmunds Zukunft ja schon da und hat einen Namen: Kaua Prates. Rund um das Aus in der Champions League ist der Kauf des talentierten Linksverteidigers fast untergegangen. Satte zwölf Millionen Euro hat der BVB für den 17 Jahre alten Brasilianer überwiesen.

Gefühlt ist aber gerade alles Geschichte bei Schwarz-Gelb. Selbst bei dem jungen Neuzugang, dem der Klub bei der Präsentation gleich den Rucksack aufsetzte, er könne ab Sommer in die Fußstapfen der BVB-Legende Dede treten. Überdies kommt Prates von Cruzeiro Belo Horizonte, jenem Traditionsklub also, gegen den Dortmund 1997 den Weltpokal gewann.

BVB-Trainer Niko Kovac in der Kritik

Bessere Zeiten, alles Geschichte. Genau wie die Hoffnung, in dieser Saison mal wieder in die Nähe eines Titels zu gelangen. Nach dem frühen Aus im DFB-Pokal und nun in der Champions League droht die Grundsatzdiskussion: Wo will der Klub eigentlich hin?

"Rumpelfußball", "nicht wettbewerbsfähig" und "zum Schämen" war der Tenor nach dem Debakel in der Königsklasse. Weil die Branche so funktioniert, drehen sich die öffentliche Diskussionen nun auch um Coach Niko Kovac - wie so oft in seiner Karriere im zweiten Jahr für einen Klub.

"Liegt es am Kader oder doch am Trainer?", fragte sogar die "Süddeutsche" frech.

BVB im Meisterschaftsrennen: Titel wohl außer Reichweite

Dortmund ist nicht zu beneiden um die Aufgabe, die Lage jetzt ausgerechnet im Showdown mit dem souveränen Spitzenreiter FC Bayern zu befrieden (Samstag, 18.30 Uhr / Zusammenfassung im sportstudio-Stream ab 22.30 Uhr). Trotz Rang zwei und nur einer Niederlage in der Liga: Der BVB muss aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt.

Selbst beim Sieg über den Branchenprimus bliebe die Rückkehr ins Meisterrennen wohl eine Illusion. Die Bayern hätten immer noch fünf Punkte Vorsprung, dazu eine Tordifferenz von plus 64.

Dem BVB drohen zehn Freundschaftsspiele

Andererseits ist auch Dortmunds Vorsprung auf die Verfolger enorm. Bei aller berechtigter Stil-Kritik: Kovacs Ergebnis-Fußball sorgt für einen komfortablen Puffer von elf Punkten auf Rang 5. Dank UEFA-Regeln könnte selbst der noch für die Qualifikation zur Champions League reichen.

Gut möglich also, dass Dortmunds Saison nach dem 24. Spieltag einfach ausfasert. Kommen jetzt zehn Freundschaftsspiele auf die BVB-Fans zu? Wie nutzt Borussia das Vakuum? Fußballerisch gibt es etliche Defizite, die aufzuarbeiten wären.

Transferpolitik beim BVB: Kehl unter Druck

Fraglich ist, ob Kovac den Mut und den Willen hat, den Blick nach Bayern schon auf die nächste Saison zu richten. Der Coach könnte taktisch experimentieren, oder endlich mal dem Nachwuchs mehr Spielanteile schenken. Bisher hat er meist nur in absoluten Krisenfällen Alternativen probiert.

Das wäre eine Chance, zumal der BVB ohnehin agieren muss. Sebastian Kehl steht nach einigen unglücklichen oder verpassten Transfers ebenso in der Kritik. Der Sportdirektor sollte dringend die Unwuchten im vermeintlichen Edelkader reparieren, der jährlich über 200 Millionen Euro verschlingt.

Ist Nico Schlotterbeck zu gut für den BVB?

Gleichzeitig wird der Spielraum kleiner. Dass die vielen Millionen fürs Achtelfinale der Champions League fest eingeplant waren, fällt dem BVB gerade auf die Füße. Dabei stehen wegweisende Entscheidungen an: Im Sommer laufen die Verträge von Emre Can, Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan aus. Nächstes Jahr sind weitere acht Kontrakte fällig.

Ungewiss bleibt, was aus Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi wird. Die beiden sind vielleicht zu talentiert, um ihre Karriere in Dortmund zu voller Blüte zu bringen. Ihre Zukunft könnte ebenso woanders liegen.

