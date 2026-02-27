SailGP in Sydney: Segeln vor Traumkulisse mit kleinen Tücken

Zum dritten SailGP-Event des Jahres kreuzen nach dem Katastrophen-Crash von Auckland nur elf statt 13 Teams auf. Favoriten sind das Heimteam und die britischen Meister.

Die SailGP-Flotte (hier beim Saisonauftakt in Perth) geht in Sydney erstmals am Abend ins Rennen. Quelle: James Gourley für SailGP

Auf den ersten Blick bietet der Sydney Harbour ein Traumrevier für hochkarätigen Segelsport. So war es zur Jahrtausendwende auch bei der olympischen Segelregatta zu erleben, als deutsche Segler und Surfer drei Medaillen gewannen. Erst der zweite Blick offenbart die Tücken des Reviers.

Die SailGP-Rennstrecke von Sydney führt durch ein aus Sandstein und Meer geformtes "Amphitheater", ist gespickt mit Landzungen, Felsvorsprüngen und kleinen Buchten. Mittendrin liegt Shark Island. Die Mini-Insel kann - je nach Windrichtung - auf beiden Seiten passiert werden. Gezeitenströme sorgen für zusätzliche "Musik" auf dem Kurs.

Beim Rennen vor Neuseelands Metropole Auckland verliert das Boot der Gastgeber die Kontrolle. Bei hoher Geschwindigkeit krachen die Neuseeländer mit den Franzosen zusammen. 14.02.2026 | 35:30 min

Schwere Aufgabe vor Bilderbuchkulisse

Siegen können hier nur jene, die auf dem engen Parcours mit den Windtrichtern klarkommen, die von den umliegenden Klippen und den Wolkenkratzern der Stadt geformt werden. Die Liga selbst prophezeite "eine Schachpartie auf flüssigem Glas".

Die imposante Kulisse für KPMG Sydney Sail Grand Prix bilden Stahl und Muscheln: Zwischen der Harbour Bridge und dem berühmten Opernhaus in seiner segelartigen Bauform geht es nach der schrecklichen Kollision von Auckland für nur elf statt 13 Teams zur Sache.

Verletzte auf dem Weg der Besserung

In Auckland war Neuseelands Rennkatamaran in einer Böe außer Kontrolle geraten und bei hohem Tempo von fast 90 km/h so unglücklich auf den Kurs der dicht hinter ihnen segelnden Franzosen geraten, dass es zum schweren Crash kam. Zwei Athleten mussten evakuiert und ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Neuseeländer Louis Sinclair wurde mit Brüchen im rechten Bein operiert und ist inzwischen zuhause. Frankreichs Strategin Manon Audinet hatte sich schwere Prellungen im Bauchbereich zugezogen, stand lange unter Beobachtung, erholt sich aber laut Liga gut.

Die Hilfe und die vielen guten Wünsche bedeuten uns in dieser schweren Zeit die Welt. „ Peter Burling, Black-Foils-SailGP-Team über den Crash in Auckland

Die Boote der Black Foils und des DS Autmobiles Team France wurden bei der Kollision derart demoliert, dass auch das Kummer gewöhnte und versierte SailGP-Techteam binnen zwei Wochen bis zum KPMG Sydney Sail Grand Prix kein Wunder bewirken konnte.

Das schwedische Team Artemis siegt vor den USA mit Taylor Canfield und Frankreich mit Quentin Delapierre, so endet beim SailGP-Saisonauftakt in Perth der erste Tag. Deutschland wird Zehnter. 17.01.2026 | 5:07 min

Beide Rennställe müssen aussetzen. Ihr Comeback-Zeitpunkt ist noch offen. Damit teilen sich in Sydney Australiens dreimalige Rekordsieger und die amtierenden britischen SailGP-Meister die Favoritenrolle.

Wenn ich ein Event auf der Welt zum Siegen wählen könnte, wäre es für uns Sydney. Das ist der Fokus. „ Tom Slingsby, Bonds Flying Roos

Scharfes Duell in Sydneys Hafen zu erwarten

Segler und Experten erwarten ein scharfes Duell mit leichten Vorteilen beim Heimteam. Die Bonds Flying Roos um ihren im Sydney-Vorort Wahroonga aufgewachsenen Fahrer, Olympiasieger und America’s-Cup-Gewinner Tom Slingsby siegten in fünf Saisons zuhause dreimal.

Die Schau stehlen wollen ihnen nicht nur die Briten. Zu rechnen ist auch mit den schwedischen SailGP-Neueinsteigern des Teams Artemis. Auch dessen Fahrer Nathan Outteridge ist Australier. Der 49er-Olympiasieger bringt beim Neustart viel SailGP-Erfahrung aus anderen Teams mit.

Erstmals Abendrennen im SailGP

Was im Konzert der SailGP-Großmächte das nach zwei von 13 Events auf Platz sieben vorgerückte Team Germany erreichen kann? Der auf Berliner Seen groß gewordene Fahrer Erik Kosegarten-Heil mag es "tricky" und kennt die Sydney-Herausforderungen.

Das Renn-Wochenende vor Auckland in der Zusammenfassung. 15.02.2026 | 4:58 min

Der Mann am Steuer vertraut seiner Crew und sagt: "Wir hatten zuletzt eine Hammer-Kommunikation an Bord, viel mehr Ruhe drin." Spannend für alle: In Sydney werden am Wochenende erstmals in der SailGP-Geschichte Abendrennen ab 17:30 Uhr (7:30 Uhr MEZ) ausgetragen.