Achtelfinale - wer trifft wen? FAQ zur Champions-League-Auslosung

Es ist angerichtet für die heiße Phase der Champions League: Am Freitag, 12 Uhr (ZDF-Stream), wird das Achtelfinale ausgelost. Alles Wichtige dazu gibt's hier.

Am Freitag um 12 Uhr wird es spannend: In Nyon beginnt die Auslosung des Achtelfinales der Champions League (ZDF-Livestream ab 11.50 Uhr). Im Topf sind unter anderem alle Gewinner der vergangenen 15 Jahre. Diese Reihe endet mit Inter Mailand aus der Saison 2009/10. Der Vorjahresfinalist ist der wohl prominenteste Klub, der nun nicht mehr dabei ist.

Wer sind die 16 Achtelfinalisten?

Die Top 8 aus der Ligaphase: FC Arsenal, FC Barcelona, FC Bayern München, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City, Sporting Lissabon, Tottenham Hotspur.

Die Gewinner aus dem Playoff: Atalanta Bergamo, Atletico Madrid, FK Bodø/Glimt, Galatasaray Istanbul, Bayer Leverkusen, Newcastle United, Paris St.-Germain, Real Madrid.

Welches Land stellt die meisten Achtelfinalisten?

England, das noch alle sechs Starter im Rennen hat: FC Arsenal, FC Chelsea, FC Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur Newcastle United.

Eine solche Fülle von Vereinen einer Nation gab es im Achtelfinale noch nie (früher gab es aber auch nicht so viele Extra-Starter).

Wer hat mehr als einen Verein im Wettbewerb?

Außer England sind es Spanien und Deutschland: FC Barcelona, Atletico Madrid und Real Madrid sowie Bayer Leverkusen und FC Bayern München.

Wer sind die Überraschungen?

Die größte ist mit Sicherheit der FK Bodö/Glimt, der Vorjahresfinalist Inter Mailand im Playoff zwei Mal besiegte. Damit steht erst zum zweiten Mal ein Klub aus Norwegen im Achtelfinale.

Und auch Galatasaray mit den deutschen Stars Ilkay Gündogan und Leroy Sane musste man nicht unbedingt im Achtelfinale erwarten. Eine türkische Mannschaft in der Runde der letzten 16 gab’s es zuletzt in der Saison 2017/18.

Wer können die Gegner der deutschen Klubs werden?

Laut Turnierbaum liegen für alle Teams genau zwei Optionen im Lostopf bereit. Das bedeutet:

Bayer Leverkusen trifft auf Bayern München oder den FC Arsenal

Bayern München auf Atalanta Bergamo oder Bayer Leverkusen

Der Turnierbaum macht auch zwei Top-Begegnungen möglich: Paris St.-Germain - FC Barcelona und Manchester City - Real Madrid.

Wie geht es weiter?

Viertelfinale: 7./8. und 14./15. April

Halbfinale: 28./29. April und 5./6. Mai

Finale: 30. Mai in Budapest

