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Fußball-WM

WM im Liveblog: Mbappé feiert Tor mit Querflöten-Jubel

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Warum Kylian Mbappé beim Jubel die Querflöte spielte

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Frankreich-Star Kylian Mbappé löst beim Spiel gegen den Senegal ein Verbrechen ein. Weitere News zum DFB-Team und rund um die WM im Liveblog.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
Wichtige Meldungen

Kap Verdes Torwart-Held: US-Außenministerium will Visum für Mutter ausstellen

Das Außenministerium der USA möchte der Mutter von Kap Verdes Torwart-Held Vozinha laut eines CNN-Berichts ein Visum ausstellen. Vozinha hatte nach dem sensationellen 0:0 gegen Spanien erklärt, dass seine Mutter aufgrund der fehlenden Kaution für das US-Visum nicht dabei sein konnte.

Kap Verde ist derzeit eines von 50 Ländern, deren Einwohner eine Kaution von 15.000 US-Dollar für ein Visum hinterlegen müssen. Ein Ministeriums-Sprecher betonte aber, dass Verwandte von Spielern diese Kaution nicht bezahlen müssen und dass auch kein Visums-Antrag von Vozinhas Mutter vorliege. 

Laut des CNN-Berichts liege das Problem auch darin, dass Vozinhas Mutter aktuell keinen gültigen Reisepass besitze. Sie sei aber dabei, sich einen zu beschaffen.

Versprechen eingelöst: Doppelpacker Mbappé spielt die Flöte

Erst schoss Kylian Mbappé seine Franzosen zum Auftaktsieg, dann löste der Starangreifer ein Versprechen ein. Nach dem 1:0 gegen Senegal vollführte der 27-Jährige einen besonderen Jubel. Wie bei US-Entertainer James Corden versprochen, nahm Mbappé beide Hände seitlich an den Mund und spielte die imaginäre Flöte. 

Vor wenigen Tagen war Mbappé als Gast in James Cordens "After Hours" und sollte Querflöte spielen, so wie früher als Kind. Sein Auftritt war allerdings nicht gerade ein Konzert für die Ewigkeit. "Ich habe alles verlernt", gab Mbappé grinsend zu. "Ach was, das war doch gar nicht so schlimm!", sagte Corden - und hatte einen Vorschlag: Mbappé solle die Querflöte einfach in seinen Torjubel einbauen.

Quelle: AFP

Wichtige Meldung

Haaland trifft doppelt: Norwegen bezwingt mutige Iraker

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Messi bei Titelverteidiger Argentinien in der Startelf

Lionel Messi war zuletzt angeschlagen. Im ersten WM-Spiel der Albiceleste gegen Algerien kann der 38-Jährige aber von Beginn an auflaufen.

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Iran will gegen protestierende Fans vorgehen

Iran will gegen protestierende Fans vorgehen

Auch im Stadion hält die Kritik an: Während des WM-Auftakts gegen Neuseeland protestierten Oppositionelle gegen das Regime. Einige von ihnen will Iran nun identifiziert haben.

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Einspruch abgewiesen: Partey verpasst Ghanas WM-Auftakt

Die letzten Hoffnungen auf eine Einreise zum WM-Auftakt nach Kanada sind für Ghanas Nationalspieler Thomas Partey geplatzt. Wie der kanadische Sender CBC berichtet, wies das Bundesgericht in der Hauptstadt Ottawa einen Einspruch gegen das Einreiseverbot ab. Ghana trifft am Donnerstag in Toronto auf Panama.

Parteys Visumantrag war in der Vorwoche wegen der schweren Vorwürfe gegen ihn abgelehnt worden. Der Profi des FC Villarreal war vor einem Jahr von der britischen Staatsanwaltschaft in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden. Die Taten sollen sich zwischen 2020 und 2022 ereignet haben. Der 33-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Im Februar war er erneut wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt worden.

Mbappé gegen Mané: Ist das nicht ein klarer Elfmeter?

In der 58. Minute geht Frankreichs Kylian Mbappé im Spiel gegen den Senegal nach einer Grätsche im Strafraum zu Boden. Schiedsrichter Alireza Faghani sieht auch nach Ansicht der Videobilder kein Foul. Auch die missverständliche Geste des Referees sorgt für Verwirrung.

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Spott über Son: Südkorea reagiert mit Medienboykott

Die Nationalspieler von Südkorea haben mit einem Medienboykott auf Spott über Kapitän Heung-Min Son reagiert. Wie mehrere Medien berichten, weigert sich das Team, mit südkoreanischen Journalisten zu sprechen. Einzig die offiziellen FIFA-Medientermine werden durchgeführt.

Auslöser des Streits war, dass sich Journalisten über die Militärdienst-Befreiung von Son lustig gemacht hatten. Der Starspieler war 2018 nach dem Goldmedaillen-Gewinn bei den Asienspielen von der Wehrpflicht befreit worden.

Während einer Trainingseinheit vor der WM hatte ein südkoreanischer TV-Sender ein Gespräch zwischen zwei Reportern aufgefangen, in dem abfällige Bemerkungen über Sons Sonderregelung fielen. Die Aufnahme wurde im Fernsehen ungeschnitten ausgestrahlt. 

In Südkorea gilt für alle körperlich fähigen Männer im Alter von 18 bis 28 Jahren eigentlich eine strikte Wehrpflicht von bis zu zwei Jahren.

Wichtige Meldung

Senegal verlangt Frankreich alles ab

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Mbappé trifft - und ist Frankreichs Rekordtorschütze

Starangreifer Kylian Mbappé ist zum Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft aufgestiegen. Im ersten WM-Spiel der Franzosen gegen Senegal erzielte der Stürmer von Real Madrid seine Länderspieltreffer 57 und 58 und zog dadurch an Olivier Giroud (57) vorbei. 

Während Giroud für die bisherige Bestmarke 137 Länderspiele benötigte, erzielte Mbappé seine Rekordtreffer bereits im 99. Länderspiel. In der Rangliste der erfolgreichsten französischen Torschützen folgt Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen.

Wichtige Meldung

Portugals Trainer vor dem Absprung

Roberto Martínez hört nach der Weltmeisterschaft laut Medienberichten als Nationaltrainer Portugals auf. Der Vertrag des 52 Jahre alten Spaniers läuft ohnehin im Juli aus. Spekulationen um seinen Abgang nach dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko - unabhängig vom Ausgang für den Europameister von 2016 - gab es schon länger.

Über die Entscheidung berichten übereinstimmend das Portal Talksport und der britische Journalist Ben Jacobs. Die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo trifft in ihrem ersten WM-Spiel am Mittwoch (19.00 Uhr/ZDF) auf die Außenseiter der Demokratischen Republik Kongo.

Im Liveticker: Frankreich gegen Sénégal

Im Liveticker: Frankreich gegen Sénégal

Spannung bei der WM 2026: Frankreich spielt gegen Sénégal in New York City (New-York-New-Jersey-Stadion).  Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

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Trotz Telefonat: Kimmich hat keine Handynummer vom Kanzler

Joshua Kimmich hat trotz des WM-Telefonats mit Friedrich Merz keine Handynummer vom Bundeskanzler. Launig berichtete der DFB-Kapitän im Trainingscamp der Fußball-Nationalmannschaft von dem Anruf des Regierungschefs vor dem WM-Auftakt in den USA.  "Es geht eher um diese Botschaft, dass man sagt, ja, man drückt die Daumen von zu Hause. Das ist auch das, was wir sehr gut gebrauchen können. Viele, viele gedrückte Daumen und deswegen freuen wir uns natürlich auch, wenn der Kanzler sich dann die Zeit nimmt und kurz anruft", sagte Kimmich. 

Merz hatte die DFB-Stars vor dem 7:1 im WM-Auftaktspiel gegen Curaçao kontaktiert und viel Glück gewünscht. Tiefgründige Themen seien aber nicht besprochen worden, erzählte Kimmich.

Social-Media-Hype um Kap Verdes Keeper Vozinha geht weiter

Was für ein Abend für Kap Verdes Torhüter Vozinha: Nach seiner starken Leistung beim überraschenden Remis gegen Spanien wurde der Keeper über Nacht zum Social-Media-Phänomen. Während er auf dem Platz den Europameister zur Verzweiflung brachte, explodierten seine Follower-Zahlen auf Instagram regelrecht.

Kurz nach Abpfiff knackte Vozinha bereits die Marke von 1,5 Millionen Followern, wenig später waren es 2,4 Millionen – und schließlich sogar rund sieben Millionen. Auslöser war unter anderem ein Aufruf eines brasilianischen Senders, der seine Zuschauer in der Halbzeitpause dazu animierte, dem Torhüter zu folgen. Das ursprüngliche Ziel von 100.000 Followern war dabei schon nach nur einer Minute erreicht. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Wichtige Meldung

Neymar erstmals im Training - aber ohne Ball

Superstar Neymar hat erstmals im Camp der Brasilianer in den USA auf dem Platz trainiert - allerdings ohne Ball. Am Dienstag absolvierte der 34-Jährige eine Laufeinheit und Konditionsübungen, dabei trug der Offensivspieler noch Turnschuhe. Ein Einsatz im zweiten WM-Gruppenspiel in Philadelphia gegen Haiti (Samstag, 2.30 Uhr MESZ/ARD) ist laut brasilianischen Medien unwahrscheinlich. 

Aufgrund einer Wadenverletzung fällt Neymar seit Wochen aus, das erste Gruppenspiel gegen Marokko (1:1) hatte er verpasst. Am Montag unterzog sich der Offensivstar weiteren Untersuchungen und verpasste das Training noch. 

Die Fans der Selecao fiebern dem Comeback des Hoffnungsträgers entgegen, hinter dessen Leistungsfähigkeit steht aber ein großes Fragezeichen. Seit dem 18. Oktober 2023 hat Neymar kein Länderspiel mehr absolviert. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft der Rekordweltmeister am 25. Juni in Miami auf Schottland.

Norwegische Fans feiern Party mit Schotten

Die Fans der Tartan Army sorgen bereits seit Tagen für fröhliche Feier-Bilder aus Boston, die an die EM 2024 in Deutschland erinnern. Nun sind auch die Norweger in der Stadt. Die Wikinger feiern gemeinsam mit den Schotten eine große WM-Party.

Um Mitternacht geht's für die Norweger um Star Erling Haaland zum Auftakt gegen den Irak. Alle Highlights zum Spiel finden Sie auf ZDFheute und auf ZDFsportstudio.de

Kimmich warnt vor Gegnern und lobt Leroy Sané

Kimmich warnt vor Gegnern und lobt Leroy Sané

DFB-Kapitän Joshua Kimmich spricht bei der Pressekonferenz über den Fortschritt beim Teambuilding während der WM, die Kritik an Leroy Sané und den kommenden Gegner Elfenbeinküste.

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WM-Superfans: Alle Spiele schauen, 50.000 Dollar kassieren

Alle 104 WM-Spiele schauen und dafür auch noch 50.000 Dollar kassieren - Kevin Kotoko und Austin Franklin leben derzeit wohl den Traum aller Fußball-Fans. Doch die Sache hat einen Haken: Die beiden US-Amerikaner sitzen bei ihrer "Watch-Party" in einem Glaskasten am Times Square mitten in New York, die Welt schaut ihnen beim Fußball-Gucken zu. Und das Duo muss unter ständiger Beobachtung während des gesamten Turniers Social‑Media‑Inhalte erstellen, ihre Reaktionen posten und mit anderen Fans interagieren.

"Es fühlt sich wirklich ein bisschen wie in der 'Truman Show' an", sagt Franklin im Gespräch mit dem "Guardian": "Ich vergesse manchmal, dass wir hier sind. Ich schaue ein paar Minuten ein Spiel, dann sehe ich zu Kevin rüber und bemerke, dass Leute direkt vor uns stehen. Dann denke ich: 'Oh mein Gott!' Die meiste Zeit schauen uns etwa 30 Leute zu, während wir Spiele gucken. Es ist eine seltsame Erfahrung." 

Die Aktion ausgedacht hat sich der US-Sender Fox Sports, der sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für seine kostenpflichtigen WM-Übertragungen erhofft. 

ZDF-Reporter im DFB-Quartier: "Die Stimmung ist bestens"

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Kurioser Verkaufsstopp bei DFB-Trikots

DFB-Ausrüster "adidas" ist beim Verkauf der deutschen Trikots ein Planfehler unterlaufen, den nun einige Fans zu spüren bekommen. Fans, die sich das Originaltrikot mit Kai Havertz, Alexander Pavlović oder Deniz Undav beflocken möchten, schauen aktuell in die Röhre. Der Grund dafür ist äußerst kurios: Dem Sportartikelhersteller ist der Buchstabe V ausgegangen.

"Aufgrund der hohen Nachfrage nach Beflockungen der Spieler Undav, Havertz und Pavlović  kam es kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens ‘V’", erklärte ein Sprecher in Herzogenaurach. "In Zusammenarbeit mit unserem Partner 11teamsports konnten wir diese schnell beheben, sodass die Flocks mit dem Buchstaben ‘V’ in Kürze wieder online bestellbar sein werden." Die Fans können entsprechend aufatmen und weiter Trikots bestellen.

Quelle: dpa, sid, Reuters
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    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
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