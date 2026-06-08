WM im Liveblog: Mbappé feiert Tor mit Querflöten-Jubel

Das Außenministerium der USA möchte der Mutter von Kap Verdes Torwart-Held Vozinha laut eines CNN-Berichts ein Visum ausstellen. Vozinha hatte nach dem sensationellen 0:0 gegen Spanien erklärt, dass seine Mutter aufgrund der fehlenden Kaution für das US-Visum nicht dabei sein konnte.

Kap Verde ist derzeit eines von 50 Ländern, deren Einwohner eine Kaution von 15.000 US-Dollar für ein Visum hinterlegen müssen. Ein Ministeriums-Sprecher betonte aber, dass Verwandte von Spielern diese Kaution nicht bezahlen müssen und dass auch kein Visums-Antrag von Vozinhas Mutter vorliege.

Laut des CNN-Berichts liege das Problem auch darin, dass Vozinhas Mutter aktuell keinen gültigen Reisepass besitze. Sie sei aber dabei, sich einen zu beschaffen.