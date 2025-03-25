Fußball WM 2026: Gruppe G - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe G

In Gruppe G treffen Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe G im Überblick.