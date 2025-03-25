Fußball WM 2026: Gruppe G - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe G
In Gruppe G treffen Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe G im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe G
- Livestream
Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe G: Belgien - Iran
- Livestream
Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe G: Iran - Neuseeland
Spiele der Gruppe G im Liveticker
- Im Liveticker: Belgien gegen ÄgyptenFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Iran gegen NeuseelandFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Belgien gegen IranFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Neuseeland gegen ÄgyptenFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Neuseeland gegen BelgienFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Ägypten gegen IranFußball-WM 2026
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Alle Gruppen bei der Fußball-WM