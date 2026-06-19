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WM 2026 im Liveticker: Belgien gegen Iran

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Belgien gegen Iran

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Spannung bei der WM 2026: Belgien spielt gegen Iran in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe G Belgien - Iran

Belgien trifft am 2. Spieltag der Gruppe G in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Iran. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 21:00 Uhr.

21.06.2026
So, 21.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
ZDF
Belgien
BEL
Belgien
-:-
Iran
Iran
IRN

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1NeuseelandNeuseelandNeuseelandNZL10102:201
2IranIranIranIRN10102:201
3BelgienBelgienBelgienBEL10101:101
4ÄgyptenÄgyptenÄgyptenEGY10101:101
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Belgien
    0
    Siege Iran
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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