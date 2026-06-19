Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Belgien gegen Iran
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Spannung bei der WM 2026: Belgien spielt gegen Iran in Los Angeles (Los-Angeles-Stadion). Anpfiff ist am 21.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
So, 21.06., 21:00 Uhr
Los Angeles
Belgien
BEL
-:-
Iran
IRN
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Neuseeland
|Neuseeland
|NZL
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|2
|Iran
|Iran
|IRN
|1
|0
|1
|0
|2:2
|0
|1
|3
|Belgien
|Belgien
|BEL
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|4
|Ägypten
|Ägypten
|EGY
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Belgien
- 0
- Siege Iran
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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