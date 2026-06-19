Fußball-WM 2026 : Im Liveticker: Deutschland gegen Elfenbeinküste

19.06.2026 | 09:30 |

Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt gegen Elfenbeinküste in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.