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WM 2026 im Liveticker: Deutschland gegen Elfenbeinküste

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Deutschland gegen Elfenbeinküste

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Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt gegen Elfenbeinküste in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde:: Gruppe E Deutschland – Elfenbeinküste

Übersteht Deutschland die Vorrunde? Am 2. Spieltag in Gruppe E der Fußball-WM 2026 trifft die Nagelsmann-Elf auf die Elfenbeinküste. Die Partie jetzt live im Stream. Spielbeginn: 22:00 Uhr.

20.06.2026
Sa, 20.06., 22:00 Uhr
Toronto
ZDF
Deutschland
GER
Deutschland
-:-
Elfenbeinküste
Elfenbeink.
CIV

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER11007:163
2ElfenbeinküsteElfenbeinküsteElfenbeink.CIV11001:013
3EcuadorEcuadorEcuadorECU10010:1-10
4CuraçaoCuraçaoCuraçaoCUR10011:7-60
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Deutschland
    0
    Siege Elfenbeinküste
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    2 : 2
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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