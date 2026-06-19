Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Deutschland gegen Elfenbeinküste
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Spannung bei der WM 2026: Deutschland spielt gegen Elfenbeinküste in Toronto (Toronto-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 22 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 20.06., 22:00 Uhr
Toronto
Deutschland
GER
-:-
Elfenbeink.
CIV
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Deutschland
|Deutschland
|GER
|1
|1
|0
|0
|7:1
|6
|3
|2
|Elfenbeinküste
|Elfenbeink.
|CIV
|1
|1
|0
|0
|1:0
|1
|3
|3
|Ecuador
|Ecuador
|ECU
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|4
|Curaçao
|Curaçao
|CUR
|1
|0
|0
|1
|1:7
|-6
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Deutschland
- 0
- Siege Elfenbeinküste
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 2 : 2
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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