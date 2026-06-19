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WM 2026 im Liveticker: Mexiko gegen Südkorea

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Mexiko gegen Südkorea

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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt gegen Südkorea in Guadalajara (Guadalajara-Stadion). Anpfiff ist am 19.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 19.06., 03:00 Uhr
Guadalajara
Mexiko
MEX
Mexiko
-:-
Südkorea
Südkorea
KOR

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1MexikoMexikoMexikoMEX11002:023
2SüdkoreaSüdkoreaSüdkoreaKOR11002:113
3TschechienTschechienTschechienCZE20112:3-11
4SüdafrikaSüdafrikaSüdafrikaRSA20111:3-21
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

02:41
Immerhin ist Mexiko mittlerweile neun Länderspiele ungeschlagen (sieben Siege). Letztmals das Nachsehen hatte der Gold-Cup-Sieger 2025 Mitte November des letzten Jahres. Damals ging in San Antonio, Texas ein Freundschaftsspiel gegen Paraguay mit 1:2 verloren. Die letzte Pleite auf mexikanischem Boden liegt gut zwei Jahre zurück. Im Juni 2024 unterlag man Brasilien im Estadio Banorte in Mexiko-Stadt mit 2:3.
02:35
Als Mannschaft des Co-Gastgebers genießen die Mexikaner im Estadio Akron in Zapopan, bei dieser WM als Guadalajara Stadium bekannt, Heimvorteil. Zudem spricht die Weltranglistenposition für die Mittelamerikaner (14.). Südkorea ist lediglich 25. Doch El Tri wird sich steigern müssen. Trotz des Sieges im Eröffnungsspiel gegen schwache Südafrikaner konnte man nicht restlos überzeugen. Gegen die Asiaten dürfte deutlich mehr abverlangt werden.
02:25
In dieser Partie erleben wir also zwei Sieger des ersten Spieltages. Und da sich in der Gruppe A am Abend (MESZ) Tschechien und Südafrika 1:1 trennten, besteht die große Möglichkeit, mit einem Dreier das vorzeitige Weiterkommen perfekt zu machen. Mit dann sechs Zählern wäre der Gewinner unserer Begegnung nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.
02:15
Im Vergleich zum 2:0-Erfolg im Eröffnungsspiel vor einer Woche gegen Südafrika nimmt Javier Aguirre drei Wechsel vor. Anstelle von César Montes (Rotsperre), Israel Reyes und Álvaro Fidalgo (beide Bank) rücken Jorge Sánchez, Edson Álvarez und Luis Romo in die mexikanische Startelf. Auf südkoreanischer Seite gibt es nach dem 2:1-Sieg gegen Tschechien lediglich eine Veränderung. Tae-seok Lee muss mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Dafür beordert Trainer Myung-bo Hong heute Moon-hwan Kim von Beginn an auf den Platz.
Die Co-Gastgeber aus Mexiko treten ab 03:00 Uhr MEZ zu ihrem zweiten Gruppenspiel an - Gegner ist im Estadio Akron in Zapopan Südkorea.

Aufstellung

Aufstellung

1
Rangel
2
Sánchez
4
Álvarez
5
Vásquez
23
Gallardo
7
Romo
6
Lira
26
Gutiérrez
25
Alvarado
9
Jiménez
16
Quiñones
1
Kim
2
Lee
4
Kim
3
Lee
22
Seol
6
Hwang
8
Paik
15
Kim
19
Lee
10
Lee
7
Son
Mexiko
Ersatzbank
12
Acevedo
13
Ochoa
20
Chávez
15
Reyes
24
Chávez
8
Fidalgo
19
Mora
17
Pineda
18
Vargas
11
Giménez
14
González
21
Huerta
22
Martínez
10
Vega
Trainer
Aguirre
Südkorea
Ersatzbank
21
Jo
12
Song
14
Cho
5
Kim
13
Lee
23
Castrop
24
Kim
26
Lee
16
Park
20
Yang
17
Bae
9
Cho
25
Eom
11
Hwang
18
Oh
Trainer
Hong

Mexiko
Mexiko

1
Raúl Rangel
2
Jorge Sánchez
4
Edson Álvarez
5
Johan Vásquez
23
Jesús Gallardo
6
Erik Lira
7
Luis Romo
25
Roberto Alvarado
26
Brian Gutiérrez
9
Raúl Jiménez
16
Julián Quiñones

Südkorea
Südkorea

1
Seung-gyu Kim
2
Han-beom Lee
3
Gi-hyuk Lee
4
Min-jae Kim
15
Moon-hwan Kim
22
Young-woo Seol
6
In-beom Hwang
8
Seung-ho Paik
10
Jae-sung Lee
19
Kang-in Lee
7
Heung-min Son

Reservespieler

12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
20
Mateo Chávez
15
Israel Reyes
24
Luis Chávez
8
Álvaro Fidalgo
19
Gilberto Mora
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
11
Santiago Giménez
14
Armando González
21
César Huerta
22
Guillermo Martínez
10
Alexis Vega

Reservespieler

21
Hyeon-woo Jo
12
Bum-keun Song
14
Wi-je Cho
5
Tae-hyeon Kim
13
Tae-seok Lee
23
Jens Castrop
24
Jin-gyu Kim
26
Dong-gyeong Lee
16
Jin-seob Park
20
Hyun-jun Yang
17
Jun-ho Bae
9
Gue-sung Cho
25
Ji-sung Eom
11
Hee-chan Hwang
18
Hyeon-gyu Oh

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    15
    Siege Mexiko
    8
    Siege Südkorea
    4
    Unentschieden
    3
    Torverhältnis
    31 : 20
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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