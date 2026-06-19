Immerhin ist Mexiko mittlerweile neun Länderspiele ungeschlagen (sieben Siege). Letztmals das Nachsehen hatte der Gold-Cup-Sieger 2025 Mitte November des letzten Jahres. Damals ging in San Antonio, Texas ein Freundschaftsspiel gegen Paraguay mit 1:2 verloren. Die letzte Pleite auf mexikanischem Boden liegt gut zwei Jahre zurück. Im Juni 2024 unterlag man Brasilien im Estadio Banorte in Mexiko-Stadt mit 2:3.

Als Mannschaft des Co-Gastgebers genießen die Mexikaner im Estadio Akron in Zapopan, bei dieser WM als Guadalajara Stadium bekannt, Heimvorteil. Zudem spricht die Weltranglistenposition für die Mittelamerikaner (14.). Südkorea ist lediglich 25. Doch El Tri wird sich steigern müssen. Trotz des Sieges im Eröffnungsspiel gegen schwache Südafrikaner konnte man nicht restlos überzeugen. Gegen die Asiaten dürfte deutlich mehr abverlangt werden.

In dieser Partie erleben wir also zwei Sieger des ersten Spieltages. Und da sich in der Gruppe A am Abend (MESZ) Tschechien und Südafrika 1:1 trennten, besteht die große Möglichkeit, mit einem Dreier das vorzeitige Weiterkommen perfekt zu machen. Mit dann sechs Zählern wäre der Gewinner unserer Begegnung nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Im Vergleich zum 2:0-Erfolg im Eröffnungsspiel vor einer Woche gegen Südafrika nimmt Javier Aguirre drei Wechsel vor. Anstelle von César Montes (Rotsperre), Israel Reyes und Álvaro Fidalgo (beide Bank) rücken Jorge Sánchez, Edson Álvarez und Luis Romo in die mexikanische Startelf. Auf südkoreanischer Seite gibt es nach dem 2:1-Sieg gegen Tschechien lediglich eine Veränderung. Tae-seok Lee muss mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Dafür beordert Trainer Myung-bo Hong heute Moon-hwan Kim von Beginn an auf den Platz.