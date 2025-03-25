Fußball WM 2026: Gruppe D - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe D
In Gruppe D treffen Türkei, USA, Paraguay und Australien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe D im Überblick.
Spiele der Gruppe D im Liveticker
- mit Video1:59Im Liveticker: USA gegen Paraguay13.06.26 | 3 UhrFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Australien gegen Türkei14.06.26 | 6 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:59Im Liveticker: USA gegen Australien19.06.26 | 21 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:59Im Liveticker: Türkei gegen Paraguay20.06.26 | 5 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:59Im Liveticker: Türkei gegen USA26.06.26 | 4 UhrFußball-WM 2026
- mit Video1:59Im Liveticker: Paraguay gegen Australien26.06.26 | 4 UhrFußball-WM 2026