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Fußball WM 2026: Gruppe D - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe D

In Gruppe D treffen Türkei, USA, Paraguay und Australien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe D im Überblick.

Spiele der Gruppe D im Liveticker

  1. mit Video1:59
    Im Liveticker: USA gegen Paraguay
    13.06.26 | 3 Uhr
    Fußball-WM 2026
  2. Im Liveticker: Australien gegen Türkei
    14.06.26 | 6 Uhr
    Fußball-WM 2026
  3. mit Video1:59
    Im Liveticker: USA gegen Australien
    19.06.26 | 21 Uhr
    Fußball-WM 2026
  4. mit Video1:59
    Im Liveticker: Türkei gegen Paraguay
    20.06.26 | 5 Uhr
    Fußball-WM 2026
  5. mit Video1:59
    Im Liveticker: Türkei gegen USA
    26.06.26 | 4 Uhr
    Fußball-WM 2026
  6. mit Video1:59
    Im Liveticker: Paraguay gegen Australien
    26.06.26 | 4 Uhr
    Fußball-WM 2026
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