Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Türkei gegen Paraguay
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Spannung bei der WM 2026: Türkei spielt gegen Paraguay in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 20.06., 05:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Türkei
TUR
-:-
Paraguay
PAR
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|USA
|USA
|USA
|2
|2
|0
|0
|6:1
|5
|6
|2
|Australien
|Australien
|AUS
|2
|1
|0
|1
|2:2
|0
|3
|3
|Türkei
|Türkei
|TUR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|Paraguay
|PAR
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion stehen ab 05:00 MEZ die beiden Teams gehörig unter Druck. Sowohl die Türkei als auch Paraguay haben ihr erstes Spiel verloren und können sich eine weitere Niederlage eigentlich nicht mehr erlauben.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Türkei
- 0
- Siege Paraguay
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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