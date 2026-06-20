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WM 2026 im Liveticker: Türkei gegen Paraguay

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Türkei gegen Paraguay

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Spannung bei der WM 2026: Türkei spielt gegen Paraguay in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 20.06.2026 um 5 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sa, 20.06., 05:00 Uhr
San Francisco Bay Area
Türkei
TUR
Türkei
-:-
Paraguay
Paraguay
PAR

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1USAUSAUSAUSA22006:156
2AustralienAustralienAustralienAUS21012:203
3TürkeiTürkeiTürkeiTUR10010:2-20
4ParaguayParaguayParaguayPAR10011:4-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion stehen ab 05:00 MEZ die beiden Teams gehörig unter Druck. Sowohl die Türkei als auch Paraguay haben ihr erstes Spiel verloren und können sich eine weitere Niederlage eigentlich nicht mehr erlauben.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Türkei
    0
    Siege Paraguay
    0
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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