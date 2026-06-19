  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: USA gegen Australien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: USA gegen Australien

|

Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Australien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 19.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Fr, 19.06., 21:00 Uhr
Seattle
Das Erste
USA
USA
USA
-:-
Australien
Australien
AUS

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1USAUSAUSAUSA11004:133
2AustralienAustralienAustralienAUS11002:023
3TürkeiTürkeiTürkeiTUR10010:2-20
4ParaguayParaguayParaguayPAR10011:4-30
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

14:18
Hallo und herzlich willkommen zum mit Spannung erwarteten zweiten Auftritt der USA - können die Co-Gastgeber den hervorragenden Eindruck aus ihrem ersten Spiel nun auch gegen die ebenfalls mit einem Sieg ins Turnier gestarteten Australier unterstreichen?

Aufstellung

Aufstellung

24
Freese
16
Freeman
3
Richards
13
Ream
5
Robinson
17
Tillman
4
Adams
2
Dest
9
Pepi
8
McKennie
20
Balogun
18
Beach
4
Italiano
3
Circati
19
Souttar
21
Burgess
5
Bos
7
Leckie
13
O’Neill
24
Okon-Engstler
23
Velupillay
9
Touré
USA
Ersatzbank
Trainer
Pochettino
Australien
Ersatzbank
Trainer
Popovic

USA
USA

24
Matt Freese
2
Sergiño Dest
3
Chris Richards
5
Antonee Robinson
13
Tim Ream
16
Alex Freeman
4
Tyler Adams
8
Weston McKennie
17
Malik Tillman
9
Ricardo Pepi
20
Folarin Balogun

Australien
Australien

18
Patrick Beach
3
Alessandro Circati
4
Jacob Italiano
5
Jordan Bos
19
Harry Souttar
21
Cameron Burgess
13
Aiden O’Neill
24
Paul Okon-Engstler
7
Mathew Leckie
9
Mohamed Touré
23
Nishan Velupillay

Reservespieler

Reservespieler

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    4
    Siege USA
    2
    Siege Australien
    1
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    5 : 3
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026

    WM-Qualifikation und Testspiele

    Mehr