Fußball-WM 2026:Im Liveticker: USA gegen Australien
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Spannung bei der WM 2026: USA spielt gegen Australien in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 19.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 19.06., 21:00 Uhr
Seattle
USA
USA
-:-
Australien
AUS
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|USA
|USA
|USA
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
|2
|Australien
|Australien
|AUS
|1
|1
|0
|0
|2:0
|2
|3
|3
|Türkei
|Türkei
|TUR
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|Paraguay
|PAR
|1
|0
|0
|1
|1:4
|-3
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
14:18
Hallo und herzlich willkommen zum mit Spannung erwarteten zweiten Auftritt der USA - können die Co-Gastgeber den hervorragenden Eindruck aus ihrem ersten Spiel nun auch gegen die ebenfalls mit einem Sieg ins Turnier gestarteten Australier unterstreichen?
Aufstellung
Aufstellung
Ersatzbank
Trainer
Pochettino
Pochettino
Ersatzbank
Trainer
Popovic
Popovic
USA
Australien
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 4
- Siege USA
- 2
- Siege Australien
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 5 : 3
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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