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Fußball WM 2026: Gruppe J - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe J

In Gruppe J treffen Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe J im Überblick.

Fußball-WM live: Gruppe J

  1. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe J: Jordanien - Algerien

  2. sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026
    Livestream

    Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe J: Österreich - Jordanien

Spiele der Gruppe J im Liveticker

  1. mit Video1:46
    Im Liveticker: Argentinien gegen AlgerienFußball-WM 2026
  2. Im Liveticker: Österreich gegen JordanienFußball-WM 2026
  3. mit Video1:46
    Im Liveticker: Argentinien gegen ÖsterreichFußball-WM 2026
  4. mit Video1:46
    Im Liveticker: Jordanien gegen AlgerienFußball-WM 2026
  5. mit Video1:46
    Im Liveticker: Jordanien gegen ArgentinienFußball-WM 2026
  6. mit Video1:46
    Im Liveticker: Algerien gegen ÖsterreichFußball-WM 2026
sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

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