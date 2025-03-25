Fußball WM 2026: Gruppe J - Ergebnisse, Liveticker, Highlights

Fußball-WM 2026: Gruppe J
In Gruppe J treffen Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien bei der Fußball-WM 2026 aufeinander. Verfolgen Sie die WM live bei ZDFheute: Ergebnisse, Liveticker, ausgewählte Livestreams und die Highlights der Gruppe J im Überblick.
Fußball-WM live: Gruppe J
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Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe J: Jordanien - Algerien
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Sport | Fußball-WM :Vorrunde Gruppe J: Österreich - Jordanien
Spiele der Gruppe J im Liveticker
- mit Video1:46Im Liveticker: Argentinien gegen AlgerienFußball-WM 2026
- Im Liveticker: Österreich gegen JordanienFußball-WM 2026
- mit Video1:46Im Liveticker: Argentinien gegen ÖsterreichFußball-WM 2026
- mit Video1:46Im Liveticker: Jordanien gegen AlgerienFußball-WM 2026
- mit Video1:46Im Liveticker: Jordanien gegen ArgentinienFußball-WM 2026
- mit Video1:46Im Liveticker: Algerien gegen ÖsterreichFußball-WM 2026
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