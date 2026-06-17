Argentinien strebt nach dem WM-Titel 2022 in den USA, Mexiko und Kanada die Titelverteidigung an. Die Albiceleste gewann zwischen 2021 und 2024 alles und krönte sich 2024 zum Copa America-Meister nach einem knappen 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien. Auch in der CONMEBOL-Qualifikation für die WM hatte das Team von Cheftrainer Lionel Scaloni keine Probleme und sicherte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Brasilien bereits vier Spieltage vor Schluss das WM-Ticket. Am Ende beendeten sie als Erster mit 38 Punkten nach 18 Spielen die Qualifikation und verloren dabei nur gegen Uruguay (0:1), Paraguay (1:2), Kolumbien (1:2) und Ecuador. In Vorbereitung auf die WM sind die Südamerikaner seit sieben Spielen ungeschlagen. In direkter Vorbereitung gab es einen 2:0-Sieg gegen Honduras und einen 3:0-Sieg gegen Island.