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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Argentinien gegen Algerien

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen Algerien

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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Algerien in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 17.06., 03:00 Uhr
Kansas City
Das Erste
Argentinien
ARG
Argentinien
-:-
Algerien
Algerien
ALG

Liveticker

02:09
Argentinien strebt nach dem WM-Titel 2022 in den USA, Mexiko und Kanada die Titelverteidigung an. Die Albiceleste gewann zwischen 2021 und 2024 alles und krönte sich 2024 zum Copa America-Meister nach einem knappen 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien. Auch in der CONMEBOL-Qualifikation für die WM hatte das Team von Cheftrainer Lionel Scaloni keine Probleme und sicherte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Brasilien bereits vier Spieltage vor Schluss das WM-Ticket. Am Ende beendeten sie als Erster mit 38 Punkten nach 18 Spielen die Qualifikation und verloren dabei nur gegen Uruguay (0:1), Paraguay (1:2), Kolumbien (1:2) und Ecuador. In Vorbereitung auf die WM sind die Südamerikaner seit sieben Spielen ungeschlagen. In direkter Vorbereitung gab es einen 2:0-Sieg gegen Honduras und einen 3:0-Sieg gegen Island.
01:53
Herzlich willkommen zum ersten Spieltag in der Gruppe J bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. In Kansas City trifft Weltmeister Argentinien um drei Uhr deutscher Zeit auf Algerien. Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak leitet die Partie.
Am sechsten Tag der WM greift auch der Titelverdiger erstmals ins Geschehen ein. Argentinien trifft in Kansas City auf Algerien - Anstoß ist um 03:00 Uhr MEZ.

Aufstellung

Aufstellung

Argentinien
Argentinien

23
Emiliano Martínez
4
Gonzalo Montiel
6
Lisandro Martínez
13
Cristian Romero
25
Facundo Medina
7
Rodrigo De Paul
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
10
Lionel Messi
16
Thiago Almada
22
Lautaro Martínez

Algerien
Algerien

23
Luca Zidane
2
Aïssa Mandi
15
Rayan Aït Nouri
17
Rafik Belghali
21
Ramy Bensebaïni
10
Farès Chaïbi
14
Hichem Boudaoui
19
Nabil Bentaleb
22
Ibrahim Maza
9
Amine Gouiri
11
Anis Hadj Moussa

Reservespieler

1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
8
Valentín Barco
26
Nahuel Molina
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
3
Nicolás Tagliafico
11
Giovani Lo Celso
18
Nico Paz
14
Exequiel Palacios
5
Leandro Paredes
9
Julián Alvarez
15
Nicolás González
21
José Manuel López
17
Giuliano Simeone

Reservespieler

16
Oussama Benbout
1
Melvin Mastil
3
Achref Abada
5
Zinédine Belaïd
26
Samir Chergui
13
Jaouen Hadjam
4
Mohamed Tougai
8
Houssem Aouar
24
Yacine Titraoui
6
Ramiz Zerrouki
18
Mohamed Amoura
12
Nadhir Benbouali
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
7
Riyad Mahrez

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Argentinien
    1
    Siege Algerien
    0
    Torverhältnis
    4 : 3
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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