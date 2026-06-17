Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Argentinien gegen Algerien
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Spannung bei der WM 2026: Argentinien spielt gegen Algerien in Kansas City (Kansas-City-Stadion). Anpfiff ist am 17.06.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 17.06., 03:00 Uhr
Kansas City
Argentinien
ARG
-:-
Algerien
ALG
Liveticker
02:09
Argentinien strebt nach dem WM-Titel 2022 in den USA, Mexiko und Kanada die Titelverteidigung an. Die Albiceleste gewann zwischen 2021 und 2024 alles und krönte sich 2024 zum Copa America-Meister nach einem knappen 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien. Auch in der CONMEBOL-Qualifikation für die WM hatte das Team von Cheftrainer Lionel Scaloni keine Probleme und sicherte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Brasilien bereits vier Spieltage vor Schluss das WM-Ticket. Am Ende beendeten sie als Erster mit 38 Punkten nach 18 Spielen die Qualifikation und verloren dabei nur gegen Uruguay (0:1), Paraguay (1:2), Kolumbien (1:2) und Ecuador. In Vorbereitung auf die WM sind die Südamerikaner seit sieben Spielen ungeschlagen. In direkter Vorbereitung gab es einen 2:0-Sieg gegen Honduras und einen 3:0-Sieg gegen Island.
01:53
Herzlich willkommen zum ersten Spieltag in der Gruppe J bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. In Kansas City trifft Weltmeister Argentinien um drei Uhr deutscher Zeit auf Algerien. Der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak leitet die Partie.
Am sechsten Tag der WM greift auch der Titelverdiger erstmals ins Geschehen ein. Argentinien trifft in Kansas City auf Algerien - Anstoß ist um 03:00 Uhr MEZ.
Aufstellung
Aufstellung
Argentinien
Algerien
Reservespieler
Reservespieler
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 1
- Siege Argentinien
- 1
- Siege Algerien
- 0
- Torverhältnis
- 4 : 3
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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